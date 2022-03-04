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Найбільші VPN-сервіси почали блокувати пропагандистські сайти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбільші VPN-сервіси почали блокувати пропагандистські сайти РФ

Найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з РФ. Вони фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"  із посиланням на Національну поліцію України.

"Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ. Загалом більше десяти VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси", - сказано в повідомленні.

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Крім того, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних доходів на потреби української армії. Також сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.

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