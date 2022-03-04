Через обстріли з боку окупантів припинили роботу 13 газорозподільних станцій

Через обстріли з боку російської армії залишаються відключеними 13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це компанія повідомила у telegram.

Без газопостачання перебувають десятки міст та селищ України з сотнями тисяч споживачів - Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігова, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань, Олешки та багато інших на лінії вогню. Критична ситуація у м. Щастя. На межі зупинки газопостачання до м. Торецьк (ГРС Дзержинськ), вже зупинені у зв'язку з обстрілами газорозподільної інфраструктури котельна та хлібозавод.

Сьогодні вночі через потрапляння снаряду було пошкоджено побутову нитку газогону біля м. Северодонецьк, в місті також припинено газопостачання.

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"Атаки на критичну інфраструктуру України продовжуються. Співробітники ОГТСУ продовжують героїчно нести свою трудову вахту, та за першої нагоди відновлюють подачу газу, там, де це можливо.

Транспортування газу магістральними газогонами відбувається порівняно стабільно з урахуванням ситуації", - йдеться у повідомленні.