Війська РФ завдали авіаудару по Житомиру. Зруйновано школу. ВIДЕО
Війська РФ завдали удару по Житомиру.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив у фейсбуці мер Житомира Сергій Сухомлин, внаслідок удару військ РФ постраждала будівля школи номер 25. За його словами, половину школи зруйновано.
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Топ коментарі
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Підараси сер
...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям..
"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні.
Джерело:
Житомир ... Уявити подібне навіть не можна було. Ні подумати про таке.