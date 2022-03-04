Зеленський провів кадрові ротації у керівництві СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у керівництві Служби безпеки України.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент звільнив з посади першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка, а Василя Малюка - з посади заступника голови СБУ.

Іншими указами глава держави призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ, а Андрущенка - заступником голови СБУ.

Крім того, на посаду заступника голови СБУ призначено також Анатолія Сандурського.

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