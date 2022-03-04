Facebook, Twitter, BBC у Росії заблокували
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В даний момент доступність Facebook становить близько 30 відсотків
4 березня в Росії заблокували цілий ряд сайтів та інформаційних ресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ.
В мережі повідомляють про проблеми з доступом до сайту "Медузи", а також до Facebook (доступність порталу становить близько 30 відсотків). Список заблокованих ресурсів поповнив Twitter - доступність ресурсу всього 17 відсотків.
Блокування підтверджує GlobalCheck. За їхніми даними, для блокування, ймовірно, використовували технічні засоби протидії загрозам, які застосовує Роскомнагляд.
Також сайт Російської служби BBC перестав відкриватися в Росії. За даними GlobalCheck, його доступність - 17відсотків, що може свідчити про його блокування.
Проблеми з доступом також виникли у "Радіо "Свобода" і Deutsche Welle.
Магазини додатків App Store і Google Play також перестали відкриватися у більшості користувачів.
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Ликует пионерия
Сегодня в гости к нам пришёл
Лаврентий Павлыч Берия !
Искать спонсора вконтактике, чтоб тот по золотому кольцу тур купил, приличные страны ж теперь закрыты.