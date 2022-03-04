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"Яндекс" попередив акціонерів про ризик дефолту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Яндекс" попередив акціонерів про ризик дефолту

Поточна сума непогашеної основної суми компанії становить 1,25 мільярда доларів.

Компанія "Яндекс" на тлі санкцій проти Росії через початок повномасштабної війни в Україні попередила акціонерів про ризики дефолту після призупинення її торгівлі цінними паперами, передає Цензор.НЕТ з посиланням УНІАН.

"Згідно з умовами наших конвертованих облігацій зі ставкою 0,75% до 2025 року, у разі призупинення торгівлі нашими акціями класу А більш ніж на п’ять торгових днів, власники цих облігацій будуть мати право вимагати від нас викупу їхніх облігацій за номіналом плюс нараховані відсотки. Поточна сума непогашеної основної суми становить 1,25 мільярда доларів. У групі "Яндекс" наразі недостатньо ресурсів, щоб повністю викупити ці облігації", - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. "Яндекс" — заблокована в Україні російська ІТ-компанія, що володіє однойменною пошуковою системою та інтернет-порталом. Згідно з рейтингом Alexa, сайт є 50-м за відвідуваністю у світі.

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Топ коментарі
+18
Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото. Теперь следите за руками.Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги - это нужно, чтобы те кто нужно во власти и приближённые олигархи успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах. что дальше? А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу. Россияне, вам пиздец! Причем не от рук «бандеровцев», а вот от своих же!
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04.03.2022 11:51
+15
Яндекс - иди нахуй!
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04.03.2022 11:52
+13
Буду краток: амінь!
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04.03.2022 11:53
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Та і хєр на них!
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04.03.2022 11:51 Відповісти
Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото. Теперь следите за руками.Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги - это нужно, чтобы те кто нужно во власти и приближённые олигархи успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах. что дальше? А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу. Россияне, вам ******! Причем не от рук «бандеровцев», а вот от своих же!
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04.03.2022 11:51 Відповісти
Буду краток: амінь!
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04.03.2022 11:53 Відповісти
По ходу ***** втратив контроль над своєю сворою, кусають шматки і тікають, лишаться вата, членін на площах, танки на постаменті і багнюка.
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04.03.2022 11:56 Відповісти
Яндекс - иди *****!
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04.03.2022 11:52 Відповісти
Яндекс прощай! Нам нужен Гугл. Яндекс в урну.
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04.03.2022 11:53 Відповісти
Смешно то, что Яндекс почти сдох, а Гугл уже на низком старте
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04.03.2022 11:59 Відповісти
Твит





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Переписка


















Степан Демура


@demura_stepan



Ключевая ставка в РФ - 20%, ключевая ставка в Украине - 10%. Ни *** не пойму, где война?!
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04.03.2022 11:54 Відповісти
Яка сумна новина
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Не знаю,много сижу за компом, вот что такое "яндукс" для чего он нужен и вообще о чем речь не понимаю... Это несчастье спец. только для лапетногих придумано, пусть они им и пользуются!!!
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04.03.2022 11:58 Відповісти
Прекрасно 😇😇🙏
Русский военный поисковик ида на йух
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04.03.2022 12:10 Відповісти
 
 