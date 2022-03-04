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На Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок, працює тільки четвертий, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок, працює тільки четвертий, - ДСНС

На Запорізькій АЕС, де зараз триває пожежа внаслідок обстрілу російськими окупантами, відключено третій енергоблок.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок).

Протипожежний стан на АЕС в нормі.

За територією АЕС в учбово тренувальному корпусі виникло загорання.

Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежникам вдалось потрапити на Запорізьку АЕС, - голова ОВА Старух

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Добавляя огня получим ещё больше огонь.Достаточно закрыть небо.
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04.03.2022 03:43
+4
Вот так и возникает пи**ец. Вырастили своей алчностью и трусливостью нового е**утого гитлера. Если традиционно будут давить на Украину--слать на*уй. Пусть сами гемороятся,как убрать этого е*аната-хуйла
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04.03.2022 03:39
+4
Нужно максимально давать на НАТО в этой ситуации, пора включаться в войну
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04.03.2022 03:40
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В приміщення Запорізької АЕС увірвалися кадирівці, які розв'язали бій з українськими нацгвардійцями. "Намагатимуться замінувати АЕС та шантажувати всю Європу", - повідомили в адміністрації станції.
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04.03.2022 03:37 Відповісти
Не спешите верить телеграмм каналам они уже сами вещают и сами опровергают со скоростью света.Как показывает время нужно чуточку ждать что бы была реальная оф информация.Сейчас дезы полным полно
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04.03.2022 03:39 Відповісти
Знаете, я за деда сейчас. Может до нато дойдет наконец , что это третья мировая
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04.03.2022 03:45 Відповісти
За дезу а не деда😂😂😂
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04.03.2022 03:46 Відповісти
Может и дойдёт до них как с анекдота про жирафу доходит на 5 сутки.
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04.03.2022 03:46 Відповісти
InshAllah!!!!!!!!
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04.03.2022 06:37 Відповісти
Судя даже по онлайн картинке отсутствие вообще любого боя.Да и что то много кадыровцев кругом во всех боях.
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04.03.2022 03:45 Відповісти
Там и огня не видно... Вы, мабуть, исключаете наличие энного количества камер.
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04.03.2022 03:52 Відповісти
Вот так и возникает пи**ец. Вырастили своей алчностью и трусливостью нового е**утого гитлера. Если традиционно будут давить на Украину--слать на*уй. Пусть сами гемороятся,как убрать этого е*аната-хуйла
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04.03.2022 03:39 Відповісти
Пожежників пропустили на територію ЗАЕС - голова Запорізької ОДА Старух. ДСНС станом на 02:26 повідомили, що протипожежний стан на станції - в межах норми.

Вітер з боку АЕС дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських Ростова-на-Дону та Краснодара - Енергоатом.
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04.03.2022 03:39 Відповісти
Пуйлу насрать куда дует ветер, они дома взрывали на Каширке, чтоб начать войну! Это называется БОМБИТЬ ВОРОНЕЖ, у них это запросто. Их *****, жёны и дети в США и Лондоне.
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04.03.2022 03:45 Відповісти
Нужно максимально давать на НАТО в этой ситуации, пора включаться в войну
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04.03.2022 03:40 Відповісти
Добавляя огня получим ещё больше огонь.Достаточно закрыть небо.
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04.03.2022 03:43 Відповісти
Байден провів телефонну розмову із Зеленським - Reuters
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04.03.2022 03:48 Відповісти
Росіяни знову блокують роботу пожежників на Запорізькій АЕС - голова ОВА
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04.03.2022 03:54 Відповісти
А чахлик невмирущий в бункері до раю збирається.
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04.03.2022 03:57 Відповісти
 
 