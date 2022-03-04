Українська ППО збила літак ВПС Росії під Затокою

Підрозділ української протиповітряної оборони під курортним селищем Затока в Одеській області збив російський літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga, російський літак атакував один з об'єктів військової інфраструктури Збройних сил України.

Таку інформацію повідомила, зокрема, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують.

Також читайте: Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний