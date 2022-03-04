Рятувальники локалізували пожежу у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС, - ДСНС
Станом на ранок п'ятниці, 4 березня, рятувальники ДСНС локалізували пожежу у навчально-тренувальному корпусі на ЗАЕС.
"Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні відомства, передає Цензор.НЕТ.
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Юра Жук
показати весь коментар04.03.2022 06:35 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар04.03.2022 06:37 Відповісти Мені подобається 0
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