"Укрзалізниця" дала графік курсування потягів на 4 березня

Укрзалізниця дала повний графік потягів на п'ятницю, 4 березня. Протягом доби будуть курсувати евакуаційні поїзди у багатьох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.

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Рейси по ст. Київ:

01:56 - №17 Ужгород - Харків

04.02 - №21 Харків - Трускавець

04:21 - №150 Чернівці - Полтава

04:21 - №130 Ворохта - Кременчук

04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький

09:00 - №959/960 Київ – Ужгород

09:00 - №705 Дарниця - Львів

06:23 - №142 Львів - Лиман

06:23 - №114 Львів - Лиман

10:00 - №715 Дарниця - Львів

11:50 - №738 Київ - Запоріжжя

12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:07 - №749 Київ - Львів

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

18:48 - №67 Київ - Варшава

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг

22:03 - №130 Кременчук - Ворохта

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:03 - №209 Харків - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород

22:58 - №907 Київ - Краматорськ

23:05 - №80 Київ - Дніпро

23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський

Рейси по ст. Харків:

04:11 - №114 Лиман - Львів

04:11 - №142 Лиман - Львів

11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

12:25 - №209 Харків - Чернівці

12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

17:00 - №723 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків - Ужгород

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя

09:54 - №738 Запоріжжя - Київ

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

19:07 - №738 Київ - Запоріжжя

Рейси по ст. Запоріжжя:

08:16 - №738 Запоріжжя - Київ

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

19:47 - №072 Запоріжжя – Київ

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

00:28 - №105 Київ – Одеса

00:58 - №078 Одеса – Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ – Хмельницький

03:42 - №060 Чоп – Київ

03:42 - №058 Ворохта – Київ

03:54 - №106 Одеса – Київ

04:31 - №081 Ужгород – Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

06:54 - №021 Харків - Трускавець

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

23:53 - №022 Трускавець – Харків

На додачу до вказаних регулярних рейсів, заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+:

• 4 рейси з Харкова до Львова;

• 2 рейси з Лимана на Ужгород;

• Додаткові рейси Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів, Кривий Ріг-Львів, Одеса-Ужгород.

А також електричками:

• з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

• з Житомира до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 4 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 01:51;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 04:40;

№ 950/949 Львів – Хрубешув о 06:25;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:40;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 11.38;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7616/7617 Хелм – Львів о 21:30;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 14:26;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль о 17:13;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:45;

№ 7620/7621 Хелм – Львів о 04:25;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.