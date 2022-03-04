Війська РФ завдали авіаудару по Житомиру. Зруйновано школу. ВIДЕО

Війська РФ завдали удару по Житомиру.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив у фейсбуці мер Житомира Сергій Сухомлин, внаслідок удару військ РФ постраждала будівля школи номер 25. За його словами, половину школи зруйновано.

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