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Майже 60% росіян підтримують війну проти України, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Майже 60% росіян підтримують війну проти України, - опитування

Понад 58% громадян Росії підтримують війну РФ проти України, а серед росіян старших за 60 років підтримка її підтримка сягає понад 70%.

Про це свідчать дані дослідницької групи "Russian Field", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

"Понад половина опитаних – 58,8% – підтримують дії Росії на території України. Простежується зв'язок віку та позитивної оцінки "спецоперації". Що старші респонденти, то більше вони підтримують "спеціальну операцію". Так, рівень підтримки серед молодих людей (18-29 років) трохи більше 40%, а серед росіян старше 60 років досягає понад 70%", – повідомили соціологи.

Також наголошується: що менший вік опитаних, то негативніше вони ставляться до дій Росії в Україні.

"Половина опитаних віком від 18 до 44 років дали негативну оцінку", - пишуть дослідники.

Також рівень підтримки війни корелює з рівнем освіти респондентів: що нижча освіта, то вищий рівень підтримки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні. ВIДЕО

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Топ коментарі
+41
Всі росіяни - колективне хуйло
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04.03.2022 12:01
+40
У мудаков, которые 20 лет мычали: "Не будет Путина, будет хуже", хочется спросить: Ну как вам, заебись сейчас с вашим Путиным?
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04.03.2022 12:00
+35
ЛАПАТНіКИ ТО ДУЖЕ ТУПА БИДЛОМАСА ТА БІОСМІТТЯ...
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04.03.2022 12:00
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кацапы вы лишние на карте мира.. все
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04.03.2022 14:10 Відповісти
Найпотужніша зброя Путіна - брехня.
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04.03.2022 14:15 Відповісти
От тому не треба захоплюватися їхніми нюнями =я протів вайни=, =нєт вайнє=.
Вони винні в тому, що таке відбувається, це - вони, тупе стадо, а не народ, яке марить якимось своїм =вялічієм= виплекало цього монстра протягом 20-ти років.

І відповідати будуть всі.
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04.03.2022 14:33 Відповісти
У кого є ще якісь ілюзії ? Ми для них маємо бути рабами . Тому тільки в перегній !
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04.03.2022 14:41 Відповісти
биомусор!
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04.03.2022 17:17 Відповісти
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