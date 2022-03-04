УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6590 відвідувачів онлайн
Новини Війна
30 483 72

Майданчик Запорізької АЕС захоплений військами РФ, - Держатомрегулювання

Майданчик Запорізької АЕС захоплений військами РФ, - Держатомрегулювання

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Енергодару Орлов про бойові дії у місті: Обстріл з третьої години припинився, ситуація лишається складною

Стан енергоблоків:
▪️Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
▪️Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
▪️Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.
▪️Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - йдеться також у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17196) Запорізька АЕС (1401)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Коротко
.....
***** міжнародний терорист.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
04.03.2022 07:55
+26
Это зомбоидиалогия которую Запад дал вырасти в раще, за 80 лет попробуйте из мусульманина сделать христианина ---- это то же самое , у обизьяны надо забрать гранату , на потом откладывать нельзя ,это будет вечно пока у там граната ,грош цене демократии которая не защитит от диктатуры отсидеться не получиться !!!!
показати весь коментар
04.03.2022 07:56
+16
Черги в банках росії з 6 год. Знімають фуфлі, але на всіх не вистачить. Пропонують дурникам продовжити вклади на 1-3 місяці, тобто "свято наближається"
показати весь коментар
04.03.2022 07:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где где...в піз..!
А ти чому надівані су...?
показати весь коментар
04.03.2022 07:57 Відповісти
там можно было оборону держать вечно, если бы хотели и было чем. вокруг пески и вода
показати весь коментар
04.03.2022 07:58 Відповісти
Я из Энергодара, чем держать? Нам оружия на дали!!!! В тероборону много пошли людей, оружия сказали нет! До мраки те коктейли, что мы наделали
показати весь коментар
04.03.2022 10:12 Відповісти
у меня нет слов. держитесь там земляки
показати весь коментар
04.03.2022 13:27 Відповісти
Коротко
.....
***** міжнародний терорист.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
04.03.2022 07:55 Відповісти
Зачем тебе оружие? Прыгни с крыши.
показати весь коментар
04.03.2022 08:11 Відповісти
Я з касабами не спілкуючись
І довгенько тільки такі питання задач.
показати весь коментар
04.03.2022 08:13 Відповісти
Русня нам не друзі. Бо друзі на дорозі не валяються
показати весь коментар
04.03.2022 08:00 Відповісти
Это зомбоидиалогия которую Запад дал вырасти в раще, за 80 лет попробуйте из мусульманина сделать христианина ---- это то же самое , у обизьяны надо забрать гранату , на потом откладывать нельзя ,это будет вечно пока у там граната ,грош цене демократии которая не защитит от диктатуры отсидеться не получиться !!!!
показати весь коментар
04.03.2022 07:56 Відповісти
Я так понимаю, что уровень, хотя бы, школьного образования в россии чрезвычайно низок. Не знать, чем грозит радиоактивное облучение, ничего не знать о Чернобыле и Фукусиме это дно!
показати весь коментар
04.03.2022 08:39 Відповісти
там другой мир ,понимают бояться --- сразу пуля или гулаг таки законы у диктатуры сломать сложно
показати весь коментар
04.03.2022 08:44 Відповісти
У них не военное положение. Расстрела на месте - нет. И потом, кто мешает выполняя приказ на открытие огня, стрелять "неточно"?
показати весь коментар
04.03.2022 09:48 Відповісти
группировка стоит , мы стоим против их уйти не можем уйти вперёд
показати весь коментар
04.03.2022 09:53 Відповісти
Черги в банках росії з 6 год. Знімають фуфлі, але на всіх не вистачить. Пропонують дурникам продовжити вклади на 1-3 місяці, тобто "свято наближається"
показати весь коментар
04.03.2022 07:57 Відповісти
новина "черги на росісї за імпортною брюквою (1 шт в адні рукі)" була б краще.
показати весь коментар
04.03.2022 10:46 Відповісти
Незабаром все повернемо!!!
показати весь коментар
04.03.2022 07:59 Відповісти
Коротко - ЗАЕС припиняє генерацію електроенергії.
показати весь коментар
04.03.2022 08:00 Відповісти
Вам відомо чому не було оборони силами ЗСУ стратегічно важливого об'єкта?
показати весь коментар
04.03.2022 09:17 Відповісти
це тимчасово. Кацапи відновлять і спрямують на Крим.
показати весь коментар
04.03.2022 11:15 Відповісти
Наступним кроком буде масове завезення насєлєнія з Росії.
показати весь коментар
04.03.2022 08:00 Відповісти
Херсон уже заполонили.
показати весь коментар
04.03.2022 08:07 Відповісти

Держатомрегулювання из Киева лучше видит? Или там сидят только малохольные?
показати весь коментар
04.03.2022 08:00 Відповісти
Поки захід буде чухатись ,і озабочуватись .СВІТУ НЕ СТАНЕ !!!
показати весь коментар
04.03.2022 08:01 Відповісти
Дароги.Мы строили харошие дароги. Зеленський тільки 24.02 2022 став Президентом.До того часу шоумен.Нептуни і Вільхи дозволяли б тримати орду на відстані. Розплачуються життям виборці.От і справжня ціна вибору.
показати весь коментар
04.03.2022 08:05 Відповісти
Дебил
показати весь коментар
04.03.2022 08:23 Відповісти
Я вот не понимаю ,не ужели на Западе политики на столько не умные , что не хотят видеть ,что ***** террорист . Заказывают голову в песок делают вид что их это не касается, ***** нужно решительно остановить сейчас , дальше жертв ,будет в разы больше, в том числе и в Европе . Пора бы уже НАТО вмтупать в войну. Так или иначе война до вас доберётся
показати весь коментар
04.03.2022 08:05 Відповісти
Їм на Заході не пох.ру? Головне, щоби АЕС не вибухнула. Пообіцяв їм ***** що цього не буде і він гарантує її безпечну роботу, решта для них другорядне. Чи там наш прапор, чи кацапський. На їх особисту безпеку це не впливає.
показати весь коментар
04.03.2022 11:14 Відповісти
Закапывают
показати весь коментар
04.03.2022 08:08 Відповісти
Ни хрена не понятно. Разве что по логике взять кольцо всю эту свору захватившую станцию и потребовать сдаться. Иначе хрень какая то. С таким успехом орки спокойно зайдут на остальные станции "патамушта радиационная катастрофа будет".
показати весь коментар
04.03.2022 08:08 Відповісти
Полный писец. Вы когда-нибудь работали на АЭС?
показати весь коментар
04.03.2022 08:16 Відповісти
Можно ближе к сути? Что,придется остальные станции отдавать?
показати весь коментар
04.03.2022 08:20 Відповісти
Просто надо было бить, когда воронье кружило ТРИ дня вокруг АЭС, теперь это ПРОСТО невозможно. Ассоциации зашкаливают, но я как собака - все понимаю, а сказать не могу.
показати весь коментар
04.03.2022 08:43 Відповісти
Якщо на підступах не зупинили то на майданчику немає смислу
показати весь коментар
04.03.2022 08:47 Відповісти
Александр Науменко, это шедевр , но кто-то **** задание. ,какого хера ,руский мир должен видеть
показати весь коментар
04.03.2022 08:13 Відповісти
Зайдут и будут угрожать ,всему Миру ,с требованием , отдать им Украину ,а то взорвут АЭС
показати весь коментар
04.03.2022 08:18 Відповісти
Намучаются фашисты рабсейские с Украиной.
показати весь коментар
04.03.2022 08:28 Відповісти
швидко дійшли хорошими дорогами і відсутності мобілізації великого пацифіста Зелі
показати весь коментар
04.03.2022 08:28 Відповісти
Смысл захвата станции? Ведь нападающие умрут все. Либо от радиации(в случае аварии), либо если будет принято решение убрать со станции посторонних. В любом случае персоналу при начале штурма нужно было начать глушить котлы.
Секретное задание Кадырова?
показати весь коментар
04.03.2022 08:29 Відповісти
Теперь ***** будет шантажировать весь мир
показати весь коментар
04.03.2022 08:30 Відповісти
АЕС знищити не так просто. Їх мета її захопити.
показати весь коментар
04.03.2022 08:52 Відповісти
Это и была их цель.
показати весь коментар
04.03.2022 08:46 Відповісти
От і мета *****. Ще лишається їм добити Маріуполь і усі завдання цього нападу виконані.
Сухопутний коридор у Крим, , контроль каналу і АЕС, щоби позбавити енергії наші міста Центру та Сходу та забезпечити енергією Крим.
НУ а Київ та Харків, це такі собі бонуси. Фартануло би, захопив би, а ні, так знищу, ви потім відбудовуйте.

Я так розумію після захоплення Маріуполя, кацапи підуть на перемовини.
Ну а через рік, два почнуть нову атаку, на Одесу. Скоріше за усе, знову відволікаючи увагу від основного напрямку атакуючи наші міста в інших регіонах.

Тут є тільки один варіант, довга та затяжна війна, з якої ми можемо вийти переможцями, але з повністю зруйнованою країною.
показати весь коментар
04.03.2022 08:49 Відповісти
дуже схоже, що ти пишеш правду. і в Києві дехто це прекрасно розуміє, нажаль (((
показати весь коментар
04.03.2022 09:54 Відповісти
Если бы их техника с такой легкостью не каталась было бы куда проще. В прошлом когда Мариуполь траншеи рыл с них ещё многие посмеялись. Нужны только партизанские вылазки, и только жечь тварей .
показати весь коментар
04.03.2022 09:59 Відповісти
Это же не совпадение шо после переговоров Мариуполь в окружении и орки на ЗАЭС,не?
показати весь коментар
04.03.2022 09:05 Відповісти
І переговори ще не завершені. Потрібно більше часу
показати весь коментар
04.03.2022 09:22 Відповісти
ні , не совпадение. і склад перегорщіков, їх подача, заяви наполеона. кабаїв не такий мерзенний як ці, там хоч мізки ботоксом все залило, а ці добре розуміють, що роблять
показати весь коментар
04.03.2022 09:59 Відповісти
пишуть люди, що в кацапо-змі ще з 28.02 писали, що "ЗАЕС-наш", а тепер пишуть що це "нацикі па нєй стрєляют"
показати весь коментар
04.03.2022 09:18 Відповісти
Объявить путина международным террористом как бен ладена и поступить так же. Мариуполь ЗАЭС планы на Киев и Харьков - картина будущего вырисовывается
показати весь коментар
04.03.2022 09:21 Відповісти
immortality


@immorta83072852

·
https://twitter.com/immorta83072852/status/1499613808381153286 2 ч



В Украине война, горят города, убиты тысячи мирных граждан. Горит Атомная Электростанция одна из самых крупных в Европе. Враг дурной и агрессивный. В это время Организация Объединенных Наций присылает в Украину 250.000 упаковок печенья! Да! Вам не послышалось печенье *****!
показати весь коментар
04.03.2022 09:25 Відповісти
3,14здєц.
показати весь коментар
04.03.2022 11:49 Відповісти
Почему их окружить нельзя? Пусть от голода сдохнут. Почему ЭТА проблема должна быть проблемой украинцев??? В
показати весь коментар
04.03.2022 09:26 Відповісти
це степний регіон. У степу оточити можно тільки переважаючими силами. Потрібно окопуватися, а значить стати мішенню для їх ракет. А поруч Крим, де зосереджено і ППО і авіація і РСЗО і флот із ракетами.
показати весь коментар
04.03.2022 11:12 Відповісти
ООН МАГАТЕ ОбСЕ фейковые организации которые ничего не решают кроме озабоченности просто пустое место
Нато оказалось импотентно о что сейчас делает мир это трусость и недееспособность решений мирового масштаба и отказ от них сейчас приведет к еще худшему развитию
Никто не думает что не будет в Украине посевной и мир окажется на грани голода без зерна вообще эти так называемые лидеры мирового мира оказались дутыми красивыми шариками которые испугались большого надутого презерватива
показати весь коментар
04.03.2022 09:31 Відповісти
Посмотрите на карту,уроды.Станция и город 60 тыс.населения стоят на полуострове в поперечнике 4 км.Единственный въезд.На третий день войны уже началась оккупация к-днепровского района и заблокирован въезд на полуострове.Мэр бился как рыба об лёд.Ни одной воинской части в районе нет и не было никогда.Часть на станции вооружена против террористов и хулиганов.Мужики сделали,что могли.Сейчас любой может их обосрать.
показати весь коментар
04.03.2022 10:00 Відповісти
 
 