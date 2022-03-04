У Львові не працюють стаціонарні телефони, - Садовий
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Мер Львова Андрій Садовий заявляє про проблеми із роботою стаціонарних телефонів у місті.
Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами", - написав Садовий.
Тим часом у компанії "Укртелеком" заявили, що стаціонарний зв'язок у Львові працює з обмеженнями через пошкодження мережі, вже розпочато роботу щодо усунення пошкодження.
"Через пошкодження мережі частина (приблизно 50%) міських телефонів не працює. Інші працюють у межах міста. Бригада вже виїхала. Сподіваємося оперативно відновити", – зазначили у компанії.
Топ коментарі
+15 Бандерівець
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
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+6 Bob Fayn
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Группа хакеров, связанная с Anonymous, взломала веб-сайт, принадлежащий Российскому институту космических исследований (ИKИ), и слила в сеть файлы, вероятно принадлежащие российскому космическому агентству "Роскосмос".
Отмечается, что хакеры взломали один поддомен веб-сайта ИКИ, хотя другие поддомены остаются доступными, сообщает 24tv.ua.
Компрометированная часть сайта касается проекта Всемирной космической обсерватории (WSO-UV) - аналога космического телескопа "Хаббл", запуск которого запланирован на 2025 год.
Популярная учетная запись в твиттере, связанная с децентрализованной хакерской группой Anonymous, поделилась подробностями в четверг утром и приписала действия группе, известной как v0g3lSec.
На момент публикации сайт uv.ikiweb.ru был недоступен. Архивная версия веб-сайта, снятая утром 3 марта, содержит сообщение:
"Эй, русские подонки... Простите... Космонавты??.. даже не знаем, что сказать. Идите и сделайте хороший сайт, вместо того, чтобы угрожать людям и МКС, услышали?"
Последняя часть сообщения касается высказывания главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина: после оглашения США санкций Рогозин намекал на то, что партнерство между NASA и российскими агентствами может прекратиться, что чревато для будущего Международной космической Станции.
По друге, не потрібно так огульно.
До нас привезли і везуть багато сімей.
Частина чоловіків вертається, частина лишилась. Можливо не всі, але за офіційними даними тільки за останні дні на військовий облік стало до 800 чоловік із східних областей
«Этот вопрос для нас очень понятный - у нас нет никакой четкой информации, которая ставила бы под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению (ядерного оружия - ред.)», - цитирует Интерфакс-Украина главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Переговори розпочнуться вже сьогодні.
На вулиці 21 століття війна з москалями вже йде 8 рік, а цей дурбеник так і не зміг за 8 років запровадити мобільні номири телефонів у ЛМР, а далі клеє з себе ДУРБЕНИКА з усякими СМУЗІ ФЕЙКАМИ...!!! 100% ДЕБІЛ...!!!
Чиновники ЛМР та усі їхні служби знаходяться у ГЛИБОКОМУ підпільному спротиві до ГРОМАДИ ЛЬВОВА і УНИКАЮТЬ спілкування з ГРОМАДОЮ а на чергуванні стоїть ЛИШЕ перевантажена горяча-лінія 15-80 з затримкою і ТУФТОЛОГІЄЮ на 3-5 хв. на котру безперервно скаржуться мешканці ЛЬВОВА на бездіяльність КОМУНАЛЬНИХ служб Львова, ПЕРЕВІЗНИКІВ-маршруток та порушення їх соціальних та комунальних прав...!!!
Але ця ПАДЛЮКА не забуває виписувати собі і своєму ТУПОМУ оточенню, яке його оточує і лиже дупу, зарплати з сплачених коштів ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ в казну міста, від 25000-50000 грн. щомісяця та квартальні премії по 100000,0 гривень за бездіяльність і повний саботаж покладених на них обовязків згідно чинного Законодавства України...!!!