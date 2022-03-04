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Москалькова попросила Червоний Хрест допомогти з пошуком російських військовополонених в Україні

Москалькова попросила Червоний Хрест допомогти з пошуком російських військовополонених в Україні

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера та голови місії МКЧХ на Україні Флоранс Жилетт за сприянням у пошуках російських військовополонених та надання їм допомоги.

"Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера і глави місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти встановленню перебування та забезпечення їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включно з правом на медичну допомогу", - йдеться у повідомленні на сайті Москалькової, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Автор: 

армія рф (17196) Червоний Хрест (402) полонені (2251) Москалькова Тетяна (204)


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Топ коментарі
+26
Кацапская паскуда москалькова о правах человека заныла. У вас одно право,лапти-сдохнуть в муках.
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04.03.2022 09:17
+17
Нехрен было сюда лезть твари фашистские,путинским ублюдки.
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04.03.2022 09:18
+16
"Забезпечення їх прав"?! Едине праву у них тут це здохнути як погань!!!
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04.03.2022 09:18
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еще и фамилия в тему...Москалькова
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04.03.2022 09:16 Відповісти
Ти не забувай - вона ще й генерал МВС РФ!!! І "генерал-майора" вона отримала саме у "мєнтовці"! (Це все одно якби патологоанатома чи різника з м"ясокомбінату призначили главою міністерства охорони здоров"я!!!)
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04.03.2022 09:34 Відповісти
В цьому вся кацапська сутність.
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04.03.2022 10:56 Відповісти
Нехай спершу москалькова звернеться до своїх, щоб звільнили українських військовополонених, які мучаться на росії вже 8 років.
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04.03.2022 09:35 Відповісти
Вона ще на суші???? На корабель суку!!!
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04.03.2022 09:42 Відповісти
Їх легіон і ім'я їм - СЄМКИ

нехай русскіє мамки замість портрета свого ваньки пакетик соняшникового насіння на буфет ставлять
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04.03.2022 10:38 Відповісти
Хрен им
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04.03.2022 09:17 Відповісти
Звісно. Втрат же у них нема.
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04.03.2022 09:24 Відповісти
а залишки цапів нє? хай чорнозем удобряють?
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04.03.2022 09:17 Відповісти
Так полонені ж на друге коло підуть, а залишки - ні.
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04.03.2022 09:25 Відповісти
Кацапская паскуда москалькова о правах человека заныла. У вас одно право,лапти-сдохнуть в муках.
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04.03.2022 09:17 Відповісти
Нет у орда прав, падлы кацапские пусть теперь Украину восстанавливают, хотя господи они же криворуки
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04.03.2022 09:43 Відповісти
Хто здохне??? Скажіть її - ихтутнет!
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04.03.2022 09:43 Відповісти
Нехрен было сюда лезть твари фашистские,путинским ублюдки.
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04.03.2022 09:18 Відповісти
"Забезпечення їх прав"?! Едине праву у них тут це здохнути як погань!!!
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04.03.2022 09:18 Відповісти
И загадить нам землю, иди превратить, к примеру Харьков, в Алеппо
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04.03.2022 09:21 Відповісти
........после посевной в Украине, без проблем....
.........начнут прорастать и всходить.....
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04.03.2022 09:19 Відповісти
Які полонені?!
Сук, загнати на відбудову України!
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04.03.2022 09:19 Відповісти
Вічний сон у м'якому чорноземі - найкраща доля москаля.
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04.03.2022 09:19 Відповісти
Багато їм честі " лягти в чорнозем", коли вже українців спалюють в крематоріях, за браком місця в чорноземах.
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04.03.2022 09:42 Відповісти
Кацапы,ложите мелочь в карман,что бы Москалькова могла вас с металоискателем найти.
Любой кацап,ступившый на землю Украины должен сдохнуть.
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04.03.2022 09:20 Відповісти
Так вони ж кулями і осколками "фаршировані"! В них і так металу досить! От тільки розпізнавать будуть довго - якщо вони на шматки порвані "Шимус" фото викладав - одна срака від "асвабадітєля" залишилася! Але враховуючи вислів одного французського мислителя ХІХ століття "Росія - унікальна країна! Ії бадуже на долю своїх дітей!" не виключено що вони і "заморочуваться" не будуть загиблими - вони їх уже "списали" Під М"ясним Бором (Ленінградська обл) у лісах до цих пір лежать непоховані останки солдат 2 ударної армії що під командуванням Власова пробувала провести деблокаду Ленінграду в 1942 році
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04.03.2022 09:53 Відповісти
Споконвіку росія(з маленької букви,бо поваги до неї нема) відносилася до свого народу як до лайна,і за століття вивела таки такий сорт агресивних приматів,які в другому середовищі ніж вигрібна яма себе не мислять і прагнуть туди затягнути весь світ.Цих тварин вже не виправити-тільки знищити,як це жорстоко не звучить.
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04.03.2022 10:13 Відповісти
Олег! Основна маса кацапів виросла у своєму гімні Тільки чоловіки яких призивали на службу два-три роки могли бачить з вікна казарми "иную жизнь" Вони просто не знають що таке ця "иная жизнь"

Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
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04.03.2022 10:35 Відповісти
нехай забере тих трьохсотих, які є
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04.03.2022 09:21 Відповісти
Угу..Тільки кошти,які вони отримали від ***** за участь у цій війні нехай їхні свиноматки перекажуть в Україну,а не закрвають там іпотеки.
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04.03.2022 09:29 Відповісти
200-х.
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04.03.2022 09:37 Відповісти
Трьохсотих вивозити на білоруський кордон, нехай Лука їх лікує за свій рахунок, а не ми -- власною кров'ю.
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04.03.2022 09:46 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 09:21 Відповісти
Ага, будуть по Україні лазити кацапські шпигуни під вивіскою Червоного Хреста((
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04.03.2022 09:23 Відповісти
А про тих, що порозбігалися лісами потурбується наша самооборона і мисливці.
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04.03.2022 09:23 Відповісти
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04.03.2022 09:24 Відповісти
Больше кацапов мервых и сгоревших, украинские черви и собаки вам благодарны
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04.03.2022 09:24 Відповісти
Газ, курва, вези!👹 Мы их,с#ка, спалим тебе пофамильно,тварь😎
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04.03.2022 09:25 Відповісти
Дичь, кадирівські ослойоби неписьменні захопили ЗАЕС. зв'язку з керівництвом немає.
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04.03.2022 09:25 Відповісти
А чому ця москалькова не організує мітинг проти війни ,а вона іде за полоненими ,вони прийшли вбивати украінців , а ми будем відпускати ,а лднр відпустили хоч одного полоненого ?
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04.03.2022 09:26 Відповісти
Ти не забувай - вона ще й генерал МВС РФ!!! І "генерал-майора" вона отримала саме у "мєнтовці"! (Це все одно якби патологоанатома чи різника з м"ясокомбінату призначили главою міністерства охорони здоров"я!!!)
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04.03.2022 09:56 Відповісти
Мабуть добігає все кінця. Про атом ці покидьки і не чули
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04.03.2022 09:27 Відповісти
Уповноважений з прав людини в РФ і РФ - це не сумісні речі. Тому уповноважена з прав людини в РФ, йди за своїм руЗьким кораблем
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04.03.2022 09:28 Відповісти
Х.й ей на рыло! Пока станцию в Запорожье не освободят нихера не получат.
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04.03.2022 09:29 Відповісти
Та їм *****
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04.03.2022 09:34 Відповісти
Уже пленных набрали. Остальных в расход, а то странно получается, все не знали куда едут, никто не стрелял, а мирные гибнут сотнями в день.

Взяли 300-400. Остальных в расход. там нет людей, очнитесь
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04.03.2022 09:29 Відповісти
Московію треба знищити. На планеті Земля вони тільки псують атмосферу виділяючи занадто багато парникових газів це не люди - біомаса

Ніякий народ не дав би такого з собою зробити, ніякий. Це не народ і не люди
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04.03.2022 09:33 Відповісти
Что запели памагите. Приезжай и ищи . Приезжай обязательно с ******.
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04.03.2022 09:34 Відповісти
Каждому военнопленному, кроме артилеристов и летчиков, будет предоставлены работа и питание на срок не менее 10 лет на территории с комфортным климатом на стройках Украины. Артилеристы и летчики, отказавшиеся ехать домой в пакетах, будут работать биоудобрениями.
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04.03.2022 09:35 Відповісти
Нехай спершу Москалькова забере від нас рефрижератори наповнені жмуриками "рюського міра".
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04.03.2022 09:36 Відповісти
" голови МКЧХ на Україні", виправте, двійочники Блютузовські
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04.03.2022 09:38 Відповісти
красный крест быстро возьмет под козырек, для раши он быстро очнется, для Украины он остается слепым и глухим...
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04.03.2022 09:41 Відповісти
Вы нарушили все правила ведения войны, кроме того с боку россии это не война, а просто операция, а салдаты тоже не солдаты а операторы. Вопрос - какие международные законы к ним применить? Отправить к мамкам набираться сил? Или отправить на переработку?
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04.03.2022 09:47 Відповісти
Вспомнили о международном праве те кому они "до лампочки". Падлюки.
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04.03.2022 09:50 Відповісти
Не объявили нам войну - значит и нет их военнопленных.
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04.03.2022 09:53 Відповісти
Рузкие военные корабли не плавают, а ходят

Сдается мне, малоуважаемая чушка маскалькова идёт туда же
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04.03.2022 10:54 Відповісти
Пленных отпускать нельзя. Разместить их в Харькове, Суммах, Чернигове и других городах возле школ, госпиталей ....
Им же ничего не будет, ***** сказал что города не бомбят.
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04.03.2022 10:57 Відповісти
 
 