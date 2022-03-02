Наслідки обстрілів Житомира військами РФ. ФОТОрепортаж

Внаслідок злочинних обстрілів Житомира постраждали житлові будинки та обласний перинатальний центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Наслідки ворожих обстрілів у Житомирі. Постраждали житлові будинки та Обласний перинатальний центр. На місці працюють підрозділи ДСНС",- йдеться у повідомленні.













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