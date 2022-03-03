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"Укрзалізниця" не поверне вантажні вагони російським і білоруським власникам
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Це рішення прийняли з урахуванням матеріальних збитків, які Україні завдали Росія та Білорусь.
Про це пише у фейсбуці заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, минулої доби до ЦТЛ УЗ почали звертатися власники білоруських і російських вагонів з вимогами переадресації та повернення їхнього рухомого складу, розташованого зараз в Україні.
"Дивлячись на матеріальні збитки, яких завдали Україні – країна-агресор (РФ) та її союзник (РБ); а найголовніше - враховуючи тисячі невинних жертв, вбитих загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - повідомив Ткачов.
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