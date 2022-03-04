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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Зупиніть ядерного маніяка!", - Стефанчук закликав до якнайшвидшого встановлення безпілотної зони над Україною

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє про необхідність якнайшвидше встановити безпілотну зону над Україною.

Про це він заявив у відеозверненні в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей злочин наочно демонструє необхідність якнайшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не лише Україну, а й Європу, і світ загалом. Зупиніть ядерного маніяка!", - сказав Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, це цілеспрямований обстріл із метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу.

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"Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль (Чорнобильська атомна електростанція, на якій у квітні 1986 сталася аварія, що призвела до техногенної катастрофи - ред.). Усе це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а, можливо, і людства", - наголосив Стефанчук.

ВР (14941) Стефанчук Руслан (752) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+10
‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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04.03.2022 10:34
+10
Давали гарантии безопасности при ликвидации ЯО, а теперь даже небо закрыть не можете. Вот и все гарантии.
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04.03.2022 10:41
+9
Беспилотной зоны не будет, это нереально. Требуйте мобильные пво типа Гепард немецкие или французские Роланд
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04.03.2022 10:40
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‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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04.03.2022 10:34 Відповісти
Дякую працюватимемо. Сподіваюсь для початку закриють хоча б над ядерними об'єктами!
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04.03.2022 11:02 Відповісти
Беспилотной зоны не будет, это нереально. Требуйте мобильные пво типа Гепард немецкие или французские Роланд
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04.03.2022 10:40 Відповісти
Давали гарантии безопасности при ликвидации ЯО, а теперь даже небо закрыть не можете. Вот и все гарантии.
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04.03.2022 10:41 Відповісти
Не путайте, гарантии ненападения со своей стороны. Штаты и Англия не нападали, а рабссея напала.
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04.03.2022 10:50 Відповісти
Ти долбойоб? Тоді ми мали бути сильніше за кожного з них і разом узятих Прочитай нарешті той документ
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04.03.2022 10:59 Відповісти
Так вот возьми сам и почитай. Нечего умничать если не в теме.
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04.03.2022 11:01 Відповісти
Дождутся когда ***** сделает трагедию
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04.03.2022 10:41 Відповісти
нато уже высказало свою позицию. Скорее всего нато уже с рашкой наладило какой-то телефонный мост о недопущении столкновений. Кстати нато в Сирии тоже не делало никакой зоны, когда рашка равняла города с землей.
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04.03.2022 10:42 Відповісти
знову занепокоення виразять та стурбованнiсть ? i чого так швидко i вже завтра ? давайте там недiльку чи мiсяць ще яйця почухайте, а кацапи як пiдiрвуть все нахрiн то тодi знову виразите занепокоення та стурбованнiсть Вам же пох все бо у кожного напевно е бункер
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04.03.2022 10:45 Відповісти
Чё за бред совковый сюда несёшь
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04.03.2022 10:53 Відповісти
Не дискутуй, в спам
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04.03.2022 11:38 Відповісти
Російські нацики роблять геноцид українського народу, а США просто спостерігає
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04.03.2022 10:51 Відповісти
Ну так вроде это именно они предупреждать начали где то с весны- лета прошлого года о нападении . Так при чём тут Америка если дороги наше все а вы врёте, . Было время подготовиться
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04.03.2022 10:56 Відповісти
а мене така смерть влаштовує. Ми здохнем, але і вони - і рашка, і сциклива європа - також. Заіпали
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04.03.2022 10:53 Відповісти
Меня тоже, а главное, чтоб и Россия полетела в ад
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04.03.2022 10:58 Відповісти
Згодна повністю!!! Слава Україні!!! Якщо помремо, то нескореними і тільки так!!!
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04.03.2022 11:01 Відповісти
Нас сравнивают с 300 спартанцами - напомнить, чем закончилась эта история? В глазах мира мы, скорее, напоминаем шотландцев, боровшихся за свою независимость в далёкие времена, и те же бриты, которые сегодня целиком на нашей стороне знают, чем та история закончилась - младший брат должен быть под старшим братом, только младший не имеет возможности выбирать, кто будет этим старшим.
Говорят, что Запад не вступает в эту войну, потому что боится силы мордора - немного не так: Запад просто боится тех, кто может посеять этот страх. Наша стратегическая ошибка в том, что не мордор сейчас должен шантажировать мир той же ЗапАЭС, а мы - Будапештский меморандум не сработал, отобрав у нас ядерное оружие, но у нас ещё есть АЭС и не одна. Не хотят вписываться за нас, не хотят закрывать небо, тогда демонстративно выходить из ООН, которая ничего уже не решает, даже мордор не могут исключить, и минировать по максимуму все АЭС и с этим со всем багажом идти на переговоры. Наша земля нужна кому-то и не факт, что достанется она мордору, так пусть не достаётся никому.
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04.03.2022 11:11 Відповісти
 
 