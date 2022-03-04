Канада вимагає виключити Росію з Інтерполу, - Трюдо
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Канада закликає призупинити членство Росії в міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
"Сьогодні Канада та інші близькі партнери закликають усунути Росію від Інтерполу", - сказав він.
"Ми підтримуємо це, тому що вважаємо, що міжнародне співробітництво правоохоронних органів залежить від колективної прихильності Загальної декларації прав людини і взаємної поваги між членами Інтерполу", - додав Трюдо.
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