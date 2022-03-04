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Новини Війна
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Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідовано, - ДСНС

Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідовано, - ДСНС

Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Запорізька область. О 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рятувальники локалізували пожежу у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС, - ДСНС

Автор: 

ДСНС (5085) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1401)


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иначе будите всем миром лизать жопу повелителю мира ---- всёгда оно это и хочет......... С ****** надо е го м етодами ---------------- реальный арест по всему миру вс е х доч е к сыночков и дуло с пистолетом к виску ---- хватит д емократии и морали они е ё не понимают !!!! шутки кончились ---- тогда вата в раши поймёт что её ждёт в мире и будит в раша дебошь, ни сцать они тож сцат !!!
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04.03.2022 06:39 Відповісти
сталин, ***** страх ужас это методы нквд кгб там по другому не будит , ликвидация ***** запад ршайся ....... можт тогда кто то и выживт --- иачи импиратор З е мли
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04.03.2022 06:47 Відповісти
Пожежники - герої!!!
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04.03.2022 06:42 Відповісти
Слава Аллаху!!!! Вы справились!!! Эта ситуация показывает всему миру, что русня неадекватна!!! что именно Украина воюет за жизнь во всём мире!!!!
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04.03.2022 06:42 Відповісти
Джонсон после атаки на Запорожскую АЭС заявил, что «безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы».
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04.03.2022 06:44 Відповісти
Мабуть у них недостаточно большие памперсы
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04.03.2022 07:08 Відповісти
Тримайтеся, незалежні Українці! Одразу навіть поразка - перемога.

Пуй ще не зрозумів, що його орки зробили. раися одразу назавжди - ядерна терористична держава.
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04.03.2022 07:08 Відповісти
Там заехало два! танка, а жечь просто нечем...
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04.03.2022 07:35 Відповісти
 
 