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Велика Британія може конфіскувати нерухомість російських олігархів і розмістити там біженців з України, - Рааб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія може конфіскувати нерухомість російських олігархів і розмістити там біженців з України, - Рааб

Велика Британія конфіскує майно російських олігархів, якщо для цього будуть правові підстави. А конфіскована нерухомість може бути використана для розміщення біженців з України.

Про це заявив віце-прем'єр країни Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Якщо у нас є докази і правова основа, ми це зробимо", - сказав Рааб радіо LBC, коли його запитали про можливість конфіскації власності у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

На питання, чи підтримає він використання такої нерухомості для розміщення українських біженців, він відповів: "Так, абсолютно. Ми розглядаємо все комплексно".

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24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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Топ коментарі
+8
Респект!
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04.03.2022 11:54
+8
Украине надо сделать тоже самое..
есть дворцы бойко, мертвечука, пинчука, колесника.. есть квартира кивы, шуфрича..
это все сепаратисты, шпионы кремля, которые получали деньги от путинских фашистов..
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04.03.2022 11:57
+5
Можете і наших забрати.
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04.03.2022 11:57
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04.03.2022 11:54 Відповісти
Можете і наших забрати.
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Харьков Мариуполь Херсон Киев и вся Украина это плять не доказательство!!!
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Украине надо сделать тоже самое..
есть дворцы бойко, мертвечука, пинчука, колесника.. есть квартира кивы, шуфрича..
это все сепаратисты, шпионы кремля, которые получали деньги от путинских фашистов..
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Сюрпрайз для ********** кошельков.
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04.03.2022 11:58 Відповісти
БРИТИ-САМЕ ЦЕ ТА НАБАГАТО БІЛЬШЕ ПОТРІБНО РОБИТИ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ...
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04.03.2022 11:58 Відповісти
Опять хвостом крутят мелкобритты,надо четко их в россии всех прессануть-может у многих марево с глаз и ушей спадет
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04.03.2022 11:59 Відповісти
Ключова фраза - "може". На фоні відмазок про неможливість закриття небі, заяв МАГАТЕ про відступ від ЗАЕС, про імпорт роССійської нафти, всі ці заяви - така х_ня! Немає їх тепер віри ніякої. Гаранти й_бані.
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04.03.2022 11:59 Відповісти
Да конфискуйте уже, а не пугайте!!! И покажите по СNN !!! От будет номер, тут не скажешь - А ЭТО ХОХЛЫ ВСЕ ПОДСТРОИЛИ И ВАЩЕ, ОЙ КОРОЧЕ, ВСЕ!!! Вот это будет номер, пусть лапеногие посмотрят хоть что то кроме "параша тудей"!!!
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04.03.2022 12:02 Відповісти
God save the Queen!
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04.03.2022 12:04 Відповісти
Що значить може?! Довбані придурки. Це треба було зробити вже!!!
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04.03.2022 12:08 Відповісти
Англия красавчики.
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04.03.2022 12:13 Відповісти
Чудова новина: може конфіскувати... але не стане цього робити
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04.03.2022 12:48 Відповісти
Может - так давайте вперед
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04.03.2022 13:14 Відповісти
 
 