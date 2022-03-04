Кулеба та Блінкен обговорили потреби України у сфері безпеки, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної бесіди торкнулися питань щодо потреб України в сфері гарантування безпеки.

Про це повідомив Держдеп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони (...) обговорили додаткові потреби (України. - Ред.) у сфері безпеки, економічної та гуманітарної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Сторони відзначили "рішучість та дії, вжиті країнами всього світу для підтримки уряду України та українського народу", випливає із повідомлення.

Кулеба за підсумками бесіди написав у твіттері: "Зідзвонилися з Ентоні Блінкеном для узгодження подальшого посилення можливостей ППО України, запровадження нових санкцій проти Росії. Вдячний США за роботу над додатковою фінансовою допомогою для України. Росія має припинити бойові дії, щоб дозволити відкриття гуманітарних коридорів".

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