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Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Події

Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід має допомогти Україні зі створенням системи протиповітряної оборони.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Delfi, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні допомогти українцям у створенні системи протиповітряної оборони, інакше домінування Росії в повітряному просторі цієї країни призведе до величезних втрат на Землі", - сказав Науседа.

На питання, чи може НАТО ризикувати і взяти участь у прямому конфлікті з Росією, він відповів, що Захід має бути "рішучішим".

"Важко сказати, я думаю, що всі наші дії позначаться на поведінці Росії. Чим рішучіші ми будемо, тим більша ймовірність досягнення миру", - сказав президент Литви.

Також читайте: Литва та Польща спільно виступатимуть за членство України в ЄС, - Науседа

Він зауважив, що "апетит Путіна непомірний", а якнайшвидше припинення військової агресії в Україні піде на користь як Заходу, так і Росії.

"Ніхто не може гарантувати, що імперський апетит Росії (обмежиться Україною). Хто на черзі? Ніхто не знає. Важливо зрозуміти – цьому немає кінця. Амбіції Путіна безмірні. Чим раніше ми їх зупинимо, тим краще буде нам, тим краще буде і для Росії. Оскільки Росія страждатиме. Росія заплатить величезні гроші за цю інтервенцію, вона вже платить після нових рішень про санкції та ізоляцію Росії", - сказав Науседа

Також читайте: Україну запросили на термінову зустріч НАТО - Київ просить нове ППО

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Топ коментарі
+13
Безусловно, господин Президент прав, но это завтра, потому что долго. Я сегодня нам нужны западные "отпускники" ПВО-шники, летчики. Из хороших новостей F-16 уже защищает небо Украины.
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04.03.2022 12:43
+11
В 2014м часть украинцев билась с мордором. А в 2019м 70% выбрали человека, который долго заглядывал в глаза путлеру и тратил бюджет на дороги для русских танков.
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04.03.2022 12:46
+9
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04.03.2022 12:48
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В 2014м часть украинцев билась с мордором. А в 2019м 70% выбрали человека, который долго заглядывал в глаза путлеру и тратил бюджет на дороги для русских танков.
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04.03.2022 12:46 Відповісти
В военное время тебя надо приравнить к мародёру и дальше смотри сюда
https://censor.net/ua/news/3321424/maroderiv_budemo_znyschuvaty_na_mistsi_turchynov
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Безусловно, господин Президент прав, но это завтра, потому что долго. Я сегодня нам нужны западные "отпускники" ПВО-шники, летчики. Из хороших новостей F-16 уже защищает небо Украины.
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04.03.2022 12:43 Відповісти
Можливо , що і захищає Ф _16. Та поки що наші герої збили лише 5% бойової мокшанської авіації.
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04.03.2022 12:47 Відповісти
...навіть порахував відсоток. А те, що зараз кацапський пілот, сідаючи у кабіну, сциться в штани, бо з вірогідністтю 0,8 буде збитий, ти цього не врахував. Випадок в Ірпіні, коли пара С-25-х скинула неприцільно бомбу, зі штанами наповненими гівном, тікала щодуху - тому свідцення.
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04.03.2022 12:51 Відповісти
Хоть піймали?
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04.03.2022 13:01 Відповісти
для кацапів то малуватий відсоток. вони трошки тупуваті
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04.03.2022 16:48 Відповісти
Тсс про F-16
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04.03.2022 12:55 Відповісти
Президент Литви - ключове слово!
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04.03.2022 12:45 Відповісти
Да не. США не предоставят "пэтриоты". Ведь рузге рассерчают. А США и НАТО не являются стороной конфликта. Зато щас как укрепят ротой связистов восточные рубежи в Польше. Ух.
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04.03.2022 12:45 Відповісти
Литва всё понимает как надо.
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04.03.2022 12:46 Відповісти
To tak.
Litva pomnit uroki prošlogo. Narod zapasaetsia zapasami produktov. Naši emigranty mnogie ugovarivajut starikov roditelei letetj v angliji germaniji. No vovse ne mnogie tudy toropiatsia.
Zvonil dočke (26 rokiv) sprositj kak dela, - ta govorit kupili, tata, dva kanistra benzinu (avto poka nemae). Na kokteili, govorit... Tikatj ne sobiraetsia moja ditina i ee čolovik.
Vot take, brate sestry ukraincy. Budjmo bitsia s xoleroju razom.
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04.03.2022 15:00 Відповісти
ЗАХІД МАЄ ЦЕ ЗРОБИТИ НЕГАЙНО...
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04.03.2022 12:46 Відповісти
Остановите ядерного террориста!Закройте небо!
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Zakrojte čumu naraissiu. Xlorkoj i posle betonom zalejte.
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04.03.2022 15:01 Відповісти
бла-бла-бла-бла...
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Дайте нам буков, мигов, их в ГДР полно
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04.03.2022 12:48 Відповісти
ГДР в 1989г. тю - тю
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04.03.2022 12:53 Відповісти
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04.03.2022 12:48 Відповісти
Захід не відключив сфівт це нам ще скільки до 12 числа терпіти а може захід чекає що ми кончимось і не прийдеться сфівт виключати
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04.03.2022 12:59 Відповісти
Маьуть так і є.
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04.03.2022 13:02 Відповісти
Да в ЕС делают французи хорошее ПВО отставних можно в легион взять пока они наших не научат, вопрос в том что ни кто не хочет отдавать свое, а новое делать єто время, решит вопрос только авиация или если партнери скупят комплекси у операторов и дадут нам, хотя би в долг или пусть закроют атомние станциии єто безопастность мира не Украини!!!!!
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04.03.2022 13:15 Відповісти
ПВО це не тільки зброя це в першу чергу навчені люди, за короткий час ти не навчиш людей користуватись тими ж Patriot. Треба давати ПВО з людьми, а цього вони й не хочуть. Польщі тільки чотири комплекси систем протиракетної оборони Patriot обійшлось в 10,5 мільярда доларів.
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04.03.2022 13:25 Відповісти
 
 