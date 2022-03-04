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Російські окупанти увімкнули пропаганду із захопленої телевежі Мелітополя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти увімкнули пропаганду із захопленої телевежі Мелітополя

Наразі вежа у Мелітополі перебуває під контролем окупантів.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.

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"Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів", - йдеться у повідомленні.

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04.03.2022 12:27 Відповісти
кацапи не чули про цифрове тв !
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04.03.2022 12:43 Відповісти
В них теж Т2. Було. Бо все обладнання -- з заходу. Тепер, напевно, буде його гаплик. Та й телевізорів нових вже не буде...
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04.03.2022 12:50 Відповісти
Сейчас у наших будет шок от русских ТВ с их истерикой и неадекватом.
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04.03.2022 12:37 Відповісти
Я так розумію, півдееь здали
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04.03.2022 12:37 Відповісти
тю! вимкнув телевізор і тихенько сидиш змішуєш коктель "Бандерівський смузі"
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04.03.2022 12:37 Відповісти
Е#ануть по той телевышке нужно
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04.03.2022 12:44 Відповісти
Повторяем Донецк - Луганск, когда нам рассказывали, что завалить телевышки невозможно, они наши... Теперь еще появилась одна "наша"... Валите ее *****!
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04.03.2022 13:09 Відповісти
 
 