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Канада вимагає виключити Росію з Інтерполу, - Трюдо

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Канада вимагає виключити Росію з Інтерполу, - Трюдо

Канада закликає призупинити членство Росії в міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"Сьогодні Канада та інші близькі партнери закликають усунути Росію від Інтерполу", - сказав він.

"Ми підтримуємо це, тому що вважаємо, що міжнародне співробітництво правоохоронних органів залежить від колективної прихильності Загальної декларації прав людини і взаємної поваги між членами Інтерполу", - додав Трюдо.

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Автор: Богдан Гуньковський
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всюду...даж с всемирного общества сортиров
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04.03.2022 01:11 Відповісти
Правильно.
Террорист должен сидеть.
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04.03.2022 01:11 Відповісти
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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04.03.2022 02:20 Відповісти
 
 