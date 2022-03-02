РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52712 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
19595 20
армия РФ (3413) война (6246) Житомир (312) обстрел (4783)

Последствия обстрелов Житомира войсками РФ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате преступных обстрелов Житомира пострадали жилые дома и областной перинатальный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Последствия вражеских обстрелов в Житомире. Пострадали жилые дома и Областной перинатальный центр. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Житомира войсками РФ 01
Последствия обстрелов Житомира войсками РФ 02
Последствия обстрелов Житомира войсками РФ 03
Последствия обстрелов Житомира войсками РФ 04
Последствия обстрелов Житомира войсками РФ 05
Последствия обстрелов Житомира войсками РФ 06

Также читайте: В результате обстрела Житомира войсками РФ погибли 2 человека, 16 - травмированы. Спасены из-под завалов 12 человек, из них 6 детей, - ГСЧС

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+39
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии
Мнения / Общество 02-мар, 06:059 3 373 0
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии.

Европейцы и даже американцы действительно искренне в это верили.

По инерции холодной войны русская армия представлялась им неким монстром, кучей "зергов" с нескончаемым мобилизационным потенциалом, гигатоннами железа и готовностью идти в Вальгаллу целыми группами армий.

Да, конечно, была Чечня, да и Афган, но это воспринималось как неспособность эффективно бороться с партизанщиной. А мол, в обычной войне россияне все еще огого.

Мы сейчас наглядно доказали, что король не просто голый, а еще немного обесраненный.

А это значит, что Россия теряет один из своих главных внешнеполитических бонусов - имидж злобного, но сильного чудовища.

Она злобна и слаба урод, неспособна уверенно завалить даже страну несопоставимо меньше ее.

Теперь любые разговоры о противостоянии со Штатами, не говоря уже о НАТО в целом, будут вызывать только улыбки.

Петь о "медали за огород Вашингтон" и получить 3,14 сды в городе Ахтырка - этот диссонанс желаемого и возможного мир запомнит навсегда. И сделает выводы.

Виктор Трегубов
показать весь комментарий
02.03.2022 11:10
+33
Одягнувся тепло: дві пари шкарпеток, підштанники, дві теплі кофти, між якими затягнутий бронежилет.
Поки взуваюся, перед очима руїни українських міст і селищ після рашиських бомбардувань .
З кімнати вийшла дружина, вона вже не каже, що не відпускає мене, а лиш її теплі обійми..
поцілувала, зняла свого хрестика й одягнула мені, на щастя. Я так її кохаю, кохаю всім сердцем,
і знаю, що можу сьогодні не повернутися. Кажу, що увімкну телефон в заданий час, обіймаю матір, цілую дружину,
прощаюсь із сестрою. Йду.
Йду, бо час боронити столицю від орди. (Березень 2022 Київ)
показать весь комментарий
02.03.2022 11:09
+19
В России перестали работать сайты военкоматов.........................................................................................................
показать весь комментарий
02.03.2022 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одягнувся тепло: дві пари шкарпеток, підштанники, дві теплі кофти, між якими затягнутий бронежилет.
Поки взуваюся, перед очима руїни українських міст і селищ після рашиських бомбардувань .
З кімнати вийшла дружина, вона вже не каже, що не відпускає мене, а лиш її теплі обійми..
поцілувала, зняла свого хрестика й одягнула мені, на щастя. Я так її кохаю, кохаю всім сердцем,
і знаю, що можу сьогодні не повернутися. Кажу, що увімкну телефон в заданий час, обіймаю матір, цілую дружину,
прощаюсь із сестрою. Йду.
Йду, бо час боронити столицю від орди. (Березень 2022 Київ)
показать весь комментарий
02.03.2022 11:09 Ответить
В России перестали работать сайты военкоматов.........................................................................................................
показать весь комментарий
02.03.2022 11:09 Ответить
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии
Мнения / Общество 02-мар, 06:059 3 373 0
Россия сейчас теряет еще один бесценный актив - это миф о непобедимости ее армии.

Европейцы и даже американцы действительно искренне в это верили.

По инерции холодной войны русская армия представлялась им неким монстром, кучей "зергов" с нескончаемым мобилизационным потенциалом, гигатоннами железа и готовностью идти в Вальгаллу целыми группами армий.

Да, конечно, была Чечня, да и Афган, но это воспринималось как неспособность эффективно бороться с партизанщиной. А мол, в обычной войне россияне все еще огого.

Мы сейчас наглядно доказали, что король не просто голый, а еще немного обесраненный.

А это значит, что Россия теряет один из своих главных внешнеполитических бонусов - имидж злобного, но сильного чудовища.

Она злобна и слаба урод, неспособна уверенно завалить даже страну несопоставимо меньше ее.

Теперь любые разговоры о противостоянии со Штатами, не говоря уже о НАТО в целом, будут вызывать только улыбки.

Петь о "медали за огород Вашингтон" и получить 3,14 сды в городе Ахтырка - этот диссонанс желаемого и возможного мир запомнит навсегда. И сделает выводы.

Виктор Трегубов
показать весь комментарий
02.03.2022 11:10 Ответить
Ето точно. Если ***** уже просит помощи у Беларашки значит у кремлевского деда дела плохи
показать весь комментарий
02.03.2022 11:21 Ответить
Такими темпами ему скоро и у сербов-братушек придётся помощи просить.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:51 Ответить
Курва, вони за шурупи переживають!

В Калининграде просто транспортная блокада - говорят, что скоро даже шурупов в магазинах будет не купить. Я очень переживаю теперь за все, никак не могу успокоиться. Как жить? Как жить?!!!

https://www.newkaliningrad.ru/news/community/23982914-vse-eto-syur-chto-govoryat-kaliningradtsy-u-kotorykh-rodstvenniki-na-ukraine.html
показать весь комментарий
02.03.2022 11:12 Ответить
ДБ. Гречкой запасайтесь, ремонтники хреновьі!
показать весь комментарий
02.03.2022 11:19 Ответить
Немцы, похерьте договор или что там и Забирайте Кенигсберг. Нехер там русне делать.
показать весь комментарий
02.03.2022 12:30 Ответить
Польский МИД инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает ТАСС. В список этого имущества вошла школа при посольстве.

«Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: ул. Собеского, 100, и ул. Келецка 45 (здание школы - прим. ТАСС)», - сказано в заявлении польской стороны.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:13 Ответить
Я зверею.....

показать весь комментарий
02.03.2022 11:16 Ответить
А відібрати так на користь України в нього не можна ?
⚡️Олигарх Абрамович продает свои активы и имущество в Лондоне The Times.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:16 Ответить
Мэр Конотопа Артем Семенихин утверждает, что оккупанты выдвинули ультиматум: либо город сдается либо его уничтожают артиллерией. Градоначальник с жителями решают что делать. що там чути ???
показать весь комментарий
02.03.2022 11:18 Ответить
Мэр Конотопа Полтавской области Артем Семенихин рассказал, что российские захватчики поставили громаде Конотопа условие - или они сдаются, или оккупанты накроют город артиллерийским огнем.

Мэр города посоветовался с горожанами и решили послать «русский корабль на х@й» и сопротивляться. Об этом сообщил Obozrevatel.ua.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:21 Ответить
Бажано допомогти Байрактарами проти арти.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:23 Ответить
Конотоп - Сумська область.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:49 Ответить
Панове, навчіться користуватись мапою. Охтирка, Конотоп, Путивль, Тростянець - це Сумська область.
показать весь комментарий
02.03.2022 12:04 Ответить
В Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство из них - этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях ВС РФ
показать весь комментарий
02.03.2022 12:08 Ответить
Адын ранэный , Дон. Какийе морги, дон?
показать весь комментарий
02.03.2022 13:00 Ответить
Одним раненным забили все морги. Мощща!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:26 Ответить
 
 