На Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок, працює тільки четвертий, - ДСНС

На Запорізькій АЕС, де зараз триває пожежа внаслідок обстрілу російськими окупантами, відключено третій енергоблок.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок).

Протипожежний стан на АЕС в нормі.

За територією АЕС в учбово тренувальному корпусі виникло загорання.

Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - йдеться в повідомленні.

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