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Наслідки обстрілів Житомира військами РФ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок злочинних обстрілів Житомира постраждали житлові будинки та обласний перинатальний центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Наслідки ворожих обстрілів у Житомирі. Постраждали житлові будинки та Обласний перинатальний центр. На місці працюють підрозділи ДСНС",- йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Житомира військами РФ 01
Наслідки обстрілів Житомира військами РФ 02
Наслідки обстрілів Житомира військами РФ 03
Наслідки обстрілів Житомира військами РФ 04
Наслідки обстрілів Житомира військами РФ 05
Наслідки обстрілів Житомира військами РФ 06

Читайте також: Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули 2 особи, 16 - травмовані. Врятовано з-під завалів 12 людей, з них 6 дітей, - ДСНС

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Топ коментарі
+39
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии
Мнения / Общество 02-мар, 06:059 3 373 0
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии.

Европейцы и даже американцы действительно искренне в это верили.

По инерции холодной войны русская армия представлялась им неким монстром, кучей "зергов" с нескончаемым мобилизационным потенциалом, гигатоннами железа и готовностью идти в Вальгаллу целыми группами армий.

Да, конечно, была Чечня, да и Афган, но это воспринималось как неспособность эффективно бороться с партизанщиной. А мол, в обычной войне россияне все еще огого.

Мы сейчас наглядно доказали, что король не просто голый, а еще немного обесраненный.

А это значит, что Россия теряет один из своих главных внешнеполитических бонусов - имидж злобного, но сильного чудовища.

Она злобна и слаба урод, неспособна уверенно завалить даже страну несопоставимо меньше ее.

Теперь любые разговоры о противостоянии со Штатами, не говоря уже о НАТО в целом, будут вызывать только улыбки.

Петь о "медали за огород Вашингтон" и получить 3,14 сды в городе Ахтырка - этот диссонанс желаемого и возможного мир запомнит навсегда. И сделает выводы.

Виктор Трегубов
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02.03.2022 11:10
+33
Одягнувся тепло: дві пари шкарпеток, підштанники, дві теплі кофти, між якими затягнутий бронежилет.
Поки взуваюся, перед очима руїни українських міст і селищ після рашиських бомбардувань .
З кімнати вийшла дружина, вона вже не каже, що не відпускає мене, а лиш її теплі обійми..
поцілувала, зняла свого хрестика й одягнула мені, на щастя. Я так її кохаю, кохаю всім сердцем,
і знаю, що можу сьогодні не повернутися. Кажу, що увімкну телефон в заданий час, обіймаю матір, цілую дружину,
прощаюсь із сестрою. Йду.
Йду, бо час боронити столицю від орди. (Березень 2022 Київ)
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02.03.2022 11:09
+19
В России перестали работать сайты военкоматов.........................................................................................................
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02.03.2022 11:09
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Одягнувся тепло: дві пари шкарпеток, підштанники, дві теплі кофти, між якими затягнутий бронежилет.
Поки взуваюся, перед очима руїни українських міст і селищ після рашиських бомбардувань .
З кімнати вийшла дружина, вона вже не каже, що не відпускає мене, а лиш її теплі обійми..
поцілувала, зняла свого хрестика й одягнула мені, на щастя. Я так її кохаю, кохаю всім сердцем,
і знаю, що можу сьогодні не повернутися. Кажу, що увімкну телефон в заданий час, обіймаю матір, цілую дружину,
прощаюсь із сестрою. Йду.
Йду, бо час боронити столицю від орди. (Березень 2022 Київ)
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02.03.2022 11:09 Відповісти
В России перестали работать сайты военкоматов.........................................................................................................
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02.03.2022 11:09 Відповісти
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии
Мнения / Общество 02-мар, 06:059 3 373 0
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии.

Европейцы и даже американцы действительно искренне в это верили.

По инерции холодной войны русская армия представлялась им неким монстром, кучей "зергов" с нескончаемым мобилизационным потенциалом, гигатоннами железа и готовностью идти в Вальгаллу целыми группами армий.

Да, конечно, была Чечня, да и Афган, но это воспринималось как неспособность эффективно бороться с партизанщиной. А мол, в обычной войне россияне все еще огого.

Мы сейчас наглядно доказали, что король не просто голый, а еще немного обесраненный.

А это значит, что Россия теряет один из своих главных внешнеполитических бонусов - имидж злобного, но сильного чудовища.

Она злобна и слаба урод, неспособна уверенно завалить даже страну несопоставимо меньше ее.

Теперь любые разговоры о противостоянии со Штатами, не говоря уже о НАТО в целом, будут вызывать только улыбки.

Петь о "медали за огород Вашингтон" и получить 3,14 сды в городе Ахтырка - этот диссонанс желаемого и возможного мир запомнит навсегда. И сделает выводы.

Виктор Трегубов
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02.03.2022 11:10 Відповісти
Ето точно. Если ***** уже просит помощи у Беларашки значит у кремлевского деда дела плохи
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02.03.2022 11:21 Відповісти
Такими темпами ему скоро и у сербов-братушек придётся помощи просить.
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02.03.2022 11:51 Відповісти
Курва, вони за шурупи переживають!

В Калининграде просто транспортная блокада - говорят, что скоро даже шурупов в магазинах будет не купить. Я очень переживаю теперь за все, никак не могу успокоиться. Как жить? Как жить?!!!

https://www.newkaliningrad.ru/news/community/23982914-vse-eto-syur-chto-govoryat-kaliningradtsy-u-kotorykh-rodstvenniki-na-ukraine.html
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02.03.2022 11:12 Відповісти
ДБ. Гречкой запасайтесь, ремонтники хреновьі!
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02.03.2022 11:19 Відповісти
Немцы, похерьте договор или что там и Забирайте Кенигсберг. Нехер там русне делать.
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Польский МИД инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает ТАСС. В список этого имущества вошла школа при посольстве.

«Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: ул. Собеского, 100, и ул. Келецка 45 (здание школы - прим. ТАСС)», - сказано в заявлении польской стороны.
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02.03.2022 11:13 Відповісти
Я зверею.....

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02.03.2022 11:16 Відповісти
А відібрати так на користь України в нього не можна ?
⚡️Олигарх Абрамович продает свои активы и имущество в Лондоне The Times.
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02.03.2022 11:16 Відповісти
Мэр Конотопа Артем Семенихин утверждает, что оккупанты выдвинули ультиматум: либо город сдается либо его уничтожают артиллерией. Градоначальник с жителями решают что делать. що там чути ???
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02.03.2022 11:18 Відповісти
Мэр Конотопа Полтавской области Артем Семенихин рассказал, что российские захватчики поставили громаде Конотопа условие - или они сдаются, или оккупанты накроют город артиллерийским огнем.

Мэр города посоветовался с горожанами и решили послать «русский корабль на х@й» и сопротивляться. Об этом сообщил Obozrevatel.ua.
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02.03.2022 11:21 Відповісти
Бажано допомогти Байрактарами проти арти.
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02.03.2022 11:23 Відповісти
Конотоп - Сумська область.
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02.03.2022 11:49 Відповісти
Панове, навчіться користуватись мапою. Охтирка, Конотоп, Путивль, Тростянець - це Сумська область.
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02.03.2022 12:04 Відповісти
В Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство из них - этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях ВС РФ
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02.03.2022 12:08 Відповісти
Адын ранэный , Дон. Какийе морги, дон?
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02.03.2022 13:00 Відповісти
Одним раненным забили все морги. Мощща!
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02.03.2022 13:26 Відповісти
 
 