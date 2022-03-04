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Глава МАГАТЕ має намір поїхати на ЧАЕС і переконатися в безпеці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава МАГАТЕ має намір поїхати на ЧАЕС і переконатися в безпеці

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про намір відвідати Чорнобиль. Він хоче перевірити ситуацію щодо безпеки на АЕС.

Про це йшлося на пресконференції голови Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я маю намір поїхати в Чорнобиль якнайшвидше, щоб не ставити під загрозу ідею, що стоїть за цією моєю ініціативою як генерального директора МАГАТЕ", - заявив він.

Рафаель Маріано Гроссі додав, що його намір полягає в узгодженні рамок і компромісу, який убезпечить весь світ від катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про атаку військ РФ на Запорізьку АЕС: Потрібно негайно закрити небо над Україною

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Топ коментарі
+11
иди ты на х-й,со своими намерениями.
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04.03.2022 13:01
+6
Он точно хорошо слышит ???….
хуЙлостан вчера обстрелял Запорожскую АЕС , а не ЧАЭС.
На Запорожскую не хочет сгонять проверить???
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04.03.2022 13:08
+5
Скотиняки. Уроди. Небо закрийте.
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04.03.2022 13:02
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иди ты на х-й,со своими намерениями.
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04.03.2022 13:01 Відповісти
Та ладно.Занепокоєння він може висловити вже .І те що невідомо хто воює теж
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04.03.2022 13:02 Відповісти
Скотиняки. Уроди. Небо закрийте.
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04.03.2022 13:02 Відповісти
Там где воюют с оружием в руках там побеждают врага https://www.youtube.com/watch?v=4fVOs6ZefRw

Там где выходят с голыми руками на протесты, там сдают целые города врагу
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04.03.2022 13:02 Відповісти
Як вже задовбали ці бездухі шльондри!
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04.03.2022 13:04 Відповісти
Воу, воу, чувак, куда ж ти так раздухарілся та?
Памєдлєннєє...
Да я, мля!
Да как паєду, мля!
На Чаес, мля!
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04.03.2022 13:04 Відповісти
Ой бред
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04.03.2022 13:05 Відповісти
*обнуте воно
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04.03.2022 13:06 Відповісти
Он точно хорошо слышит ???….
********* вчера обстрелял Запорожскую АЕС , а не ЧАЭС.
На Запорожскую не хочет сгонять проверить???
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04.03.2022 13:08 Відповісти
А чё ЗАЭС объезжает? Пусть ещё и там всё проверит
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04.03.2022 13:11 Відповісти
Не смотрите вверх.
Это сюр какой то.
Гросси,@блан,ты в Энергодар сьезди.Шапочку из фольги можеш не снимать.
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04.03.2022 13:17 Відповісти
Какой бред у нас не одна атомная станція у нас их много если волна после взрива большой атомної електростанції в Запоріжжі після то спровоцируе взриви менших атомних електростанцій єто будет хуже чем бомба на херосіме а если зацепет чернобиль то жопа минску и москве будет в два раза мощнее з усиленеем взрива от самой большой в Європі атомної електростанції в Запоріжжі
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Хай прихопить зі собою Столтенберга. Їх там "гостинно" чекають
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04.03.2022 15:48 Відповісти
 
 