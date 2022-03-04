Глава МАГАТЕ має намір поїхати на ЧАЕС і переконатися в безпеці

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про намір відвідати Чорнобиль. Він хоче перевірити ситуацію щодо безпеки на АЕС.

Про це йшлося на пресконференції голови Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я маю намір поїхати в Чорнобиль якнайшвидше, щоб не ставити під загрозу ідею, що стоїть за цією моєю ініціативою як генерального директора МАГАТЕ", - заявив він.

Рафаель Маріано Гроссі додав, що його намір полягає в узгодженні рамок і компромісу, який убезпечить весь світ від катастрофи.

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