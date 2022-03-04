На Запорізькій АЕС пожежа в результаті обстрілу російськими окупантами. ВIДЕО

На Запорізькій АЕС виникла пожежа в результат обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомили співробітники АЕС у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Техніка РФ веде вогонь по Запорізькій АЕС. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій АЕС Європи. Вимагаємо припинити вогонь з тяжкої техніки по енергоблокам АЕС", - сказав співробітник.

"В результаті обстрілів військами РФ - пожежа на АЕС!", - додав він.

Міський голова Дмитро Орлов пише: "Загроза світової беспеки!!!!! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька Атомна станція!!!!".

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