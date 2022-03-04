Агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного рівня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings опустило кредитний рейтинг Російської Федерації в іноземній валюті до CCC-. Наступний рівень D означатиме дефолт.
Про це йдеться у повідомленні агентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Зниження рейтингів Росії слідує за введенням заходів, які, як ми вважаємо, можуть істотно збільшити ризик дефолту", - сказано в повідомленні.
Аналітики агентства зазначають, що війна з Україною призвела до санкцій проти Росії з боку Заходу, в тому числі, щодо валютних резервів Банку Росії. Це робить істотну частину резервів недоступною, що негативно позначиться на здатності ЦБ РФ служити кредитором останньої інстанції, а також підриває те, що до недавнього часу було основою кредитоспроможності Росії - її чисту валютну позицію.
"Щоб стримати підвищення валютних курсів і волатильність фінансових ринків, а також захистити залишилися валютні буфери, влада Росії, серед інших кроків, ввела заходи контролю за рухом капіталу, які, як ми розуміємо, можуть обмежити своєчасне отримання власниками російських держпаперів - нерезидентами відсотків за боргом, а також виплати основної суми боргу", - відзначають в S&P.
Рейтинги Росії залишаються на перегляді з негативним прогнозом. "Приміщення рейтингів на перегляд з негативним прогнозом означає, що ми можемо знову погіршити їх протягом наступних кількох тижнів", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Михаил Уотфорд заработал состояние на добыче нефти и газа. В начале 2000-х он эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и имя и занялся недвижимостью.
Друг семьи сказал, что на душевное состояние Уотфорда могла повлиять ситуация в Украине. »Время его смерти и время вторжения в Украину безусловно неслучайно», - отметил друг семьи.
Еще один друг Михаила заявил, что «его смерть вызывает вопрос. Особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан. Это шокирует, у Михаила было все, о чем он мечтал: хорошая жена, замечательные дети и дом мечты. В этом нет смысла».
Многие СМИ отметили, что магнат умер после того, как официальный Лондон опубликовал санкционный список российских олигархов, но Уотфорда в нем не было.
Михаил Уотфорд проживал в имении Вентворт в Суррее. Дом купил несколько лет назад за 18 миллионов фунтов стерлингов. Ворота к нему делала та же компания, что делала ворота и для Кенсингтонского дворца. Только подъездная дорога к дому стоила более 56 тысяч фунтов. »Я хочу совершенства, не меньше», - говорил Уотфорд в интервью.
Впрочем, в полиции считают, что хоть расследование продолжается, но они не считают, что в смерти Уотфорда «есть какие-то подозрительные обстоятельства».
У Уотфорда остались жена, с которой он познакомился в Эстонии, двое их общих детей, и старший сын от первого брака. Также с ними проживает мать магната.
Это произошло через несколько дней после российского вторжения в Украину и через несколько часов после того, как Лондон опубликовал список санкций в отношении олигархов, связанных с Путиным, в который Уотфорд не вошел.
Меня это не касается...
Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: «Мышеловка - это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет!»
Чуть позже в мышеловку попалась змея - и укусила жену фермера. Пытаясь её излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах.
И все это время, мышь наблюдала за происходящим через дыру в стене и думала о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют.
Мораль:
Если Вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это что-то не ударит Вас по голове.
ЗВР для того і арештували, щоб ним розплатитись з кредиторами рашки. То поважні люди. І в будь-якому випадку не постраждають. Думка кацапів з цього приводу взагалі нікому вже не цікава.
О равнодушии
Эта война коснется каждого рассенчеГа...обнищают все...
Просто забрати ЯЗ , обмежити кількість війска, тільки залишити потрібну кількість для контролю за кордоном але не більше 25 тисяч. Й хай відпрацьовують за те що накоїв їх "самийВліятєлнийВмірє" !