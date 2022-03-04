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Україна потребує негайної допомоги у відбитті російських атак у повітрі, – Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна потребує негайної допомоги у відбитті російських атак у повітрі, – Кулеба

Кулеба вкотре закликав НАТО вжити термінових заходів, щоб закрити українське небо від нападів РФ в повітрі, а також попросив передати Україні бойові літаки, за допомогою яких Повітряні сили Збройних сил України зможуть ефективно протидіяти російській військовій авіації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію, інформує Цензор. НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наша держава готова воювати, ми продовжуємо боротися проти російської навали, але ми потребуємо негайної допомогти у відбитті російських атак у повітрі. Війна Путіна проти України розвивається таким чином, що настане момент, коли країни НАТО будуть готові забезпечити Україну буквально всім, аби зупинити Росію від нападу на всю Європу та перетворення життя європейських країн на жахіття. Я хочу вірити, що ви почнете діяти рішуче, поки ще не пізно,"- наголошує Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа

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Топ коментарі
+26
Крик о помощи в никуда.Хваленое НАТО усралось от страха перед ХУЙЛОм.Выражают глубокую обеспокоенность.Дайте оружие ПВО и самолёты,и труситесь от страха дальше.
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04.03.2022 14:06
+21
Это бесполезно,Кулеба. В НАТО как раз стирка собственных штанов в самом разгаре.
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04.03.2022 14:04
+12
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04.03.2022 14:02
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скільки шансів із тисячі що дадуть?
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04.03.2022 14:01 Відповісти
не помогут, боятся
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04.03.2022 14:04 Відповісти
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04.03.2022 14:02 Відповісти
Это бесполезно,Кулеба. В НАТО как раз стирка собственных штанов в самом разгаре.
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04.03.2022 14:04 Відповісти
fuck europe also... fuck usa also and the biggest fuck russia and they all are at the same side with russia u need to understand that
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04.03.2022 14:04 Відповісти
understanding..
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04.03.2022 14:23 Відповісти
vse oni egoisti... moya xata skrayu....
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04.03.2022 14:05 Відповісти
Крик о помощи в никуда.Хваленое НАТО усралось от страха перед ******.Выражают глубокую обеспокоенность.Дайте оружие ПВО и самолёты,и труситесь от страха дальше.
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Ні воно не всралось, але хочуть загрібати жар чужими руками.
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04.03.2022 14:31 Відповісти
Ну звичайно воно не всралось,але пахне від нього гімном.
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04.03.2022 15:47 Відповісти
Это может быть начало геополитической катастрофы. В 1940-х мы ее избежали, сейчас может не получиться.
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04.03.2022 14:08 Відповісти
Я лично себя в новом мироустройстве никак не вижу - для меня это тоже катастрофа
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04.03.2022 14:09 Відповісти
а я ще й дуже боюсь. не стільки за себе, скільки за дитину
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04.03.2022 14:28 Відповісти
Усрались
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04.03.2022 14:09 Відповісти
Грьобана інфальтивність Європи. Довиойбуються, що їм почне прилітати.

Миколаїв воює, гупае сильно, уже в місті. Пішли вертольоти, ворожі.
Дай Боже вистояти та зломати хребет тому Марґусту (план "Бросок манґуста" провалився вже).
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04.03.2022 14:10 Відповісти
Это значит, что сбивают не 100% самолетов и ракет мордора, а нужно хотя бы 99%.
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Для того, щоб робити достойні поступки, потрібно мати яйця... У теперішнього "заходу" їх просто немає, вони сци...уни, на більше ніж "попередження" і "занепокоєння" їх "не вистачає", воювати вони не хочуть або просто бояться. Пукін це побачив і цим користається "по-повній".
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04.03.2022 14:27 Відповісти
Буде чергове занепокоення, НАТО імпотент
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04.03.2022 14:28 Відповісти
СПАСИБО ****** КРАВЧУКУ.
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04.03.2022 14:38 Відповісти
Кравчук здохнет не сегодня, завтра, ему уже *****, он свою жизнь прожил красиво.
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04.03.2022 15:13 Відповісти
 
 