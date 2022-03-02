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Наслідки обстрілів Житомира військами РФ. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок злочинних обстрілів Житомира постраждали житлові будинки та обласний перинатальний центр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"Наслідки ворожих обстрілів у Житомирі. Постраждали житлові будинки та Обласний перинатальний центр. На місці працюють підрозділи ДСНС",- йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+39 Ревизор
показати весь коментар02.03.2022 11:10
+33 Стас Орлов
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+19 Roman Rjevskiy
показати весь коментар02.03.2022 11:09
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Поки взуваюся, перед очима руїни українських міст і селищ після рашиських бомбардувань .
З кімнати вийшла дружина, вона вже не каже, що не відпускає мене, а лиш її теплі обійми..
поцілувала, зняла свого хрестика й одягнула мені, на щастя. Я так її кохаю, кохаю всім сердцем,
і знаю, що можу сьогодні не повернутися. Кажу, що увімкну телефон в заданий час, обіймаю матір, цілую дружину,
прощаюсь із сестрою. Йду.
Йду, бо час боронити столицю від орди. (Березень 2022 Київ)
Мнения / Общество 02-мар, 06:059 3 373 0
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии.
Европейцы и даже американцы действительно искренне в это верили.
По инерции холодной войны русская армия представлялась им неким монстром, кучей "зергов" с нескончаемым мобилизационным потенциалом, гигатоннами железа и готовностью идти в Вальгаллу целыми группами армий.
Да, конечно, была Чечня, да и Афган, но это воспринималось как неспособность эффективно бороться с партизанщиной. А мол, в обычной войне россияне все еще огого.
Мы сейчас наглядно доказали, что король не просто голый, а еще немного обесраненный.
А это значит, что Россия теряет один из своих главных внешнеполитических бонусов - имидж злобного, но сильного чудовища.
Она злобна и слаба урод, неспособна уверенно завалить даже страну несопоставимо меньше ее.
Теперь любые разговоры о противостоянии со Штатами, не говоря уже о НАТО в целом, будут вызывать только улыбки.
Петь о "медали за огород Вашингтон" и получить 3,14 сды в городе Ахтырка - этот диссонанс желаемого и возможного мир запомнит навсегда. И сделает выводы.
Виктор Трегубов
В Калининграде просто транспортная блокада - говорят, что скоро даже шурупов в магазинах будет не купить. Я очень переживаю теперь за все, никак не могу успокоиться. Как жить? Как жить?!!!
https://www.newkaliningrad.ru/news/community/23982914-vse-eto-syur-chto-govoryat-kaliningradtsy-u-kotorykh-rodstvenniki-na-ukraine.html
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