Українська ППО збила літак ВПС Росії під Затокою
Підрозділ української протиповітряної оборони під курортним селищем Затока в Одеській області збив російський літак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga, російський літак атакував один з об'єктів військової інфраструктури Збройних сил України.
Таку інформацію повідомила, зокрема, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.
Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують.
Топ коментарі
+19 Frol Fedoroff
показати весь коментар04.03.2022 10:42
+15 jklpqrs
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+13 Николай #505172
показати весь коментар04.03.2022 10:39
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будет, ска, символично)))
перекрасить, и в бой, против русофашистов!
Просто нормальні люди беруть проекцію поведінки нормальної людини, а цей упир -- маніак-психопат.
Хватит.
Заголовок должен быть такой"Сбит самолёт фашистов"