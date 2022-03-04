9 102 11
Російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків, - міністр енергетики Галущенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав міністра енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Ґренголм не допустити ядерної катастрофи через обстріл російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.
Про це Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженніфер Ґренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням недопустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - заявив Галущенко.
Топ коментарі
+10 vadyan
показати весь коментар04.03.2022 04:56
+5 Lvbnhj
показати весь коментар04.03.2022 04:53
+5 Serg Sergeev
показати весь коментар04.03.2022 04:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям
.
Боженьке надо будет по новой вторую версию создавать.
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against #Putin. Stop innocent civilian deaths.
@POTUS
, provide #SafeAirliftUkraine #StopPutin