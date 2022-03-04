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"Якщо вибухне АЕС - кінець Європі. Зупиніть російські війська!", - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Владимир Зеленський заявив, що жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок, працює тільки четвертий, - ДСНС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Коротко
...
Мордор та ***** повинен бути знищений..
...
Слава нації Смерть москалям
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04.03.2022 04:00
+21
Європа зранку висловить стурбованість.
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04.03.2022 04:03
+16
Дай Бог щось почнуть робити нарешті. Терорашу потрібно зупинити поки ще не пізно.
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04.03.2022 04:13
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так ...АЕС-це не міну через дорогу перенести в беспечне місце
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04.03.2022 03:57 Відповісти
Русоманьяки вбили того чоловіка, котрий переносив міну.
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04.03.2022 04:00 Відповісти
Від країни вбивць, чекати чогось іншого не варто...
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04.03.2022 04:16 Відповісти
Я б сказав "від вбиці країн".
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04.03.2022 09:46 Відповісти
З Твіттеру: @kitty_donaldson
НОВЕ: Федеральна служба безпеки Росії розробила плани публічних страт в #Україна після захоплення міст, повідомив представник європейської розвідки. 3:49 PM · Mar 3, 2022
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04.03.2022 04:29 Відповісти
Коротко
...
Мордор та ***** повинен бути знищений..
...
Слава нації Смерть москалям
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04.03.2022 04:00 Відповісти
Зачем эта истерика? Атомные станции самые безопасные в мире. Там огромные бетонные стены. А они подрывают веру в другие слова Зеленского и Кулебы. Могли написать, что Россия настолько неадекватна, что стреляет по атомной станции, но вместо этого ведут себя как идиоты.
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04.03.2022 04:02 Відповісти
Иван Петров d4225322, ти тупий задрочений кацап. Ви, суки, стріляєте і кидаєте гранати в членів сімей обслуговуючого персоналу АС. Людина, за пультом, переживає за своїх дітей і може допустись фатальної помилки і весь ваш "югозапад" стане "Чорнобильсою зоною".
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04.03.2022 06:51 Відповісти
Європа зранку висловить стурбованість.
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04.03.2022 04:03 Відповісти
НАТО, ЕС и Штаты сейчас напрягутся не по-детски. ***** ******
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04.03.2022 04:06 Відповісти
Дай Бог щось почнуть робити нарешті. Терорашу потрібно зупинити поки ще не пізно.
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04.03.2022 04:13 Відповісти
Путин: «Мы, /шойгу патрушев и вся ота банда/как мученики, попадем в рай. А они сдохнут
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04.03.2022 04:14 Відповісти
Всі терористи так говорять і думають. Цим висловом вони показують хто вони є.
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04.03.2022 04:20 Відповісти
Недоречний жарт.
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04.03.2022 04:14 Відповісти
Напрягутся и как засудят действия свиномордых. А потом еще как выразят обеспокоенность. Ну и самом конце призовут прекратить бои.
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04.03.2022 04:44 Відповісти
На Запорожскую атомную электростанцию ворвались кадыровцы.

Идет бой внутри с украинскими нацгвардейцами.

Кадыровцы сейчас будут пытаться заминировать АЭС и шантажировать всю Европу.
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04.03.2022 04:07 Відповісти
Інфа оперативна ЗСУ /телеграм/
...
На станції кадрові.
Вірити !?
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04.03.2022 04:09 Відповісти
Президент молодець! Треба будити сплячу Європу і все адекватне співтовариство, світ на грані великої катастрофи.
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04.03.2022 04:11 Відповісти
Ну, а по сути есть, что сказать - по шашлыкам, по тому что бы сесть с рускими с холодцом, по тому, что когда ведущие разведки мира показывали фото ударных группировок фашистов на наших границах и с октября месяца предупреждали, а в ответ политическое руководство Украины говорило - мы ничего не видим, не нагнетайте, отдыхало и жрало водочку в буковеле. Почему в 2021 году в бюджет МО Украины не был заложен ни один дивизион крылатой ракеты Нептун, почему МО Украины заключило с Укроборонпромом в 2021 ОДИН контракт. Вся ракетная программа Украины была остановлена. Кроме Украины больше ни где не нашлось 73% уставших от войны с дивана. В мире всё это видели, кому надо. Теперь политическое руководство обвиняет всех и вся - все опоздали. Так оно - политическое руководство Украины?
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04.03.2022 07:22 Відповісти
Пшьол ти за рускім карабльом!!!
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04.03.2022 07:34 Відповісти
Він по суті і сказав, ти займаєшся дискредитацією державної влади в умовах війни. Подумай про це...
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04.03.2022 10:01 Відповісти
Где в моих словах есть хоть 0,1% не правды? Сейчас политическое руководство Украины делает шаги которые ДОЛЖНА делать любая власть - но обвинять всех и вся, а есть конкретный виновник, в ситуёвине не правильно.
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04.03.2022 10:33 Відповісти
Президент Зеленський на своєму місці, це порядна і смілива людина. Він діє не один - Україну підтримують союзники. І вони, і Зеленський знали про напад Путіна ще до його початку. Знали всі плани. Союзники голосно заявляли про це, щоб мобілізувати партнерів. І вони ж радили Зеленському заспокоїти населення, бо якщо ще до перших ракетних ударів виникла б паніка, то дороги були б заблоковані біженцям, і це різко утруднило б можливість маневрування збройних сил України. А так - збройні сили збережено, в тому числі ПВО, є потужні контакти і допомога країн демократії. Тільки Канада везе 14 тисяч одиниць протитанкової зброї (інформація з відкритих джерел). Надали зброю і іншу допомогу навіть ті партнери, які раніше були категорично проти - та ж Німеччина. Надано навіть бойові літаки, вони прибувають в Україну (інформація з відкритих джерел).
Саме тому Путін сатаніє і мститься на цивільних. І навіть може вдатися до ядерного шантажу.
Бо його поразка і повний крах вже близько.
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04.03.2022 06:49 Відповісти
Мне интересно как они так легко продвигаются на юге? Особенно в направлении ЗАЭС. Никак нельзя было их накрыть? Какие части ВСУ прикрывали это направление?
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04.03.2022 04:12 Відповісти
70% навколо Києва. І все наявне ППО там.
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04.03.2022 04:15 Відповісти
там було декілька сценаріїв..південь і Київ...Якшо не получаеться Київ захват Украни..то робити коридор з Криму..Київ не вдалось
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04.03.2022 04:16 Відповісти
Такие вещи нельзя спрашивать в сми,и отвечать,информировать о размещении наших частей нельзя.
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04.03.2022 04:17 Відповісти
А ты сходи посмотри, москалик, может карты генштаба тебе показать, не?
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04.03.2022 08:41 Відповісти
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух із посиланням на директора Запорізької АЕС твердить, що небезпеки вибуху блоків станції наразі немає.
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04.03.2022 04:18 Відповісти
Поки що
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04.03.2022 04:21 Відповісти
Пожежа посилюється!!!
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04.03.2022 04:28 Відповісти
Водичка в крым тепленькая пойдет, и с завораживающим свечением Вавилова-Черенкова
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04.03.2022 04:21 Відповісти
Ну чому ж. Були людьми. І до 14 і даже до 24 л. А коли полізли до нас, перестали. Навпаки. Ви наволочь .
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04.03.2022 07:52 Відповісти
Сейчас из Крыма заходят москальские колонны, а вы сидите и хлопаете в ладоши, мы для вас пушечное мясо ьак?
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04.03.2022 08:43 Відповісти
Так якого ви хєра атакуєте АЕС, якщо ви люди?
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04.03.2022 09:51 Відповісти
Це ти сказав, а не я. Не знаю до чого
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04.03.2022 18:47 Відповісти
респект зеленскому...он правильно сделал,что обратился не столько к "шольцам-байденам",а к народам Европы и США с тем,чтобы те определились-доверять ли работ у с опасностью небывалой в истории человечества своим политикам и чиновникам или взять и заставить участвовать в остановке этой опасности...Санкции не останавливают русских танкистов,те выполняют приказ и не несут материальные потери капиталов.Ситуация требует не мягкого удушения российской экономики.а спасение человечества от опасности,превышающей Чернобыльскую..все эти "байдены-шольцы" приходят во власть и уходят,а жизнь и здоровье целых народов висит на волоске сейчас...Это должно заставить западных лидеров начать работать над безопасностью в первую очередь,а не в подсчёте прибылей-убытков.И.это подвесит на волоске и карьеру этих "байденов-шольцев"
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04.03.2022 04:21 Відповісти
Вова, ми, справжні "зелені" , говоримо про цю небезпеку майже 30 років!
На кожному мітингу майже я повторював про небезпеку, яка сьогодні реалізувалась, ратували за небезпечну сонячну та вітрову енергетику, але нас ніхто не слухав, а слухали спеців, які завжди крутяться біля великих грошей.
Послухай мене сьогодні.
Політичного рішення сьгоднішньої кризи немає.
Піди, закрий двері, стань на коліна перед Богом, та попроси за Україну. Попроси вибачення за всі дурниці. Може, Господь змилується, бо серце царя в руці у Бога.
На Україні є кризовий менеджер від Бога - це Турчинов. Він зараз молиться за тебе й Україну.
Поговори з ним, забудь все, якщо тобі дійсно Україна дорога
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04.03.2022 04:23 Відповісти
читай Біблію, мрійник...
Нам, піонерам, партія і уряд урочисто обіцяли, що НИНІШНЄ ПОКОЛІННЯ РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ ЖИТИМЕ ПРИ КОМУНІЗМІ
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04.03.2022 04:29 Відповісти
ти, мабуть, живеш не з підвітреної сторони сьогодні?
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04.03.2022 04:30 Відповісти
если станция будет полностью обесточена, то начнется Фукусима. спасибо тебе мистер Байден
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04.03.2022 04:24 Відповісти
И всем гарантам из Будапешта.
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04.03.2022 04:32 Відповісти
А на хрена допустили до АЕС? Вони нарiзали круги ТРИ днi бiля станцii, нiхто, крiм енергодарцiв, iх не зупиняв, Прохання людей iстоти не зрозумiли - поперли.
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04.03.2022 04:26 Відповісти
А це тому що, "братніх" народа у нас два, а ми одні воюємо проти них. А весь світ "спить".
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04.03.2022 04:45 Відповісти
Не, зеленая падаль, останавливать кацапов должен тьі лично. Вместе с обокраньім тобой "укроборонпромом", вместе с похеряной тобой программой "Вільха", вместе с похеряной системой ПВО, вместе со своими недоумками - 95.
Ето, сученок, все плодьі твоей деятельности.
Место твое теперь на висилице. И ето обязательно будет сделано.
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04.03.2022 05:42 Відповісти
Пшол нахєр фсбшник!!!
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04.03.2022 06:18 Відповісти
Замінувати всі станції.
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04.03.2022 07:09 Відповісти
Дебил?
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04.03.2022 08:07 Відповісти
У сцяній Європі наклали в штани,що навіть ворухнутися бояться.
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04.03.2022 11:04 Відповісти
 
 