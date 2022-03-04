Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, – ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляє, що Заходу час взяти на себе відповідальність за закінчення війни в Україні.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у твіттері.

"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не готові підтримати безпольотну зону над Україною, - Білий дім