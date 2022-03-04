Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідовано, - ДСНС
Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"Запорізька область. О 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
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Пуй ще не зрозумів, що його орки зробили. раися одразу назавжди - ядерна терористична держава.