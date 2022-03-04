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Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, – ОП
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляє, що Заходу час взяти на себе відповідальність за закінчення війни в Україні.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у твіттері.
"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - зазначив він.
Топ коментарі
+25 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар04.03.2022 09:39
+7 Чертяка Вредная
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+6 Шимус
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Інакше ... вже скоро вся Європа здригнеться від біженців і гуманітарної та безпекової кризи безпосередньо на своїй території.
НАТО і США повинні нарешті взяти на себе відповідальність за ситуацію, яку допустили
Закрийте небо, волаєте тепер.
До реці Петро нічого не робив для ППО. Старі літаки хоч ремонтували.
Но не обольщайтесь ,если бы он усиливал армию и т.п.-нападение тоже было бы,может не 2022 ,а позже но было бы.
Только не так как произошло сейчас-по гопнически,без тылов,без обеспечени,без 2 и 3 эшелона,с экономией в первый день дорогостоящих ракет и авиации-а намного глобальнее
Об этом сам Зеленский проговорился в интервью CNN
Да и сейчас уже всем видно количество военной техники вторгшейся на украину
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin
• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.
2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Но, БАЙДЕН Украину не слышит - не слушает.
Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.
Есть такое понятие как ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
"Через восемь лет наконец подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий", - прокомментировал подписание президент Украины Владимир Зеленский 12 октября 2021 года. https://cfts.org.ua/articles/otkrytoe_nebo_s_es_dogovor_podpisan_chto_eto_dast_ukraine__1851/126847
В ОПе айкосы упорно не заканчиваются. "Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября подчеркнул, что скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год и «психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует".
https://nv.ua/world/geopolitics/voyska-rossii-vozle-granicy-ukrainy-v-ssha-obyasnili-svoyu-poziciyu-poslednie-novosti-50197614.html