"Укрзалізниця" не поверне вантажні вагони російським і білоруським власникам

Це рішення прийняли з урахуванням матеріальних збитків, які Україні завдали Росія та Білорусь.

Про це пише у фейсбуці заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби до ЦТЛ УЗ почали звертатися власники білоруських і російських вагонів з вимогами переадресації та повернення їхнього рухомого складу, розташованого зараз в Україні.

"Дивлячись на матеріальні збитки, яких завдали Україні – країна-агресор (РФ) та її союзник (РБ); а найголовніше - враховуючи тисячі невинних жертв, вбитих загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - повідомив Ткачов.

Також читайте: Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами, - "Укрзалізниця"