Майданчик Запорізької АЕС захоплений військами РФ, - Держатомрегулювання
Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.
"Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.
Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.
Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.
Стан енергоблоків:
▪️Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
▪️Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
▪️Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.
▪️Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.
Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.
Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - йдеться також у повідомленні.
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А ти чому надівані су...?
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***** міжнародний терорист.
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
І довгенько тільки такі питання задач.
Держатомрегулювання из Киева лучше видит? Или там сидят только малохольные?
Секретное задание Кадырова?
Сухопутний коридор у Крим, , контроль каналу і АЕС, щоби позбавити енергії наші міста Центру та Сходу та забезпечити енергією Крим.
НУ а Київ та Харків, це такі собі бонуси. Фартануло би, захопив би, а ні, так знищу, ви потім відбудовуйте.
Я так розумію після захоплення Маріуполя, кацапи підуть на перемовини.
Ну а через рік, два почнуть нову атаку, на Одесу. Скоріше за усе, знову відволікаючи увагу від основного напрямку атакуючи наші міста в інших регіонах.
Тут є тільки один варіант, довга та затяжна війна, з якої ми можемо вийти переможцями, але з повністю зруйнованою країною.
@immorta83072852
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https://twitter.com/immorta83072852/status/1499613808381153286 2 ч
В Украине война, горят города, убиты тысячи мирных граждан. Горит Атомная Электростанция одна из самых крупных в Европе. Враг дурной и агрессивный. В это время Организация Объединенных Наций присылает в Украину 250.000 упаковок печенья! Да! Вам не послышалось печенье *****!
Нато оказалось импотентно о что сейчас делает мир это трусость и недееспособность решений мирового масштаба и отказ от них сейчас приведет к еще худшему развитию
Никто не думает что не будет в Украине посевной и мир окажется на грани голода без зерна вообще эти так называемые лидеры мирового мира оказались дутыми красивыми шариками которые испугались большого надутого презерватива