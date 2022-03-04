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На Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок, працює тільки четвертий, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Запорізькій АЕС, де зараз триває пожежа внаслідок обстрілу російськими окупантами, відключено третій енергоблок.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок).
Протипожежний стан на АЕС в нормі.
За територією АЕС в учбово тренувальному корпусі виникло загорання.
Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 stels400
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+4 Anatoliy A 006b9dda
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+4 Mikhail Saveliev
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Вітер з боку АЕС дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських Ростова-на-Дону та Краснодара - Енергоатом.