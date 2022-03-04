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Застосунок "Київ Цифровий" змінив сигнал для повітряної тривоги

Новини Цензор.НЕТ Технології

Застосунок "Київ Цифровий" змінив сигнал для повітряної тривоги

У разі тривоги сповіщення в застосунку тепер надходитимуть зі спеціальним звуком.

У застосунку "Київ Цифровий" змінили звуковий сигнал для сповіщень повітряної тривоги, повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відтепер у разі тривоги сповіщення надходитимуть зі спеціальним звуком. Щоб почути його, потрібно додати гучність для звуку в телефоні та увімкнути звукові сповіщення для "Київ Цифровий".

Для цього виберіть "Параметри" - "Київ Цифровий" - "Сповіщення" та увімкніть "Звуки" кнопкою-перемикачем.

Щоб увімкнути звукові сповіщення на Android, виберіть "Налаштування" - "Програми" - "Київ Цифровий" - "Сповіщення" та увімкніть "Дозволити звук" кнопкою-перемикачем.

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Оновлена версія вже доступна в App Store і Google Play. Також оновити застосунок можна за посиланням.

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