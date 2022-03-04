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Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Компанія Boeing екстрено виділила $2 млн для надання гуманітарної допомоги Україні, кошти буде надіслано організаціям, що доставляють їжу, воду, одяг, ліки та забезпечують житло для переміщених українців, зокрема тих, хто шукає притулку в сусідніх країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Конфлікт, що розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримання українського народу", - наведено в пресрелізі компанії у четвер слова президента та головного виконавчого директора Boeing Дейва Келгуна.

Згідно з ним, Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників, зроблені на підтримку гуманітарної допомоги Україні, у рамках благодійної програми компанії.

Із зазначеної суми $2 млн $1 млн буде спрямовано CARE для допомоги в роздаванні продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалих українців, з особливою увагою до жінок, дітей та людей похилого віку.

Американському Червоному Хресту буде виділено $500 тис., $250 тис. – для допомоги у розподілі ліків, предметів медичного призначення та надання критичної медичної допомоги та ще $250 тис. – для організацій, які працюють із вразливими переміщеними особами в Україні та сусідніх країнах.
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Продал педаль газа от самолёта?
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04.03.2022 01:30 Відповісти
я предлагаю создавать список тех контор, которые пока не уходят из раши. И давить на них так можем. От писем во всех соцсетях до бойкота.
Пока я знаю таких 2
соса-сола и бургер кинг. Им пока комфортно кормить убийц. Поможем им переобуться?
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04.03.2022 01:30 Відповісти
да китайсам пофиг .... єти будут доить гайдзинов до последнего
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04.03.2022 01:33 Відповісти
китайцы-хитро ..эээ сделанные.. Но им не пофиг. Он не настолько фашисты как раша и они там ждут свой интерес. Но даже не в этом дело. Надо разогнать волну на весь мир-вот пока мы в мейнстриме-о том что такие-то конторы убивают детей в европе. И они зассут и переобуются. Но нужна волна
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04.03.2022 01:39 Відповісти
KRUTO RASKOSHELILIS' !!! KONE4NO SPASIBO...NO DLYA BOINGA ETO 2 GRIVNYI !!!
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04.03.2022 01:39 Відповісти
 
 