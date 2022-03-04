Майданчик Запорізької АЕС захоплений військами РФ, - Держатомрегулювання

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

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Стан енергоблоків:

▪️Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.

▪️Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.

▪️Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.

▪️Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - йдеться також у повідомленні.