Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа
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Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід має допомогти Україні зі створенням системи протиповітряної оборони.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Delfi, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні допомогти українцям у створенні системи протиповітряної оборони, інакше домінування Росії в повітряному просторі цієї країни призведе до величезних втрат на Землі", - сказав Науседа.
На питання, чи може НАТО ризикувати і взяти участь у прямому конфлікті з Росією, він відповів, що Захід має бути "рішучішим".
"Важко сказати, я думаю, що всі наші дії позначаться на поведінці Росії. Чим рішучіші ми будемо, тим більша ймовірність досягнення миру", - сказав президент Литви.
Він зауважив, що "апетит Путіна непомірний", а якнайшвидше припинення військової агресії в Україні піде на користь як Заходу, так і Росії.
"Ніхто не може гарантувати, що імперський апетит Росії (обмежиться Україною). Хто на черзі? Ніхто не знає. Важливо зрозуміти – цьому немає кінця. Амбіції Путіна безмірні. Чим раніше ми їх зупинимо, тим краще буде нам, тим краще буде і для Росії. Оскільки Росія страждатиме. Росія заплатить величезні гроші за цю інтервенцію, вона вже платить після нових рішень про санкції та ізоляцію Росії", - сказав Науседа
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Litva pomnit uroki prošlogo. Narod zapasaetsia zapasami produktov. Naši emigranty mnogie ugovarivajut starikov roditelei letetj v angliji germaniji. No vovse ne mnogie tudy toropiatsia.
Zvonil dočke (26 rokiv) sprositj kak dela, - ta govorit kupili, tata, dva kanistra benzinu (avto poka nemae). Na kokteili, govorit... Tikatj ne sobiraetsia moja ditina i ee čolovik.
Vot take, brate sestry ukraincy. Budjmo bitsia s xoleroju razom.