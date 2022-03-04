Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід має допомогти Україні зі створенням системи протиповітряної оборони.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Delfi, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні допомогти українцям у створенні системи протиповітряної оборони, інакше домінування Росії в повітряному просторі цієї країни призведе до величезних втрат на Землі", - сказав Науседа.

На питання, чи може НАТО ризикувати і взяти участь у прямому конфлікті з Росією, він відповів, що Захід має бути "рішучішим".

"Важко сказати, я думаю, що всі наші дії позначаться на поведінці Росії. Чим рішучіші ми будемо, тим більша ймовірність досягнення миру", - сказав президент Литви.

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Він зауважив, що "апетит Путіна непомірний", а якнайшвидше припинення військової агресії в Україні піде на користь як Заходу, так і Росії.

"Ніхто не може гарантувати, що імперський апетит Росії (обмежиться Україною). Хто на черзі? Ніхто не знає. Важливо зрозуміти – цьому немає кінця. Амбіції Путіна безмірні. Чим раніше ми їх зупинимо, тим краще буде нам, тим краще буде і для Росії. Оскільки Росія страждатиме. Росія заплатить величезні гроші за цю інтервенцію, вона вже платить після нових рішень про санкції та ізоляцію Росії", - сказав Науседа

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