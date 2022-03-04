Пожежникам вдалось потрапити на Запорізьку АЕС, - голова ОВА Старух

Керівник Запорізької обласної ввйськової адміністрації Олександр Старух заявив, що окупанти допустили пожежників на Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Пропустили пожежників", - написав він.

Нагадаємо, що вночі 4 березня на Запорізькій АЕС виникла пожежа в результат обстрілу російськими окупантами.