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Для деескалації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Для деескалації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на нинішньому етапі для врегулювання ситуації в Україні головним і терміновим завданням є припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню", - наголосив він.

За його словами, для того, щоб домогтися припинення бойових дій, він готовий до продовження контактів з президентами і Росії, і України.

"Я не перестану спілкуватися не лише з українським президентом, а й з російським. Ми маємо зробити все, щоб покласти край війні", - сказав канцлер.

Він вкотре заявив, що НАТО не братиме прямої участі у конфлікті, оскільки "це призвело б до різкої ескалації цієї складної ситуації".

Також читайте: Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Сходи ка ты ***** товарищ канцлер
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04.03.2022 03:19
+22
це вторгнення маємо через ваш штайнмайєр, так що переводимо бомбардування на територію германії, потім заморожуйте
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04.03.2022 03:22
+22
Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3321292


Яка нафіг деескалація? Тут по АЕС стріляють.Якісь йо...ті ці західні політики.
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04.03.2022 03:22
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Сходи ка ты ***** товарищ канцлер
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04.03.2022 03:19 Відповісти
пішов ***** шваб
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04.03.2022 03:19 Відповісти
Кому ти це кажеш? Кажи це своєму бункерному другу.
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04.03.2022 03:20 Відповісти
Коротко..
Ганси..абеспакоєни су..
....

Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 03:20 Відповісти
це вторгнення маємо через ваш штайнмайєр, так що переводимо бомбардування на територію германії, потім заморожуйте
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04.03.2022 03:22 Відповісти
Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3321292


Яка нафіг деескалація? Тут по АЕС стріляють.Якісь йо...ті ці західні політики.
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04.03.2022 03:22 Відповісти
Іди гімна поїж! ... деескалація пілять
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04.03.2022 03:23 Відповісти
*****! Поки ****** москалі не з'їбуться ***** ніякого припинення вогню!
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04.03.2022 03:23 Відповісти
На ваші гроши він це робить, німчура.
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04.03.2022 03:24 Відповісти
Ох ёёёё прям капитан очевидность ясен х@й.Балаболы хреновы а томы не понимаем.
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04.03.2022 03:24 Відповісти
*****, не только однояйцевый, да еще и одноклеточный.
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04.03.2022 03:24 Відповісти
Треба? Ну так добивайся....
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04.03.2022 03:24 Відповісти
На*уй пошел. Долизались евро*ляди *****?
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04.03.2022 03:26 Відповісти
Шольц. Ты либо долбо#б, либо путинская подстилка
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04.03.2022 03:26 Відповісти
И то и другое
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04.03.2022 03:29 Відповісти
Щас немецкий п*дорас будет склонять нас к капитуляции, немецкий корабль иди на Х#Й!
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04.03.2022 03:28 Відповісти
Мы вам падлы ещё припомним 2013 когда вы тренировали русские корпуса у себя на родине спецом а потом эти корпуса атаковали наш Донбасс .Фашики грёбаные
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04.03.2022 03:29 Відповісти
Пішов нах,чмо !
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04.03.2022 03:30 Відповісти
Ну так какие проблемы?
Звони к *****, пусть прекращает и *********.
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04.03.2022 03:31 Відповісти
Так договаривайся. Звони поднимай нату-х**ту. Старого дедушку,,х*йваманезакрытоенебо,, и думайте теперь вместе как исправить последствия ваших озабоченностей.
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04.03.2022 03:33 Відповісти
на сегодня лимит озабоченности исчерпан ... завтра будет принята резолюция чтобы увеличить лимит на озабоченность в два раза
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04.03.2022 03:39 Відповісти
Ага,припинити вогонь щоб кацапня проїхала по Україні з победоносним маршем.Іди ти канцлер *****
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04.03.2022 03:33 Відповісти
О, опять пошло убаюкивание в стиле "надо договариваться" и "мы хотим мира"
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04.03.2022 03:41 Відповісти
Все правильно він каже.
Коли в загарбників вже не буде кому стріляти, і зробити це треба якомога швидше.
Тоді і припинеться вогонь.
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04.03.2022 03:43 Відповісти
справи підуть, коли всі стурбовані почнуть ліквідувати кабаева
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04.03.2022 03:44 Відповісти
кому платить за банкет ганс знаешь ? оно этого и добивается
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04.03.2022 03:45 Відповісти
Та вы шо? Немцы как раз одна из основных причин почему это произошло. Им вообще бы заткнуться и никогда больше не открывать свои вонючие рты. Они еще несколько дней назад блокировали все, что связано с оружием для Украины, на пару с кацапами строили мосты и запускали потоки, пытались втюхать нечто от штайнмайера, у них были многомиллионные бизнесы в раше. Они прекрасно понимали к чему все идет. Русских ненавижу, этих презираю.
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04.03.2022 03:46 Відповісти
Ребята, успокойтесь. Интервью здесь очень перекрутили. Он действительно правильные вещи говорил.

Я спать хочу, просто поверьте на слово, пожалуйста. Нам очень повезло, что сейчас он, а не Меркель.
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04.03.2022 03:50 Відповісти
Ти диви, ***,вона спати хоче.У нас тут підараси зараз найбільшу в Європі АЕС підірвуть,поспиш ти тоді.Чи ти думаєш,як і вся твоя ****** німчура,що до вас не долетить?
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04.03.2022 04:13 Відповісти
расскажи это шредеру и меркель
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04.03.2022 03:57 Відповісти
який вумний...***
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04.03.2022 04:02 Відповісти
Рідкісний дур нь
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04.03.2022 04:02 Відповісти
Паралельна реальність ***....
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04.03.2022 04:07 Відповісти
Ще один імпотент.
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04.03.2022 04:32 Відповісти
Ушлепки нацистские вы заморозили этот конфликт еще в 14 - 15 хх годах ЭТО РАЗВЕ ЧТО ТО ДАЛО.
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04.03.2022 04:36 Відповісти
Ця планетарна катастрофа трапилась дякуючи агентам Штазі Шредеру і Меркель, яких Пуйло купило з потрохами.
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04.03.2022 04:48 Відповісти
Долбойоб ти лисий, припинення вогню для москалів потрібне щоб впорядкуватись і закріпитись там, куди вони вже залізли.
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04.03.2022 05:10 Відповісти
Та це ж уже було! (с)
Нам - щоб не палити свинособак, а їм - щоб окопатися, підвести ПММ і **********.
В якій... перпендикулярній дійсності той поц мешкає???
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04.03.2022 06:37 Відповісти
Спасіба капітан ачєвіднасть!
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04.03.2022 11:56 Відповісти
 
 