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Енергодар (244) Запорізька АЕС (891)

Пожежникам вдалось потрапити на Запорізьку АЕС, - голова ОВА Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пожежникам вдалось потрапити на Запорізьку АЕС, - голова ОВА Старух

Керівник Запорізької обласної ввйськової адміністрації Олександр Старух заявив, що окупанти допустили пожежників на Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Пропустили пожежників", - написав він. 

Нагадаємо, що вночі 4 березня на Запорізькій АЕС виникла пожежа в результат обстрілу російськими окупантами.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Там вся раша ******** идиологией вражды 80 лет ,0 н о здоровый , у Кисиля виллы за что ? бибизяну надо уничтожать всем миром и забирать гранату , они не дадут жить миру без выйбонов !!! а оно это и добиваеться ... вставай ***** страна ******** .... а она и ******* идиологией. за родину за сталина ни чего ни напоминает? страна зомби террорист!!!!
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04.03.2022 03:28
+4
Свiт спить. так же як спала Украiна тридцять рокiв.
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04.03.2022 03:43
+2
То що АЕС захоплена? Якщо так,то ***** буде тероризувати нею не нас,а захід.
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04.03.2022 03:25
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То що АЕС захоплена? Якщо так,то ***** буде тероризувати нею не нас,а захід.
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04.03.2022 03:25 Відповісти
оно это 22 года делает,страх насилие террор тактика нквд кгб, вагон книг про это написан
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04.03.2022 03:35 Відповісти
Так це небезпека для всього світу.
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04.03.2022 03:39 Відповісти
кацяпи-"асфабадітєлі"
https://www.facebook.com/watch/?v=267161818910532
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04.03.2022 03:28 Відповісти
Там вся раша ******** идиологией вражды 80 лет ,0 н о здоровый , у Кисиля виллы за что ? бибизяну надо уничтожать всем миром и забирать гранату , они не дадут жить миру без выйбонов !!! а оно это и добиваеться ... вставай ***** страна ******** .... а она и ******* идиологией. за родину за сталина ни чего ни напоминает? страна зомби террорист!!!!
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04.03.2022 03:28 Відповісти
мне от интересно: америкосы то еще не спят, у них тока вечер.
почти за 2 часа после попадания в энергоблок даже озабоченности не проявили...
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04.03.2022 03:31 Відповісти
Вони думають що до них не дiстане. а рашка разом з нами здохне.
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04.03.2022 03:35 Відповісти
хватит всем
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04.03.2022 03:37 Відповісти
Та ті підорашки *** знають,що таке АЕС.
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04.03.2022 03:34 Відповісти
Терористи захопили в центрі Європи ядерний об"єкт!!!! Треба весь світ піднімати на ноги!!!
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04.03.2022 03:37 Відповісти
Свiт спить. так же як спала Украiна тридцять рокiв.
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04.03.2022 03:43 Відповісти
Ми вже прокинулись,тепер їхня черга, поки ще не занадто пізно
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04.03.2022 04:24 Відповісти
реакторное здание с танка не пробьешь, но там хранилище отработанного топлива прямо на улице. если все обесточится, то будет Фукусима
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04.03.2022 03:49 Відповісти
***, шото у меня диссонанс какой-то. По-моєму хто-то писдит.
Как окупантьі могут не допустить пожарньіх на станцию, если на самой станции КРУГЛОСУТОЧНО ДЕЖУРИТ пожарньій расчет. Да не один и екипирован не чета городской службе.
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04.03.2022 04:04 Відповісти
на станции всегда дежурит дежурный расчет, а пожарка снаружи
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04.03.2022 04:09 Відповісти
И что, не справился? Понадобилась помощь извне?
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04.03.2022 04:54 Відповісти
 
 