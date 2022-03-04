Москалькова попросила Червоний Хрест допомогти з пошуком російських військовополонених в Україні
Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера та голови місії МКЧХ на Україні Флоранс Жилетт за сприянням у пошуках російських військовополонених та надання їм допомоги.
"Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера і глави місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти встановленню перебування та забезпечення їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включно з правом на медичну допомогу", - йдеться у повідомленні на сайті Москалькової, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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нехай русскіє мамки замість портрета свого ваньки пакетик соняшникового насіння на буфет ставлять
.........начнут прорастать и всходить.....
Сук, загнати на відбудову України!
Любой кацап,ступившый на землю Украины должен сдохнуть.
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
Взяли 300-400. Остальных в расход. там нет людей, очнитесь
Ніякий народ не дав би такого з собою зробити, ніякий. Це не народ і не люди
Сдается мне, малоуважаемая чушка маскалькова идёт туда же
Им же ничего не будет, ***** сказал что города не бомбят.