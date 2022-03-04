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Російські окупанти увімкнули пропаганду із захопленої телевежі Мелітополя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі вежа у Мелітополі перебуває під контролем окупантів.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.
"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.
"Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів", - йдеться у повідомленні.
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Constantine N
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Червона рута
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Семен Шкаралупа
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Иван Петров d4225322
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Welle
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Иван Сирко 69da2360
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Арнила
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І ШО?
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