Російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків, - міністр енергетики Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав міністра енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Ґренголм не допустити ядерної катастрофи через обстріл російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Про це Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженніфер Ґренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням недопустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - заявив Галущенко.

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