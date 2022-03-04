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У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали

У Херсоні вранці 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.

Про це з посиланням на РБК-Україна повідомляє Цензор.НЕТ.

На телеканалі UA:Херсон транслюється Всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.

Подібна ситуація й у районах області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники в Херсоні окупували телевежу і мають намір поширювати фейкові новини, - Нацгвардія

Як раніше повідомлялося, російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини та інформацію в місті.

Автор: 

Херсон (3330) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+21
нада телебашню значит валить
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04.03.2022 09:13
+17
Я вчера впервые расплакалась в разговоре с мамой..бедный мой Херсон...мамуля говорит почему нас бросают...мы не хотим в Россию...лучше б разбомбили эту вышку...пока есть инет...люди смотрят там укр новости.
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04.03.2022 09:16
+11
Транслюють й транслюють... Ватніки завжди мали можливість дивитися їх по тарілках, а інші це лайно все одно дивитися не будуть
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04.03.2022 09:15
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нада телебашню значит валить
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04.03.2022 09:13 Відповісти
в захваченном Энергодаре кацапы мера заставили прочитать тест
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04.03.2022 10:09 Відповісти
Через телевизор сыт не будешь
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04.03.2022 09:15 Відповісти
Нехай покажуть черги кацапів під банками з 6 год ранку.
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04.03.2022 09:16 Відповісти
Так каци *********, що рассєянє несуть заощадження для жителів Херсона.
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04.03.2022 09:31 Відповісти
Народ це блювотиння якраз і прийме, ну і ідіоти
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04.03.2022 09:15 Відповісти
НУУУУ ТУПЫЕЕЕЕ
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04.03.2022 09:45 Відповісти
Транслюють й транслюють... Ватніки завжди мали можливість дивитися їх по тарілках, а інші це лайно все одно дивитися не будуть
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04.03.2022 09:15 Відповісти
Стаду похер, що дивитися...
Тиждень такої пуйні і кацапапм вже не доведеться своїх людей везти, що зібрати масові мітинги "за расєю"
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04.03.2022 09:21 Відповісти
Стаду ніколи дивитися, харчами запасаються.
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04.03.2022 09:32 Відповісти
Ага, в полі пашуць...
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04.03.2022 09:40 Відповісти
Ты немножко не понимаешь менталитет большинства украинских граждан, пример януковощ, практически полность подмял под себя СМИ, но люди не дураки, брехнею нас не взять, поэтому видишь как ********* уговаривает.
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04.03.2022 10:21 Відповісти
Слухай, я кожне літо буваю на півдні Україні. Серед моїх навіть самих проукраїнських знайомих, всі кажуть, що Яник то було харашо і краще б того Майдану не було...
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04.03.2022 11:31 Відповісти
Не надо ****.ть, с чем сравнивать, януковоща и войной террориста ***** сейчас. Или слушать придурков, которые говорили ещё до войны, вот при яныке был доллар по 8, а сейчас... Только почему при этом в ******.м развитом ********** доллар по 70 вдруг стал, не взирая, что ***** никто не скидывал, ответить не могут..

Не подыгрывай долбодятлам местным, янукович уголовник, с несколькими ходками, который решил подмять под себя весь бизнес в Украине, при этом тварь безмозглая и казнокрад. И скинул его совершенно логично за это, весь народ Украины, от рабочего, до юриста.
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04.03.2022 18:52 Відповісти
ну це їм поможе сильно, ага
а на рашських каналах зараз кажуть, що точечні удари і місцеві не страждають
і люди повірять раші, а не очам своїм

ДЕБІЛИ
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04.03.2022 09:16 Відповісти
Хватає дебілів , що вірять, що це ЗСУ бомбить....
А промивати мізків вони вміють....
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04.03.2022 09:24 Відповісти
Дебілізм - це психічна патологія, яка не лікується. Є ТВканали, нема - дебіл був і буде.
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04.03.2022 09:46 Відповісти
башни-излучатели включили
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04.03.2022 09:16 Відповісти
http://patrioty.org.ua/other/vsi-zlochyny-bratnoho-narodu-z-1169-po-1990-roky-150452.html Всі злочини "братнього народу" з 1169 по 1990 роки
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04.03.2022 09:16 Відповісти
Я вчера впервые расплакалась в разговоре с мамой..бедный мой Херсон...мамуля говорит почему нас бросают...мы не хотим в Россию...лучше б разбомбили эту вышку...пока есть инет...люди смотрят там укр новости.
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04.03.2022 09:16 Відповісти
Действительно, лучше бы расхерачили , только руско- фашистские окуппанты заминировали все окрестности вокруг телестудии, вчера уже выставляли видео растяжек.
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04.03.2022 09:34 Відповісти
где их тероборона????нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.
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04.03.2022 15:17 Відповісти
Там и до этого рашатв было актуально.
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04.03.2022 09:17 Відповісти
Вчера навезли с Крыма народу для митингов , о присоеденении Херсона к Крыму.
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04.03.2022 09:17 Відповісти
Може бути провокація.
Ганхуть якусь фігню з жертвами і будуть верещати що то українці.
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04.03.2022 09:21 Відповісти
Нет там чётко отработаная схема, как 2014 в Домбасе.
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04.03.2022 09:24 Відповісти
Коротко
Ху їм на рило.....ссорі.

Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 09:19 Відповісти
Почему не была уничтожена вышка и оборудование? Что блеать происходит? Пришли...включили...показывают свою пропаганду. Треш.
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04.03.2022 09:19 Відповісти
То піди і і зроби.
Пізд...не мішки носити
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04.03.2022 09:22 Відповісти
Ну так судячи з усього це неможливо. Тому що навіть ти на чолі роти спецназу це не зміг зробити. Куди вже мені..
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04.03.2022 10:18 Відповісти
******* "почемучки" тупые. Вроде ж по нику "Гарри", а почемучит стратег с дивана, шо рузгий троль или дама истеричка))
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04.03.2022 09:35 Відповісти
Муфлон,это простой и логичный вопрос. Независимо,с дивана он задан или с окопа.
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04.03.2022 10:12 Відповісти
Если через ящик можно зазомбировать свинособаку, то это не значит, что так же можно сделать с человеком...
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04.03.2022 09:20 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 09:20 Відповісти
Это основное оружие. Но как можно верить в это дерьмо, когда твой город сначала стёрли с лица земли.
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04.03.2022 09:22 Відповісти
Это не имеет уже никакого смысла. Вон ихний Дерипаска уже говорит ,что регион Сибирь должен отделяться от масквы и быть самостоятельным государством со своими банками, правительство и всем прочим. Говорит мол уже нет смысла в маскву ,как в столицу ,за чем-то летать. Так что скоро мы увидим развал парашки, уже очень скоро. Похоже, уже делят кто где будет властвовать.

https://www.youtube.com/watch?v=_CmdNMe-GbQ&t=241s
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04.03.2022 09:23 Відповісти
Брехню свою будут разносить. Через Т2. Помню, когда они захватили Крым, то также заместили украинские каналы своей блевотиной. Но самое главное тогда они на всю кацапию объявили что впервые в стране внедрили стандарт Т2, типа пока только в Крыму а дальше по всей державе. Хотя Т2 на полуострове уже года два как был с 30 каналами. Даже в таком соврали. Украденное выдали за свои новшества, *****.Хорошо у меня был перед этим в квартире капитальный ремонт и все было и под спутник сделано. Так что русопомои миновали мою голову пока я оттуда не уехал.
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04.03.2022 09:24 Відповісти
Це ненадовго.
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04.03.2022 09:25 Відповісти
Більшість людей в містах вже смарт-ТВ мають...
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04.03.2022 09:26 Відповісти
Смарт-тв еще и интернет требует.
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04.03.2022 09:37 Відповісти
Ага, і електричний струм.
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04.03.2022 10:25 Відповісти
хакери де ви?Блокуйте канал.
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04.03.2022 09:26 Відповісти
Ооооо!
І зараз усі херсонці довідаються, що ніхто їх не обстрілював, не захоплював.
А вибиті вікна у їхніх оселях, згорілі сусіди та магазини, це тільки "бандерівські фєйки"!
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04.03.2022 09:29 Відповісти
Нет, они наконец узнают страшную правду что это их расстреливали с Николаева или Одессы. Ну а одеситв поймут что по ним лупят херсонцы. Гдето так все объяснят.
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04.03.2022 09:38 Відповісти
Подякуйте за це Бубочці. Проти патріотів, ветеранів АТО і національно свідомих військових почались переслідування під керівництвом Генеральної прокуратури (читай ОП). Ці люди не раз попереджали про небезпеку з півдня, але їм швидко затикали рота. Там кінь не валявся, але генералітет справно доповідав, що все ну офігенно добре і під контролем.
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04.03.2022 09:49 Відповісти
от тепер по телевежі і варто вгатити
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04.03.2022 09:35 Відповісти
Еще с советских времен Херсон активно заселялся руссобыдлом: " ...тут классно, тут тепло, дешево и полно тупых хохлов, которые будут работать..." Половина города, если не больше конченные ватники ( видно по партийной принадлежности депутатов города и области ). Они еще не поняли, что русский мир это не картинка из Москвы, а глубокая жопа.
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04.03.2022 09:40 Відповісти
Як би не закінчилась віна для нас а картинка з москви скоро буде постапокаліптична.
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04.03.2022 10:58 Відповісти
Когда я писал 28.02.22 что Херсон захвачен кацапней и местные власти врут, что контролируют ситуацию меня обзывали кремлевским ботом,
обидно что местная и киевская власть не говорят правду о реальной ситуации в городе, создаётся впечатление что нас бросили
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04.03.2022 09:43 Відповісти
партизани взагалі-то завжди озброювалсь трофейною зброєю...
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04.03.2022 09:59 Відповісти
Да! Я в книжках это тоже читал! Правда там и про павлика морозова писали что герой, ну то такое.
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04.03.2022 11:27 Відповісти
У нас тероборлну говорят укомплектовали, хотя желающих ещё много. А вот оружия не хватает.
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04.03.2022 11:29 Відповісти
Не надо было кодировать укр тв на спутнике - но вот беда что барыги тогда решили набить карман за счет народа...интернет там пока есть - снести его не такая уж проблема,да и бабушка с дедушкой у телевизора сидеть будут - сомнительно что у них есть какие другие гаджеты.
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04.03.2022 10:24 Відповісти
Не могу это спокойно читать
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04.03.2022 10:33 Відповісти
Головне зомбі шлак показати по ТБ. Те чим кормлять свинособак в рашці!
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04.03.2022 15:25 Відповісти
 
 