У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали
У Херсоні вранці 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.
Про це з посиланням на РБК-Україна повідомляє Цензор.НЕТ.
На телеканалі UA:Херсон транслюється Всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.
Подібна ситуація й у районах області.
Як раніше повідомлялося, російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини та інформацію в місті.
Топ коментарі
+21 Підлога Маккартні
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+17 elena kosakovskaya
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+11 Gyro
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Тиждень такої пуйні і кацапапм вже не доведеться своїх людей везти, що зібрати масові мітинги "за расєю"
Не подыгрывай долбодятлам местным, янукович уголовник, с несколькими ходками, который решил подмять под себя весь бизнес в Украине, при этом тварь безмозглая и казнокрад. И скинул его совершенно логично за это, весь народ Украины, от рабочего, до юриста.
а на рашських каналах зараз кажуть, що точечні удари і місцеві не страждають
і люди повірять раші, а не очам своїм
ДЕБІЛИ
А промивати мізків вони вміють....
Ганхуть якусь фігню з жертвами і будуть верещати що то українці.
Ху їм на рило.....ссорі.
Слава нації
Смерть москалям
Пізд...не мішки носити
https://www.youtube.com/watch?v=_CmdNMe-GbQ&t=241s
І зараз усі херсонці довідаються, що ніхто їх не обстрілював, не захоплював.
А вибиті вікна у їхніх оселях, згорілі сусіди та магазини, це тільки "бандерівські фєйки"!
обидно что местная и киевская власть не говорят правду о реальной ситуации в городе, создаётся впечатление что нас бросили