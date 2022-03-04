Для деескалації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на нинішньому етапі для врегулювання ситуації в Україні головним і терміновим завданням є припинення вогню.
Про це він заявив в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню", - наголосив він.
За його словами, для того, щоб домогтися припинення бойових дій, він готовий до продовження контактів з президентами і Росії, і України.
"Я не перестану спілкуватися не лише з українським президентом, а й з російським. Ми маємо зробити все, щоб покласти край війні", - сказав канцлер.
Він вкотре заявив, що НАТО не братиме прямої участі у конфлікті, оскільки "це призвело б до різкої ескалації цієї складної ситуації".
Будь ласка, зачекайте...
Ганси..абеспакоєни су..
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Слава нації
Смерть москалям
Яка нафіг деескалація? Тут по АЕС стріляють.Якісь йо...ті ці західні політики.
Звони к *****, пусть прекращает и *********.
Коли в загарбників вже не буде кому стріляти, і зробити це треба якомога швидше.
Тоді і припинеться вогонь.
Я спать хочу, просто поверьте на слово, пожалуйста. Нам очень повезло, что сейчас он, а не Меркель.
Нам - щоб не палити свинособак, а їм - щоб окопатися, підвести ПММ і **********.
В якій... перпендикулярній дійсності той поц мешкає???