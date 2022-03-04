Майже 60% росіян підтримують війну проти України, - опитування
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Понад 58% громадян Росії підтримують війну РФ проти України, а серед росіян старших за 60 років підтримка її підтримка сягає понад 70%.
Про це свідчать дані дослідницької групи "Russian Field", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
"Понад половина опитаних – 58,8% – підтримують дії Росії на території України. Простежується зв'язок віку та позитивної оцінки "спецоперації". Що старші респонденти, то більше вони підтримують "спеціальну операцію". Так, рівень підтримки серед молодих людей (18-29 років) трохи більше 40%, а серед росіян старше 60 років досягає понад 70%", – повідомили соціологи.
Також наголошується: що менший вік опитаних, то негативніше вони ставляться до дій Росії в Україні.
"Половина опитаних віком від 18 до 44 років дали негативну оцінку", - пишуть дослідники.
Також рівень підтримки війни корелює з рівнем освіти респондентів: що нижча освіта, то вищий рівень підтримки.
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Вони винні в тому, що таке відбувається, це - вони, тупе стадо, а не народ, яке марить якимось своїм =вялічієм= виплекало цього монстра протягом 20-ти років.
І відповідати будуть всі.