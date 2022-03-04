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"Якщо вибухне АЕС - кінець Європі. Зупиніть російські війська!", - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Владимир Зеленський заявив, що жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
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НОВЕ: Федеральна служба безпеки Росії розробила плани публічних страт в #Україна після захоплення міст, повідомив представник європейської розвідки. 3:49 PM · Mar 3, 2022
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Мордор та ***** повинен бути знищений..
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Слава нації Смерть москалям
Идет бой внутри с украинскими нацгвардейцами.
Кадыровцы сейчас будут пытаться заминировать АЭС и шантажировать всю Европу.
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На станції кадрові.
Вірити !?
Саме тому Путін сатаніє і мститься на цивільних. І навіть може вдатися до ядерного шантажу.
Бо його поразка і повний крах вже близько.
На кожному мітингу майже я повторював про небезпеку, яка сьогодні реалізувалась, ратували за небезпечну сонячну та вітрову енергетику, але нас ніхто не слухав, а слухали спеців, які завжди крутяться біля великих грошей.
Послухай мене сьогодні.
Політичного рішення сьгоднішньої кризи немає.
Піди, закрий двері, стань на коліна перед Богом, та попроси за Україну. Попроси вибачення за всі дурниці. Може, Господь змилується, бо серце царя в руці у Бога.
На Україні є кризовий менеджер від Бога - це Турчинов. Він зараз молиться за тебе й Україну.
Поговори з ним, забудь все, якщо тобі дійсно Україна дорога
Нам, піонерам, партія і уряд урочисто обіцяли, що НИНІШНЄ ПОКОЛІННЯ РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ ЖИТИМЕ ПРИ КОМУНІЗМІ
Ето, сученок, все плодьі твоей деятельности.
Место твое теперь на висилице. И ето обязательно будет сделано.