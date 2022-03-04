Логістичний гуманітарний хаб запрацював на Закарпатті

На базі заводу Єврокар запустили центр з доставки гуманітарних вантажів, що приймає допомогу від країн Євросоюзу для України, яка воює з військами російського окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організовують ритмічну та безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни.

"Локація хабу дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під’їзну колію двох видів — європейського зразка (1435) та українського (1520). Перший гуманітарний вантаж залізницею з хабу відправився до Харкова", - уточнюють в УЗ.

Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.

У компанії просять надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах. Контактний телефон для тих, хто хоче направити вантаж: +380 50 96 12 607.

Єврокар — офіційний виробник авто Škoda в Україні, це один з найбільших виробників легкових авто в Україні, розташований у смт Соломоново, відстань від кордону з Угорщиною 1,5 км, зі Словаччиною 2 км. Разом із індустріальним парком "Соломоново" підприємство складає Закарпатський автомобільний кластер.

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