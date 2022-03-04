ВР висловлюється за введення в Україну миротворчих сил, - Корнієнко

Український парламент висловлюється за введення в Україну миротворчих сил, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Верховної Ради, одне з важливих рішень парламенту сьогодні - звернення до міжнародних організацій, іноземних парламентів та урядів щодо забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

"Вважаємо за необхідне введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377(V) "Об'єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року", - наводить висловлювання Корнієнка сайт парламенту.

Перший віцеспікер також нагадав, що Верховна Рада вимагає негайного впровадження безпольотної зони над територією України, що дасть змогу захистити цивільне населення, об'єкти світової культурної спадщини та критичну інфраструктуру.

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"Вимагаємо відкрити "зелені коридори" для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним", - додав Корнієнко.