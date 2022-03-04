УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15961 відвідувач онлайн
Новини ТехнологіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 989 22
Facebook (217) заборона (955) Twitter (77)

Facebook, Twitter, BBC у Росії заблокували

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

В даний момент доступність Facebook становить близько 30 відсотків

4 березня в Росії заблокували цілий ряд сайтів та інформаційних ресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ

В мережі повідомляють про проблеми з доступом до сайту "Медузи", а також до Facebook (доступність порталу становить близько 30 відсотків). Список заблокованих ресурсів поповнив Twitter - доступність ресурсу всього 17 відсотків.

Блокування підтверджує GlobalCheck. За їхніми даними, для блокування, ймовірно, використовували технічні засоби протидії загрозам, які застосовує Роскомнагляд.

Також сайт Російської служби BBC перестав відкриватися в Росії. За даними GlobalCheck, його доступність - 17відсотків, що може свідчити про його блокування.

Проблеми з доступом також виникли у "Радіо "Свобода" і Deutsche Welle.

Магазини додатків App Store і Google Play також перестали відкриватися у більшості користувачів.

Читайте також: На інстаграм-сторінках пропагандистських російських ЗМІ тепер є повідомлення, що ними керує РФ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Прямують до Північної Кореї - 2! 👀🤔
показати весь коментар
04.03.2022 01:47
+9
Зачем на кацапии вообще интернет? Анипалитикойниинтирисуются. Деревянный туалет и газета правда за 86 год должны вернуть кацапов в такой желанный сысыры.
показати весь коментар
04.03.2022 01:56
+6
Цукорберг, этот **************, со своими модераторами из раиси отлично им помогал и без ихних просьб. Не пропускает фотки, видео. Сообщество у них нежное, видитили. Меня банали за слова - москаль, чурка, русский-глазузкий. Сейчас в бане за слово- расстрелять.
показати весь коментар
04.03.2022 01:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверняка у вояк кацапских жёппа полная
показати весь коментар
04.03.2022 01:46 Відповісти
Цукорберг, этот **************, со своими модераторами из раиси отлично им помогал и без ихних просьб. Не пропускает фотки, видео. Сообщество у них нежное, видитили. Меня банали за слова - москаль, чурка, русский-глазузкий. Сейчас в бане за слово- расстрелять.
показати весь коментар
04.03.2022 01:53 Відповісти
Прямують до Північної Кореї - 2! 👀🤔
показати весь коментар
04.03.2022 01:47 Відповісти
хуже....к екватериальным индейцам
показати весь коментар
04.03.2022 01:48 Відповісти
Ну це взагалі дуже скрєпно, тому що у ссср теж не було facebook.
показати весь коментар
04.03.2022 01:48 Відповісти
В Литве все российские телеканалы заблокировали. Никто в мире не возмущается. Да и в Украине без суда телеканалы заблокировали. Опять никто не возмущается. Почему?
показати весь коментар
04.03.2022 07:30 Відповісти
А как же пендосовский Гугл? Как не скрепно получается....
показати весь коментар
04.03.2022 01:49 Відповісти
Им гугл нужен только чтоб ГУГЛИТЬ. В яндексе. Они так и говорят. погугли в яндексе.
показати весь коментар
04.03.2022 01:54 Відповісти
Чебурнет наближається.
показати весь коментар
04.03.2022 01:49 Відповісти
Сегодня праздник у людей

Ликует пионерия

Сегодня в гости к нам пришёл

Лаврентий Павлыч Берия !​
показати весь коментар
04.03.2022 01:50 Відповісти
страна 404
показати весь коментар
04.03.2022 01:50 Відповісти
Ще в Україні цей ФБ заблокуйте, бо їм дуже вуха слово кацап ріже, в принципі що чекати , краще не договорю
показати весь коментар
04.03.2022 01:52 Відповісти
за хохлов они тоже банят, даже за фамилию. Толерасты хотят всем угодить.
показати весь коментар
04.03.2022 02:55 Відповісти
Оо, что ж там инстасамки теперь делать будут...
Искать спонсора вконтактике, чтоб тот по золотому кольцу тур купил, приличные страны ж теперь закрыты.
показати весь коментар
04.03.2022 01:53 Відповісти
Будут яйца на окружной катать. Если успеют занять место
показати весь коментар
04.03.2022 01:58 Відповісти
Зачем на кацапии вообще интернет? Анипалитикойниинтирисуются. Деревянный туалет и газета правда за 86 год должны вернуть кацапов в такой желанный сысыры.
показати весь коментар
04.03.2022 01:56 Відповісти
Постіть кацапам фотки їхніх "успіхів" на aliexpress у відгуках про товар. Алі пока в них не закрили. Заодно і китайцям дійде.
показати весь коментар
04.03.2022 01:58 Відповісти
Ще порнхаб закрийте ідіотам
показати весь коментар
04.03.2022 02:06 Відповісти
Порнхаб вроде сам закрыл кацапов еще в самом начале войны.
показати весь коментар
04.03.2022 02:56 Відповісти
eshe bi YOUTUBE zablokyvati tam
показати весь коментар
04.03.2022 02:24 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 02:38 Відповісти
 
 