Залізничні компанії Євросоюзу безкоштовно перевозять українських біженців

Оператори європейських залізничних сполучень пропонують українцям, які тікають від російської агресії, безкоштовний проїзд у потягах

Цензор.НЕТ з посиланням на МВС у Telegram повідомляє: "Громадяни з українським паспортом або ID-карткою звільняються від плати за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії".

Національний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn заявив, що готовий додати вагони в потяги, що курсують із Польщі до Берліна, і, якщо потрібно, запустити додаткові поїзди для збільшення пропускної здатності.

Наразі з Польщі до Німеччини щодня курсує до восьми поїздів далекого сполучення Евросіті, які вирушають з Варшави, Гданська, Перемишля (міста, розташованого на кордоні з Україною), Кракова та Вроцлава.

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