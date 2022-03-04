У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали

У Херсоні вранці 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.

Про це з посиланням на РБК-Україна повідомляє Цензор.НЕТ.

На телеканалі UA:Херсон транслюється Всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.

Подібна ситуація й у районах області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники в Херсоні окупували телевежу і мають намір поширювати фейкові новини, - Нацгвардія

Як раніше повідомлялося, російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини та інформацію в місті.