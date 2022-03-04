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Українська ППО збила літак ВПС Росії під Затокою

Українська ППО збила літак ВПС Росії під Затокою

Підрозділ української протиповітряної оборони під курортним селищем Затока в Одеській області збив російський літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga, російський літак атакував один з об'єктів військової інфраструктури Збройних сил України.

Таку інформацію повідомила, зокрема, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують.

Також читайте: Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний

Автор: 

ППО (3143) літак (2898)


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Топ коментарі
+19
А. Гончаренко сообщил, что пока обещанных 70 боевых самолетов из Европы не будет.. Пока Украина истекает кровью НАТО и ЕС пытаются вразумить *****. Наивные. Маньяки неизлечимы
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04.03.2022 10:42
+15
Пора пленных на работу выгонять, пусть завалы разгребают. А если прилетит, то так тому и быть.
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04.03.2022 10:39
+13
https://novosti-n.org/news/V-Nykolaevskoj-oblasty-otryad-TRO-zahvatyl-rossyjskyj-ZRPK-Panczyr-S1--236231 В Николаевской области отряд ТРО захватил российский ЗРПК «Панцирь С-1»
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04.03.2022 10:39
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Найти и распять
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04.03.2022 10:35 Відповісти
Одеть срускаму пелоту красные трусики и распять на площади Членина
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04.03.2022 10:40 Відповісти
https://youtu.be/YJ9A6WV5MT8 ТОТАЛЬНІЙ СПРОТИВ - ДОПОМОЖЕМО АРМІЇ // Маріуполь Херсон Миколаїв Одеса Суми Чернігів Житомир №1
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04.03.2022 10:47 Відповісти
в Одессе-маме, перед Домом Профсоюзов

будет, ска, символично)))
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04.03.2022 10:47 Відповісти
це ж ще вчора вдень було!
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04.03.2022 10:35 Відповісти
Вчора збили під селищем Біленьке.
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04.03.2022 10:38 Відповісти
Літаючого брухту у свинособак ще багато
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04.03.2022 10:44 Відповісти
Нужно всех пленных сгонять в центры городов, приковывать цепями и пусть свои же их бомбят при этом установить комеру он-лайн
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04.03.2022 10:37 Відповісти
Им пох..уй ,будут ****...ить .Для них это всё равно пушечное мясо.
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04.03.2022 10:42 Відповісти
Людям , які підривають свої власні будинки на Каширському шосе і у Волгодонську , щоб звинуватить у цьому "врагов-чеченцов" і створить інформаційний привід до війни з людьми які захотіли жить вільно - тупо насрать на своїх полонених! Читав - визнали , що втратили "АЖ" "около пятисот человек убитыми и полторы тысячи - ранеными!" Товариш вчора телефонував: "Говорив з сином учора Син воює Сказав: Сиділи за барикадою Перед барикадою техніка кацапська розбита Звідти вітер повіває і "смаленою кабанятиною" смердить (хлопчина на селі ріс , так знає запах коли кабана смалять) Передали кацапам щоб забрали тіла Бачимо - їде БТР з білим прапором Добре що сховалися за барикаду Бо він під"їхав і метрів з 50-ти відкрив вогонь по ній! Спалили і його з РПГ!"
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04.03.2022 12:15 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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04.03.2022 10:39 Відповісти
https://novosti-n.org/news/V-Nykolaevskoj-oblasty-otryad-TRO-zahvatyl-rossyjskyj-ZRPK-Panczyr-S1--236231 В Николаевской области отряд ТРО захватил российский ЗРПК «Панцирь С-1»
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04.03.2022 10:39 Відповісти
да, абсолютно целенький
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04.03.2022 10:43 Відповісти
молодцы!
перекрасить, и в бой, против русофашистов!
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04.03.2022 10:48 Відповісти
Не получится. Там код свою чужой. Только спалить.
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04.03.2022 10:57 Відповісти
коды, у русни?)) та ладно...
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04.03.2022 11:45 Відповісти
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04.03.2022 12:54 Відповісти
Пора пленных на работу выгонять, пусть завалы разгребают. А если прилетит, то так тому и быть.
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04.03.2022 10:39 Відповісти
Сподіваюсь він вже застрелився
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04.03.2022 10:41 Відповісти
це вчорашня новина,не дублюйте новини
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04.03.2022 10:41 Відповісти
не, это еще один
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04.03.2022 10:48 Відповісти
А. Гончаренко сообщил, что пока обещанных 70 боевых самолетов из Европы не будет.. Пока Украина истекает кровью НАТО и ЕС пытаются вразумить *****. Наивные. Маньяки неизлечимы
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04.03.2022 10:42 Відповісти
Це теж саме, що вести з ним якісь раунди переговорів.
Просто нормальні люди беруть проекцію поведінки нормальної людини, а цей упир -- маніак-психопат.
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04.03.2022 11:26 Відповісти
Смерть русо-фашистским окупантам!!!
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04.03.2022 10:42 Відповісти
Читай внимательно.
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04.03.2022 10:55 Відповісти
Пілоті врізати по кусочках. Як і артилеристів. Згоден, я дуже гуманна людина.
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04.03.2022 10:44 Відповісти
У Херсоні окупаційні війська планують проголосити "Херсонську народну республіку".
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04.03.2022 10:44 Відповісти
ХерНС?
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04.03.2022 10:57 Відповісти
Летуна поймать и расстрелять к ****** ...
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04.03.2022 10:44 Відповісти
Пленные должны работать за еду!!Пусть завалы разгребают!А не мамок ожидают
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04.03.2022 10:45 Відповісти
Нет, артелиристов ,летунов стрелять на поражения,никаких пленных!
Хватит.
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04.03.2022 10:48 Відповісти
Спасибо за эту шикарную новость!
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04.03.2022 10:45 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 10:49 Відповісти
Пшол нах,паникер!!!
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04.03.2022 10:58 Відповісти
НЕ ДЕЛАЙТЕ НАМ БЕРЕМЕННУЮ ГОЛОВУ, ИНАЧЕ МИ СДЕЛАЕМ КОМУ-ЛИБО "ВЕСЕЛО"
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04.03.2022 11:05 Відповісти
Пора прекращать называть эту страну росией.
Заголовок должен быть такой"Сбит самолёт фашистов"
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04.03.2022 10:57 Відповісти
РФ - россия фашистская
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04.03.2022 11:01 Відповісти
Добре москалик додав жовтого до блакитного) Желаю, чтобы все! їх пілоти так зробили.
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04.03.2022 11:03 Відповісти
 
 