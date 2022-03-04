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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, – ОП

Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, – ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляє, що Заходу час взяти на себе відповідальність за закінчення війни в Україні.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у твіттері.

"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не готові підтримати безпольотну зону над Україною, - Білий дім

Автор: 

Подоляк Михайло (305) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+25
НАТО демонстрирует свою импотентность
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04.03.2022 09:39
+7
Вони бояться ядерної зброї, а на ЗАЕС сидить дике неписьменне злобне і перелякане бидло. Нонсенс
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04.03.2022 09:42
+6
пля асфальтом закрой мля сопли жевать и лапку кацапам пожимать или это другое
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04.03.2022 09:39
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НАТО демонстрирует свою импотентность
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04.03.2022 09:39 Відповісти
пля асфальтом закрой мля сопли жевать и лапку кацапам пожимать или это другое
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04.03.2022 09:39 Відповісти
Вони бояться ядерної зброї, а на ЗАЕС сидить дике неписьменне злобне і перелякане бидло. Нонсенс
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04.03.2022 09:42 Відповісти
В Україні сотнями і тисячами одиниць знищується найкраща мокшанська техніка. Нову такої ж якості Пуйло вже не збудує. Отже різко зменшується реальна загроза для країн Заходу.
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04.03.2022 09:48 Відповісти
Ели с него снимут санкции -он восстановит все потерянное за пару лет или снимет с баз длительного хранения и модернизирует.
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04.03.2022 10:26 Відповісти
Вони вже ризикують, ЗАЕС вистачить для всіх
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04.03.2022 10:18 Відповісти
Не могу понять, почему НАТО не спешит закрывать небо Украины. Ни в Сирии, ни в Ливии для стран НАТО не являлось проблемой двухсотить кацапских свиней. Причем США не покинули Украину, просто перенесли посольства западнее, продолжается материальная помощь Украине, продолжаются дозированные поставки современного оружия. Видимо, в закулисье происходит то, о чем мы узнаем только потом.
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04.03.2022 09:44 Відповісти
Потому что аэродромы эта паскуда разбомбил
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04.03.2022 09:52 Відповісти
**** сябры !!!!!атакуйти ваше войско , заберите срочно мужей и сынов домой , дайте возможность Западной Украины помочь стране !!!! Вставайте!!!!! Все на улицу !!!!!! Мы не простим вас!!!!
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04.03.2022 09:45 Відповісти
Краще нехай перейдуть в наступ, і через годину зроблять Хенде Хох.
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04.03.2022 09:49 Відповісти
........для начала десантура не пошла в Украину...... остальное, в большинстве своём зомбированное стадо(%50-70) пока есть что пожрать - никуда не выйдут, тем более за выход - минимум срок, при угрозе для мусоров- расстрел!.....
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04.03.2022 09:52 Відповісти
враньё брэст десант стоит
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04.03.2022 09:57 Відповісти
.....читаем внимательно: "для начала десантура не пошла в Украину.
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04.03.2022 10:00 Відповісти
Так, терміново потрібно закрити небо над Україною!!!
Інакше ... вже скоро вся Європа здригнеться від біженців і гуманітарної та безпекової кризи безпосередньо на своїй території.
НАТО і США повинні нарешті взяти на себе відповідальність за ситуацію, яку допустили
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04.03.2022 09:51 Відповісти
Ситуацію допустили не вони а ми. Коли вибирали президентом зека, коли жували соплі при баризі, коли терпіли всю цю опзжешну мерзоту. Тепер платимо. А захід воювати з орками не буде. Треба дякувати за допомогу. Весь світ з нами. Ми переможемо! ТРЕБА ВІРИТИ. БЕЗ ВІРИ ПЕРЕМОГИ НЕ БУДЕ.
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04.03.2022 09:58 Відповісти
***** это террорист и убийца мировая общественность просыпайтесь чтоб остановить Кремель санкций сегодня мало нужна помощь которой в Украине нет!
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04.03.2022 09:51 Відповісти
гореть нато в аду, я уже ХОЧУ ядерную зиму. люди не заслуживают жить на земле, если живут на ней так по-скотски.
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04.03.2022 09:51 Відповісти
Чому герої Зеленський і його наближені два роки не займалися день і ніч ППО і авіацією, а витрачали кошти на різні прожекти? КБ і підприємства пропонували різні варіанти нових і модернізації старих ЗРК. Що робила зелена "*******"? А тепер герої? Посміхаються, ручки протягують на переговорах вбивцям.
Закрийте небо, волаєте тепер.
До реці Петро нічого не робив для ППО. Старі літаки хоч ремонтували.
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04.03.2022 09:53 Відповісти
Я вас немного успокою по поводу Зеленского!Виноват,конечно виноват!
Но не обольщайтесь ,если бы он усиливал армию и т.п.-нападение тоже было бы,может не 2022 ,а позже но было бы.
Только не так как произошло сейчас-по гопнически,без тылов,без обеспечени,без 2 и 3 эшелона,с экономией в первый день дорогостоящих ракет и авиации-а намного глобальнее
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04.03.2022 10:31 Відповісти
Не хочу сіяти чвари, але те так давно нас попереджали, і не один раз, про скупчення військ біля кордонів. Яка була відповідь - не сійте паніку, не нагнітайте все під контролем, скоро всі на майовки з шашличками. То що ж тепер. Люби Боже правду.
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04.03.2022 10:01 Відповісти
думаю предупреждали не сильно,явно обманывая Зеленского в масштабах кацапских приготовлений,приуменьшая их раза в 3 не меньше.
Об этом сам Зеленский проговорился в интервью CNN
Да и сейчас уже всем видно количество военной техники вторгшейся на украину
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04.03.2022 10:35 Відповісти
Але й те не сприймали, про що попереджали.
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04.03.2022 10:45 Відповісти
Зупинити агресора а також закрити небо можна простим безвідказним способом: Поставити нацгвардійців з 2 тонами тротилу біля атомних блоків та охороняти як заповідав бог до кінця, тобто виконати військовий обов'язок. Якщо солдат підриває себе разом з мостом, то цілком логічний і морально обов'язковий контршантаж агресора та гнилої демократичної спільноти.
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04.03.2022 10:16 Відповісти
Быть придурком наверное нелегко ?
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04.03.2022 10:24 Відповісти
‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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04.03.2022 10:26 Відповісти
Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, - ОП
Но, БАЙДЕН Украину не слышит - не слушает.
Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.
Есть такое понятие как ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
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04.03.2022 11:02 Відповісти
Не так давно была информация из Емена, что хуситы (сами или помощью иранцев) приспособили авиационную ракету Р-27Т с тепловым наведением к пуску с обычного пикапа и успешно сбивали саудовские Ф-15, причем на довольно приличной высоте. Р-27 ракета украинской разработки (КБ "Луч"), их на складах должно быть много. Чем клянчить с трусливого запада помощи, так может перенять опыт хуситов и сделать дешевый комплекс ПВО из того, что есть. Понятно, что надежно защитить такая поделка не сможет, но летать кацапским летунам станет страшнее.
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04.03.2022 11:21 Відповісти
Своїх ********* ПВО для фахівців
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04.03.2022 11:46 Відповісти
Безполітна зона прикриє не стільки Україну, скільки логістичні колони окупантів, які безпечно і безперешкодно рухатимуться поза межами досягнення нашої ствольної артилерії. Це ще один доказ, що у самому серці країни сидять вороги і зрадники.
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04.03.2022 11:58 Відповісти
"Логіка цієї війни - нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - зазначив Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк 04.03.22.

"Через восемь лет наконец подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий", - прокомментировал подписание президент Украины Владимир Зеленский 12 октября 2021 года. https://cfts.org.ua/articles/otkrytoe_nebo_s_es_dogovor_podpisan_chto_eto_dast_ukraine__1851/126847

В ОПе айкосы упорно не заканчиваются. "Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября подчеркнул, что скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год и «психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует".
https://nv.ua/world/geopolitics/voyska-rossii-vozle-granicy-ukrainy-v-ssha-obyasnili-svoyu-poziciyu-poslednie-novosti-50197614.html
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04.03.2022 16:04 Відповісти
 
 