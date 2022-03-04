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Глава МАГАТЕ має намір поїхати на ЧАЕС і переконатися в безпеці
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про намір відвідати Чорнобиль. Він хоче перевірити ситуацію щодо безпеки на АЕС.
Про це йшлося на пресконференції голови Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я маю намір поїхати в Чорнобиль якнайшвидше, щоб не ставити під загрозу ідею, що стоїть за цією моєю ініціативою як генерального директора МАГАТЕ", - заявив він.
Рафаель Маріано Гроссі додав, що його намір полягає в узгодженні рамок і компромісу, який убезпечить весь світ від катастрофи.
Топ коментарі
+11 юрий первый
показати весь коментар04.03.2022 13:01
+6 Зая
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+5 sokrovichshe
показати весь коментар04.03.2022 13:02
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Там где выходят с голыми руками на протесты, там сдают целые города врагу
Памєдлєннєє...
Да я, мля!
Да как паєду, мля!
На Чаес, мля!
********* вчера обстрелял Запорожскую АЕС , а не ЧАЭС.
На Запорожскую не хочет сгонять проверить???
Это сюр какой то.
Гросси,@блан,ты в Энергодар сьезди.Шапочку из фольги можеш не снимать.