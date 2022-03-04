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"Новий рівень безвідповідального терору": Естонія про обстріл ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Новий рівень безвідповідального терору": Естонія про обстріл ЗАЕС

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили про повну безвідповідальність дій російських окупаційних військ, які почали прориватися до Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це МЗС заявило вранці 4 березня.

"Бомбардування Запорізької АЕС - це абсолютно новий рівень безвідповідального терору. Наслідки аварії будуть катастрофічними для усіх. Атаки у цьому районі, як і по всій території України, мають негайно зупинитися", - заявили в МЗС Естонії.

Також читайте: Майданчик Запорізької АЕС захоплений військами РФ, - Держатомрегулювання

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Так вас и послушали орки кацапские.
ваши призывы смех сквозь слезы ,
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04.03.2022 10:52 Відповісти
Обьзьяны ща кнопки на блочном начнут нажимать
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04.03.2022 11:02 Відповісти
европейцы так бояться ядерной войны ,что довели до ядерной угрозы,получите и позор и войну,трусы.
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04.03.2022 11:04 Відповісти
У России много друзей, но все они почему-то в палате номер шесть
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04.03.2022 11:25 Відповісти
 
 