Рятувальники локалізували пожежу у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС, - ДСНС

Станом на ранок п'ятниці, 4 березня, рятувальники ДСНС локалізували пожежу у навчально-тренувальному корпусі на ЗАЕС.

"Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні відомства, передає Цензор.НЕТ.

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