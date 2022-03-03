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"Укрзализныця" не вернет грузовые вагоны русским и белорусским владельцам

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" не вернет грузовые вагоны русским и белорусским владельцам

Это решение приняли с учетом материального ущерба, нанесенного Украине Россией и Беларусью.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки в ЦТЛ УЗ начали обращаться владельцы белорусских и российских вагонов с требованиями переадресации и возвращения их подвижного состава, расположенного сейчас в Украине.

"Глядя на материальный ущерб, нанесенный Украине – страна-агрессор (РФ) и ее союзник (РБ); а самое главное - учитывая тысячи невинных жертв, убитых захватчиками… весь подвижный состав, грузы и другое не будут возвращаться странам-оккупантам!", – сообщил Ткачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, - "Укрзализныця"

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Топ комментарии
+24
Можна , віддати один вагон- з залишками зашквариних орків
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03.03.2022 12:57
+20
"...а мы их цап-царап!" (с) Хуйло
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03.03.2022 12:56
+20
А зачем свинособакам вагоны, если поезда без иностранных комплектующих скоро перестанут ездить по стране?
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03.03.2022 12:59
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"...а мы их цап-царап!" (с) *****
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03.03.2022 12:56 Ответить
Це просто русафобія какаято. 🤣🤣🤣
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03.03.2022 13:14 Ответить
"Заштотакаяненовездь?!"
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03.03.2022 12:56 Ответить
ТРОФЕИ И ВСЕ.....А ОСТАЛЬНЫЕ..... КУРСОМ РУССКАГАКОГО КОРАБЛЯ...
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03.03.2022 13:04 Ответить
Можна , віддати один вагон- з залишками зашквариних орків
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03.03.2022 12:57 Ответить
Декілька.
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03.03.2022 12:59 Ответить
Так,в один не влізуть,не помістяться 😉
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03.03.2022 13:02 Ответить
Мабуть, не вистачить цілого потягу, щоб всіх орків відправити
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03.03.2022 13:07 Ответить
Їм повернуть рефрижератори з трупаками орків.
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03.03.2022 13:15 Ответить
up! підтримую
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03.03.2022 12:59 Ответить
А зачем свинособакам вагоны, если поезда без иностранных комплектующих скоро перестанут ездить по стране?
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03.03.2022 12:59 Ответить
рускій поєзд іди нафуй, але вагони залишаються у нас
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03.03.2022 13:00 Ответить
Так само й полонених не треба повертати - це трофеї.
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03.03.2022 13:00 Ответить
А ОУШЕН ПЛАЗА национализируют в Киеве? ( собственность Ротенберга)
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03.03.2022 13:00 Ответить
В Чехии в своё время национализировали - и до сих пор никакой реституции.
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03.03.2022 13:22 Ответить
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03.03.2022 13:00 Ответить
скрепная скоро обьявит, что санкции им пошли только на пользу и она снова хочет перейди на паровозы тянущие теплушки. диды так завещали. билеты подорожают в несколько раз, из за реконструкции путешествий на ретро составах ))
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03.03.2022 13:09 Ответить
Фігушки, ще й доплатите що вони тут стояли.
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03.03.2022 13:10 Ответить
За трупаками нехай свої вагони присипають
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03.03.2022 13:13 Ответить
А ми і їх не віддамо
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03.03.2022 13:33 Ответить
Наверняка и наши вагоны есть в московии и беларуси ...
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03.03.2022 13:46 Ответить
100 відсотково є..
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03.03.2022 14:40 Ответить
Зачем беларусам вагоны, если начинается рельсовая война ?
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03.03.2022 14:22 Ответить
Это правильное решение. У россиян и беларусов много чего можно конфисковать еще
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03.03.2022 19:47 Ответить
весь подвижный состав, грузы и другое не будут возвращаться-значит заберем вместе с рельсами
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04.03.2022 01:19 Ответить
 
 