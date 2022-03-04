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Новини Війна
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Війська РФ завдали авіаудару по Житомиру. Зруйновано школу. ВIДЕО

Війська РФ завдали удару по Житомиру.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив у фейсбуці мер Житомира Сергій Сухомлин, внаслідок удару військ РФ постраждала будівля школи номер 25. За його словами, половину школи зруйновано.

Читайте також: Наслідки обстрілів Житомира військами РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17196) Житомир (570) обстріл (28212)


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Топ коментарі
+16
Если кто еще не понял, ***** не захватывает Украину. Он ее уничтожает как и украинцев.
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04.03.2022 10:12
+11
А Европа и США молча наблюдают но ПВО и самолеты нам не дают
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04.03.2022 10:08
+9
ЕПАНУТЫЕ СУКИ - не отдавать их мамкам - пытать каленным железом
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04.03.2022 10:11
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Підараси сер
...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...

Слава нації
Смерть москалям..
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04.03.2022 10:07 Відповісти
А Европа и США молча наблюдают но ПВО и самолеты нам не дают
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04.03.2022 10:08 Відповісти
Міноборони попросило так в писати - не дають, нічого не дають. І більше нічого.😁
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04.03.2022 10:11 Відповісти
По вашому про все що нам дають наші друзі потрібно звіти в масмедіа оголошувати?! А ви часом не диверсант?
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04.03.2022 12:49 Відповісти
ЕПАНУТЫЕ СУКИ - не отдавать их мамкам - пытать каленным железом
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04.03.2022 10:11 Відповісти
Відрізати ноги, щоб більше сюди не прийшли, і можна віддавати
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04.03.2022 10:12 Відповісти
Не надо пытать. Зря только тратить силы и время. Просто двухсотить без жалости. Двухсотить как кацапских свиней, так и манкуртов.
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04.03.2022 10:14 Відповісти
Если кто еще не понял, ***** не захватывает Украину. Он ее уничтожает как и украинцев.
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04.03.2022 10:12 Відповісти
Почему нельзя поступать симметрично?! Пусть бы самолет НАТО залетел ненадолго в Украину и подсобил. Или запустил ракеты не заходя в воздушное пространство хрюссии. На визги кацапских свиней плевать, они и так везде с НАТО воюют.
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04.03.2022 10:12 Відповісти
у нато, в отличие от ***** потери не засекречены, и если их самолет собьют, сразу будет резонанс.
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04.03.2022 10:16 Відповісти
Просили ЗСУ не повідомляти точні результати ударів, просили ... Ні, ці політичні довбні заради того щоб ще раз нагадати про себе коригувальниками підпрацьовують.
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04.03.2022 10:12 Відповісти
Европа и США молча наблюдают, как разрушают города Украины, как убивают женщин, стариков, детей Украины. Путин убивает, а эти наблюдают. Помогите Украине, завтра Путин придет в ваш дом, и будет убивать вас и ваших близких и никто вам не поможет. Отсидеться не выйдет.
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04.03.2022 10:20 Відповісти
Ждут, когда мы и мордор выдохнемся, и тогда они придут на белом коне нас мирить.
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Простий робочий народ каже, що путін все правильно робить.
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04.03.2022 10:26 Відповісти
не народ ,а народонасєлєнія..раби..крєпостниє..але ніяк не народ
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04.03.2022 10:28 Відповісти
Я бачу.

"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні.

Джерело:
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04.03.2022 11:06 Відповісти
)(уйло оскаженів від свого явного програшу
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04.03.2022 10:26 Відповісти
Сумнівний програш. 4 обласні центри оточені 1 захоплений.
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04.03.2022 10:30 Відповісти
Мати цього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 чма викладала в 25й школі ім. Щорса м. Житомира українсько мову і літературу. Була завучем. Потім померла. Хороша жінка, особисто знав. Кусок цієї ******, а саме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Кот теж вчився в цьому ліцею. Як ця ***** ненавидить Україну ми всі бачили по телеку
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04.03.2022 10:58 Відповісти
не слідкував, але пригадав такого ведучого... оце іронія... Але він про це навіть не дізнається -мізки розчинені кислотою...
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04.03.2022 11:18 Відповісти
Жахіття.
Житомир ... Уявити подібне навіть не можна було. Ні подумати про таке.
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04.03.2022 14:52 Відповісти
 
 