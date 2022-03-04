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Зеленський провів кадрові ротації у керівництві СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський провів кадрові ротації у керівництві СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у керівництві Служби безпеки України.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент звільнив з посади першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка, а Василя Малюка - з посади заступника голови СБУ.

Іншими указами глава держави призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ, а Андрущенка - заступником голови СБУ.

Крім того, на посаду заступника голови СБУ призначено також Анатолія Сандурського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів селекторну нараду з керівниками місцевих влад щодо безпекової ситуації в країні

Автор: Володимир Янченко
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У шахах це називається рокіровка! Питання в тому, що це дасть? 🤔
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04.03.2022 01:40 Відповісти
Ну таки значит один уже получил звание , уступил другому эту возможность - должности разные
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04.03.2022 01:59 Відповісти
Перестановка кроватей в борделе
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04.03.2022 01:43 Відповісти
..а где Медведчук?? А что с добробатами в тюрьмах?? АУ
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04.03.2022 02:01 Відповісти
Коли пробивають лижню в сніжній цілині - свіжому глибоко у снігу, то йдуть однією лижнею, один за одним. Той, хто йде попереду - йому найважче, бо виконує найтяжчу роботу. Втомившись, він робить крок вбік. Замість нього стає наступний, який далі пробиває лижню в свіжому глибокому снігу, а той, хто був попереду - йде вже по готовій лижні і на ходу відпочиває.
От що відбулося.
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04.03.2022 02:46 Відповісти
Нічого не дась, бо у нас СБУ займалось бізнесом, головне для них нажива.
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04.03.2022 07:01 Відповісти
 
 