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На Запорізькій АЕС пожежа в результаті обстрілу російськими окупантами. ВIДЕО
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На Запорізькій АЕС виникла пожежа в результат обстрілу російськими окупантами.
Про це повідомили співробітники АЕС у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Техніка РФ веде вогонь по Запорізькій АЕС. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій АЕС Європи. Вимагаємо припинити вогонь з тяжкої техніки по енергоблокам АЕС", - сказав співробітник.
"В результаті обстрілів військами РФ - пожежа на АЕС!", - додав він.
Міський голова Дмитро Орлов пише: "Загроза світової беспеки!!!!! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька Атомна станція!!!!".
Топ коментарі
+40 Alex Smith bb5fe51c
показати весь коментар04.03.2022 01:46
+35 CTuMyJI
показати весь коментар04.03.2022 01:42
+33 Petrov Viktor
показати весь коментар04.03.2022 01:43
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Хотя остальное надо тоже на соответствие техпаспорту проверить...