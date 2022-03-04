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ВР висловлюється за введення в Україну миротворчих сил, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВР висловлюється за введення в Україну миротворчих сил, - Корнієнко

Український парламент висловлюється за введення в Україну миротворчих сил, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Верховної Ради, одне з важливих рішень парламенту сьогодні - звернення до міжнародних організацій, іноземних парламентів та урядів щодо забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

"Вважаємо за необхідне введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377(V) "Об'єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року", - наводить висловлювання Корнієнка сайт парламенту.

Перший віцеспікер також нагадав, що Верховна Рада вимагає негайного впровадження безпольотної зони над територією України, що дасть змогу захистити цивільне населення, об'єкти світової культурної спадщини та критичну інфраструктуру.

Також читайте: Рада просить ООН ввести миротворців на територію України

"Вимагаємо відкрити "зелені коридори" для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним", - додав Корнієнко.

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Топ коментарі
+7
І залишити окупантам захоплені території?
Тоді доведеться віддати ще й Київ,і Харків,Чернігів,Суми ... На додачу до Криму,Донецька,Луганська.
Хитрий план слуг по здачі Укарїни! Не вийде!
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04.03.2022 12:27
+6
Какие миротворцыя!!!!На нас напали,а кого вы собираетесь мирить путлера с Украиной, очень странно.
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04.03.2022 12:30
+4
Шо ви? Може зараз хтось волатиме:" Нащо ви їх провокуєте"? Як було із Кримським мостом і захопленням українських кораблів з екіпажем. Зелені достигли
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04.03.2022 12:30
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І залишити окупантам захоплені території?
Тоді доведеться віддати ще й Київ,і Харків,Чернігів,Суми ... На додачу до Криму,Донецька,Луганська.
Хитрий план слуг по здачі Укарїни! Не вийде!
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Какие миротворцыя!!!!На нас напали,а кого вы собираетесь мирить путлера с Украиной, очень странно.
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04.03.2022 12:30 Відповісти
Больной просто
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04.03.2022 12:52 Відповісти
Шо ви? Може зараз хтось волатиме:" Нащо ви їх провокуєте"? Як було із Кримським мостом і захопленням українських кораблів з екіпажем. Зелені достигли
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04.03.2022 12:30 Відповісти
Бесполезно.
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04.03.2022 12:38 Відповісти
засцали депутаты ******...
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04.03.2022 12:42 Відповісти
Дітей зрозуміло, а жінок чого? У нас Генпрокурор - жінка, більшість судей - жінки, більшість офісних жінки, у нас же рівні права в конституції, ні? Чому тоді життя жінки ставиться вище чим чоловіка? народжують? Це я к 0 дітей в 40 або одне в 35 і все? - тоді ніякої користі нема для суспільства, хай також беруть автомати, а не тікають щоб потім стати "россіянкою" з російськими дітьми, або "полячкою", яка тоді причина рятувати жінок без малолітніх дітей, чим вони краще чи цінніще чоловіків? Просто тому що в нашому суспільстві чоловіки не люди, а люди тільки жінки? Гарно-гарно, дуже рівноправно...
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04.03.2022 12:49 Відповісти
Тобто здоровенная 30ти літня баба сажень в плечах 90 кг ваги слабша за юнака 18 років? Так якого хєра тоді у нас по бажанню на контракт можна? Чи справедливо бабам ховатися під яйцями у чоловіків, а навпаки під спіднцею вже ні? Я запитую, у нас є в конституції стаття про рівні права чоловіків та жінок? - є, тоді чому 99.9999999999999% тих що вже втікли жінки? Тоді скасовувати рівні права, хто тікая за кордон не має права голосу, не може стати генпрокуроркою, суддейкою і так далі. Слабші? Чого ти не думала що слабші коли фемінітиви вводили наприклад на офіційному рівні, ввели ж призовницю, ну так іди воюй. Чому хлопці з жахливим здоров"ям мають брати в руки зброю, а жінки з ідеальнім не можуть? народжують? Кого і від кого, навіть з урахуванням азербайджанок які багато народжують у нас народжуваність 1.1 лол
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04.03.2022 14:01 Відповісти
Як я і думав, потім не забудь кричати про фемінізм після війни, коли НАС повбивають, а ти с кацапом одружишься, кончена сцикуха і привілейоване чмо. Автомат важить 4 кіла, але ти "дуже слабка" поки війна, і "дуже сильна" і рівноправна коли треба займати місце деректорині. Якби ввели призов обох статей хочаб за декілька років до війни, то зараз не було б переваг у ворога, але ТИ вважаешь життя чоловіків нічим, а своє самою більшою цінністю на світі, тому що ти сексистське, привілейоване, лицемірне чмо, яке буде якщо не дай бог ми програємо лягати під ворога, ось хто ти.
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04.03.2022 14:34 Відповісти
Ну і звичайно "займіться цим ссикуном СБУ", а ти хоробра сидиш на ***** рівно і захищаешь привілеї тікати від війни, коли твоих громадян вбивають щоб тебе РЯТУВАТИ. Я то нікуди не збираюся тікати, а ти тікаєш і захищаєш усіма силами свої привілеї жити за чужий рахунок. Добре що не всі жінки у нас такі як ти, жаль що наше суспільство мізандричне і гіноцентричне, і тобі за твою огидну, плюючу на життя чоловіків позицію конченої егоїстки нічого не буде...
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04.03.2022 14:39 Відповісти
А народжуваність 1.1 дитина на жінку, це вдвое меньше чим рівень щоб вийти в НУЛЬ. НЕМАЄ НІ ЄДИНОЇ причини окрім привілейованного становища, щоб не призивати жінок. Чоловік повинен бути великою шишкою щоб мати ТІ САМІ права що доярка з села холодні ***********, при тому що ті шишки що втекли будуть каратися законом, моралью і суспільством, а жінки будуть героїнями, хоча просто кинули свою країну і втекли як таргани.
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04.03.2022 14:06 Відповісти
А ты чим хвора що тебе не призвали? Жінка - це хвора людина, жінка неповноцінна люди? Отож бо.
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04.03.2022 14:59 Відповісти
Мають офіційно запросити введення військ НАТО. ООН нехай буде. Але це більш для гуманітарних місій.
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04.03.2022 12:58 Відповісти
Олігархічні таракани вже зараз думають що буде після війни. Головна мета - залишитись біля корита та далі пиляти бюджет. В тому числі і ті кошти, що надійдуть як допомога.
Вони прекрасно розуміють, що у разі повної перемоги Українського народу над кацапстаном шанси залишитись біля кормушки набагато менші, ніж при миротворцях.
А так - виперли московитів за поребрик, поставили миротворців, пиляють далі бюджет і ніяких майданів, бо путін нападе.

Коротше. Після Перемоги треба гнати в шию усіх їх. Що зелених, що порошенкових. Про інших теперішніх навіть мовчу. А заводити у владу націоналістів та тих, які боронять зараз Україну на передку. Інакше буте те саме що й до війни.
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04.03.2022 13:24 Відповісти
 
 