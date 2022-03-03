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"Укрзалізниця" не поверне вантажні вагони російським і білоруським власникам

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Це рішення прийняли з урахуванням матеріальних збитків, які Україні завдали Росія та Білорусь.

Про це пише у фейсбуці заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби до ЦТЛ УЗ почали звертатися власники білоруських і російських вагонів з вимогами переадресації та повернення їхнього рухомого складу, розташованого зараз в Україні.

"Дивлячись на матеріальні збитки, яких завдали Україні – країна-агресор (РФ) та її союзник (РБ); а найголовніше - враховуючи тисячі невинних жертв, вбитих загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - повідомив Ткачов.

Також читайте: Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами, - "Укрзалізниця"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Можна , віддати один вагон- з залишками зашквариних орків
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03.03.2022 12:57
+20
"...а мы их цап-царап!" (с) *****
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03.03.2022 12:56
+20
А зачем свинособакам вагоны, если поезда без иностранных комплектующих скоро перестанут ездить по стране?
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03.03.2022 12:59
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"...а мы их цап-царап!" (с) *****
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03.03.2022 12:56 Відповісти
Це просто русафобія какаято. 🤣🤣🤣
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03.03.2022 13:14 Відповісти
"Заштотакаяненовездь?!"
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03.03.2022 12:56 Відповісти
ТРОФЕИ И ВСЕ.....А ОСТАЛЬНЫЕ..... КУРСОМ РУССКАГАКОГО КОРАБЛЯ...
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03.03.2022 13:04 Відповісти
Можна , віддати один вагон- з залишками зашквариних орків
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03.03.2022 12:57 Відповісти
Декілька.
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03.03.2022 12:59 Відповісти
Так,в один не влізуть,не помістяться 😉
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03.03.2022 13:02 Відповісти
Мабуть, не вистачить цілого потягу, щоб всіх орків відправити
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03.03.2022 13:07 Відповісти
Їм повернуть рефрижератори з трупаками орків.
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03.03.2022 13:15 Відповісти
up! підтримую
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03.03.2022 12:59 Відповісти
А зачем свинособакам вагоны, если поезда без иностранных комплектующих скоро перестанут ездить по стране?
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03.03.2022 12:59 Відповісти
рускій поєзд іди нафуй, але вагони залишаються у нас
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03.03.2022 13:00 Відповісти
Так само й полонених не треба повертати - це трофеї.
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03.03.2022 13:00 Відповісти
А ОУШЕН ПЛАЗА национализируют в Киеве? ( собственность Ротенберга)
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03.03.2022 13:00 Відповісти
В Чехии в своё время национализировали - и до сих пор никакой реституции.
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03.03.2022 13:22 Відповісти
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03.03.2022 13:00 Відповісти
скрепная скоро обьявит, что санкции им пошли только на пользу и она снова хочет перейди на паровозы тянущие теплушки. диды так завещали. билеты подорожают в несколько раз, из за реконструкции путешествий на ретро составах ))
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03.03.2022 13:09 Відповісти
Фігушки, ще й доплатите що вони тут стояли.
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03.03.2022 13:10 Відповісти
За трупаками нехай свої вагони присипають
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03.03.2022 13:13 Відповісти
А ми і їх не віддамо
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03.03.2022 13:33 Відповісти
Наверняка и наши вагоны есть в московии и беларуси ...
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03.03.2022 13:46 Відповісти
100 відсотково є..
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03.03.2022 14:40 Відповісти
Зачем беларусам вагоны, если начинается рельсовая война ?
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03.03.2022 14:22 Відповісти
Это правильное решение. У россиян и беларусов много чего можно конфисковать еще
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03.03.2022 19:47 Відповісти
 
 