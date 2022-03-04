"Якщо вибухне АЕС - кінець Європі. Зупиніть російські війська!", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Владимир Зеленський заявив, що жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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