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Російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків, - міністр енергетики Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків, - міністр енергетики Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав міністра енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Ґренголм не допустити ядерної катастрофи через обстріл російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Про це Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженніфер Ґренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням недопустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - заявив Галущенко.

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Топ коментарі
+10
Ну если и после этого бесполетную зону не сделают, то я уже и не знаю что должно еще произойти. Тогда история нашей цивилизации все... Даже планету не покинули и не встретились с другими разумными жителями мира.
Боженьке надо будет по новой вторую версию создавать.
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04.03.2022 04:56
+5
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям


.
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04.03.2022 04:53
+5
Ну шо дедушка Байден? Что там насчёт яд угрозы? Ну тебе далеко, а вот ЕС надо бы напряч очко.....
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04.03.2022 04:58
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Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям


.
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04.03.2022 04:53 Відповісти
Це агонія *****.
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04.03.2022 04:53 Відповісти
перша агонія була в нього коли нас назівав біндєровцами і наркоманами...я вже тоді все зрозумів..потім дав наказ утилізувати свої війська в Україні шоб назад не гнати аж на Дальній восток.а тепер і ця радість атом
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04.03.2022 04:58 Відповісти
Ну если и после этого бесполетную зону не сделают, то я уже и не знаю что должно еще произойти. Тогда история нашей цивилизации все... Даже планету не покинули и не встретились с другими разумными жителями мира.
Боженьке надо будет по новой вторую версию создавать.
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04.03.2022 04:56 Відповісти
ну не дарма )(уйло сказав шо вони в рай ,а остальні здохнут
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04.03.2022 05:00 Відповісти
Ну шо дедушка Байден? Что там насчёт яд угрозы? Ну тебе далеко, а вот ЕС надо бы напряч очко.....
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04.03.2022 04:58 Відповісти
По тривозі, має бути підняте світове співтовариство. Або буде пізно.
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04.03.2022 04:58 Відповісти
світове товариство спить в Європі
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04.03.2022 05:01 Відповісти
зараз досплять і "обєспокояться"...
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04.03.2022 06:22 Відповісти
Repost

Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against #Putin. Stop innocent civilian deaths.
@POTUS
, provide #SafeAirliftUkraine #StopPutin
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04.03.2022 05:20 Відповісти
... де наші війська на півдні, таке враження, що там взагалі не було військових, кацапня пройшла до Енергодара колонами, яку ніхто навідь не намагався зупинити. В містах Львів, Луцьк, Тернопіль, записалось ще тиждень тому десятки тисяч добровольців, взагалі не викликають. На півдні в містах теробороні не роздавали зброї, чи може її там взагалі ніхто не організовував, ніхто не кинув жодного коктеля. Це що за воєнна тактика, розрахована на який результат? такий що потрібен пуйлу.
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04.03.2022 06:44 Відповісти
 
 