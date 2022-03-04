Пожежникам вдалось потрапити на Запорізьку АЕС, - голова ОВА Старух
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Керівник Запорізької обласної ввйськової адміністрації Олександр Старух заявив, що окупанти допустили пожежників на Запорізьку АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Пропустили пожежників", - написав він.
Нагадаємо, що вночі 4 березня на Запорізькій АЕС виникла пожежа в результат обстрілу російськими окупантами.
Топ коментарі
+7 Roman Rjevskiy
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+4 Виталий Берестнев
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https://www.facebook.com/watch/?v=267161818910532
почти за 2 часа после попадания в энергоблок даже озабоченности не проявили...
Как окупантьі могут не допустить пожарньіх на станцию, если на самой станции КРУГЛОСУТОЧНО ДЕЖУРИТ пожарньій расчет. Да не один и екипирован не чета городской службе.