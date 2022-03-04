Для деескалації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на нинішньому етапі для врегулювання ситуації в Україні головним і терміновим завданням є припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню", - наголосив він.

За його словами, для того, щоб домогтися припинення бойових дій, він готовий до продовження контактів з президентами і Росії, і України.

"Я не перестану спілкуватися не лише з українським президентом, а й з російським. Ми маємо зробити все, щоб покласти край війні", - сказав канцлер.

Він вкотре заявив, що НАТО не братиме прямої участі у конфлікті, оскільки "це призвело б до різкої ескалації цієї складної ситуації".

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