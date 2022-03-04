"Зупиніть ядерного маніяка!", - Стефанчук закликав до якнайшвидшого встановлення безпілотної зони над Україною
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє про необхідність якнайшвидше встановити безпілотну зону над Україною.
Про це він заявив у відеозверненні в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цей злочин наочно демонструє необхідність якнайшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не лише Україну, а й Європу, і світ загалом. Зупиніть ядерного маніяка!", - сказав Стефанчук.
Спікер парламенту наголосив, що російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, це цілеспрямований обстріл із метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу.
"Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль (Чорнобильська атомна електростанція, на якій у квітні 1986 сталася аварія, що призвела до техногенної катастрофи - ред.). Усе це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а, можливо, і людства", - наголосив Стефанчук.
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1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin
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2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Говорят, что Запад не вступает в эту войну, потому что боится силы мордора - немного не так: Запад просто боится тех, кто может посеять этот страх. Наша стратегическая ошибка в том, что не мордор сейчас должен шантажировать мир той же ЗапАЭС, а мы - Будапештский меморандум не сработал, отобрав у нас ядерное оружие, но у нас ещё есть АЭС и не одна. Не хотят вписываться за нас, не хотят закрывать небо, тогда демонстративно выходить из ООН, которая ничего уже не решает, даже мордор не могут исключить, и минировать по максимуму все АЭС и с этим со всем багажом идти на переговоры. Наша земля нужна кому-то и не факт, что достанется она мордору, так пусть не достаётся никому.