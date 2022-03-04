Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідовано, - ДСНС

Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Запорізька область. О 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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