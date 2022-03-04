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Попередньо, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу школи в Житомирі немає, - ДСНС

Попередньо, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу школи в Житомирі немає, - ДСНС

Війська РФ завдали авіаудару по школі в Житомирі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Житомирська область. О 09:35 надійшла інформація, що у м. Житомир внаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу в будівлю школи по вул. Мала Бердичівська, сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Війська РФ завдали авіаудару по Житомиру. Зруйновано школу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) Житомир (570) обстріл (28212) ДСНС (5085)


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04.03.2022 10:29 Відповісти
 
 