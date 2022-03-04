УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15961 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
31 582 114
АЕС (278) війна (56671) обстріл (21193) пожежа (3746) Запорізька область (2567) Енергодар (244)

На Запорізькій АЕС пожежа в результаті обстрілу російськими окупантами. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Запорізькій АЕС виникла пожежа в результат обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомили співробітники АЕС у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Техніка РФ веде вогонь по Запорізькій АЕС. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій АЕС Європи. Вимагаємо припинити вогонь з тяжкої техніки по енергоблокам АЕС", - сказав співробітник.

"В результаті обстрілів військами РФ - пожежа на АЕС!", - додав він.

Міський голова Дмитро Орлов пише: "Загроза світової беспеки!!!!! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька Атомна станція!!!!".

На Запорізькій АЕС пожежа в результаті обстрілу російськими окупантами 01

Також читайте: На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої з військами РФ, - мер Енергодара Орлов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
******** кацапские ********. И привет западным козлам,что не дали самолеты. Если кацапье ее разобъет и до вас долетит.
показати весь коментар
04.03.2022 01:46
+35
Дебіли бл*дь...
показати весь коментар
04.03.2022 01:42
+33
НАТО ку-ку... За безопасность стран НАТО беспокоишься?
показати весь коментар
04.03.2022 01:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Уже можно глаза открывать?
показати весь коментар
04.03.2022 02:32 Відповісти
Да, только важно сразу смотреть в зеркало и посчитать их. Если глаз двое - то всё пока нормально.
Хотя остальное надо тоже на соответствие техпаспорту проверить...
показати весь коментар
04.03.2022 02:34 Відповісти
пошел обстрел. ну, народ, держитесь.
показати весь коментар
04.03.2022 02:38 Відповісти
Н-да. Даже животные умнее кацапов... Они устроят нам 2 Чернобыль, если мир не вмешается в эту ситуацию.
показати весь коментар
04.03.2022 02:44 Відповісти
Как думаете - нам США после обстрела АЭС небо все-таки закроют, или этого ещё мало?
показати весь коментар
04.03.2022 02:58 Відповісти
не закроет. примитивно поясню - обстрел станции приведет исключительно к новым санкциям и арестам денег по миру. профит. только за наш счет.
показати весь коментар
04.03.2022 03:05 Відповісти
пздц они кончи
показати весь коментар
04.03.2022 03:01 Відповісти
за-то не третья мировая, правда Байден?
показати весь коментар
04.03.2022 03:12 Відповісти
Коли вже цей старий маразматик Байден прокинеться?Таке враження що він хоче щоб Україна зникла
показати весь коментар
04.03.2022 05:36 Відповісти
Треба виловити і зібрати по всій Європі,Великобританії і США всіх дітей і родичів Путіна,Лаврова,Наришкіна,депутатів і завезти в Запоріжжя.Це єдине що зупинить божевільного *****.ВИХОДУ ІНШОГО НЕМАЄ!
показати весь коментар
04.03.2022 05:39 Відповісти
йому похер навіть на своїх дітей
показати весь коментар
04.03.2022 10:20 Відповісти
Новые принципы НАТО: "Спасайся кто может!", "На кого Бог пошлёт...", " Каждый сам за себя."
показати весь коментар
04.03.2022 05:46 Відповісти
Людство зробило свій вибір, нічого не поробиш. А Україна буде боротися далі.
показати весь коментар
04.03.2022 06:35 Відповісти
це капець!!! І шо вже занепокоєння та стурбованість ???
показати весь коментар
04.03.2022 08:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 