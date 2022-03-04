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Кулеба та Блінкен обговорили потреби України у сфері безпеки, - Держдеп

Кулеба та Блінкен обговорили потреби України у сфері безпеки, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної бесіди торкнулися питань щодо потреб України в сфері гарантування безпеки.

Про це повідомив Держдеп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони (...) обговорили додаткові потреби (України. - Ред.) у сфері безпеки, економічної та гуманітарної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Сторони відзначили "рішучість та дії, вжиті країнами всього світу для підтримки уряду України та українського народу", випливає із повідомлення.

Кулеба за підсумками бесіди написав у твіттері: "Зідзвонилися з Ентоні Блінкеном для узгодження подальшого посилення можливостей ППО України, запровадження нових санкцій проти Росії. Вдячний США за роботу над додатковою фінансовою допомогою для України. Росія має припинити бойові дії, щоб дозволити відкриття гуманітарних коридорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?" - Кулеба

Автор: 

росія (64923) США (22497) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1156)


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Вибачте. В Україні війна. Яка може бути Параолімпіада ??? Яка ??? Історія Олімпіади - мир та спокій на час змагань ! Як можуть уряди країн посилати спортсменів на "воєнні" олімпійські ігри ? Це черговий цинізм світу чи наруга над Совістю спортсменів ?
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04.03.2022 07:42 Відповісти
 
 