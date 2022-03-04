"Яндекс" попередив акціонерів про ризик дефолту

Поточна сума непогашеної основної суми компанії становить 1,25 мільярда доларів.

Компанія "Яндекс" на тлі санкцій проти Росії через початок повномасштабної війни в Україні попередила акціонерів про ризики дефолту після призупинення її торгівлі цінними паперами, передає Цензор.НЕТ з посиланням УНІАН.

"Згідно з умовами наших конвертованих облігацій зі ставкою 0,75% до 2025 року, у разі призупинення торгівлі нашими акціями класу А більш ніж на п’ять торгових днів, власники цих облігацій будуть мати право вимагати від нас викупу їхніх облігацій за номіналом плюс нараховані відсотки. Поточна сума непогашеної основної суми становить 1,25 мільярда доларів. У групі "Яндекс" наразі недостатньо ресурсів, щоб повністю викупити ці облігації", - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. "Яндекс" — заблокована в Україні російська ІТ-компанія, що володіє однойменною пошуковою системою та інтернет-порталом. Згідно з рейтингом Alexa, сайт є 50-м за відвідуваністю у світі.