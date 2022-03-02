Последствия обстрелов Житомира войсками РФ. ФОТОрепортаж

В результате преступных обстрелов Житомира пострадали жилые дома и областной перинатальный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Последствия вражеских обстрелов в Житомире. Пострадали жилые дома и Областной перинатальный центр. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.













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