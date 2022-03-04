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Львів (1152) Садовий (277) зв'язок (73) Укртелеком (22)

У Львові не працюють стаціонарні телефони, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Події

У Львові не працюють стаціонарні телефони, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявляє про проблеми із роботою стаціонарних телефонів у місті.

Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами", - написав Садовий.

Тим часом у компанії "Укртелеком" заявили, що стаціонарний зв'язок у Львові працює з обмеженнями через пошкодження мережі, вже розпочато роботу щодо усунення пошкодження.

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"Через пошкодження мережі частина (приблизно 50%) міських телефонів не працює. Інші працюють у межах міста. Бригада вже виїхала. Сподіваємося оперативно відновити", – зазначили у компанії.

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Топ коментарі
+15
Стаціонарні під час війни це дуже добре! Шкода що не працюють!
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04.03.2022 14:07
+10
нашим детям тяжело объяснить что такое стационарный телефон, как переключать каналы плоскогубцами и зачем красить пол яйца блендамедом)))) но зато им не надо объяснять что "руцкий корабль идет нахуй!" - это не маты... это наша жизнь !
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04.03.2022 14:14
+6
це кридор постачання..з Західних країн..це тилова база..інакше гаплик
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04.03.2022 14:18
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святые угодники..., у них остались стационарные телефоны
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04.03.2022 14:05 Відповісти
Стаціонарні під час війни це дуже добре! Шкода що не працюють!
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04.03.2022 14:07 Відповісти
А в кого вони залишились?
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04.03.2022 14:20 Відповісти
В мене... Тільки підключити...
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04.03.2022 14:23 Відповісти
ну ти даэшь. В мене до останнього зберігався стаціонарник. За останні 15 років ніхто не дзвонив, і я не користувався. Нещодавно відключив, тому що не треба.
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04.03.2022 14:44 Відповісти
бо жодна технічна можливість не повинна ігноруватися!..

Группа хакеров, связанная с Anonymous, взломала веб-сайт, принадлежащий Российскому институту космических исследований (ИKИ), и слила в сеть файлы, вероятно принадлежащие российскому космическому агентству "Роскосмос".

Отмечается, что хакеры взломали один поддомен веб-сайта ИКИ, хотя другие поддомены остаются доступными, сообщает 24tv.ua.

Компрометированная часть сайта касается проекта Всемирной космической обсерватории (WSO-UV) - аналога космического телескопа "Хаббл", запуск которого запланирован на 2025 год.

Популярная учетная запись в твиттере, связанная с децентрализованной хакерской группой Anonymous, поделилась подробностями в четверг утром и приписала действия группе, известной как v0g3lSec.

На момент публикации сайт uv.ikiweb.ru был недоступен. Архивная версия веб-сайта, снятая утром 3 марта, содержит сообщение:

"Эй, русские подонки... Простите... Космонавты??.. даже не знаем, что сказать. Идите и сделайте хороший сайт, вместо того, чтобы угрожать людям и МКС, услышали?"

Последняя часть сообщения касается высказывания главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина: после оглашения США санкций Рогозин намекал на то, что партнерство между NASA и российскими агентствами может прекратиться, что чревато для будущего Международной космической Станции.
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04.03.2022 14:16 Відповісти
Кабель між телефонними станціями пошкодили
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04.03.2022 14:08 Відповісти
Хто?
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04.03.2022 14:09 Відповісти
У Львові вже москальскі ДРГ?????
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04.03.2022 14:10 Відповісти
Москальські ДРГ є усюди. Рашка готувалась до війни не один рік. Тому й треба бути пильними всім у своїх містах.
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04.03.2022 14:16 Відповісти
то якраз так звані "біженці"..те саме було в 2014 році..розбої..грабунки
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04.03.2022 14:16 Відповісти
Ну по перше самі наглі "біженці" не підуть на диверсію.
По друге, не потрібно так огульно.
До нас привезли і везуть багато сімей.
Частина чоловіків вертається, частина лишилась. Можливо не всі, але за офіційними даними тільки за останні дні на військовий облік стало до 800 чоловік із східних областей
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04.03.2022 14:50 Відповісти
⚡️РФ распространяет фейки о якобы «разработке Украиной ядерного оружия», Международное агентство ядерной энергетики это опровергает.

«Этот вопрос для нас очень понятный - у нас нет никакой четкой информации, которая ставила бы под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению (ядерного оружия - ред.)», - цитирует Интерфакс-Украина главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
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04.03.2022 14:10 Відповісти
⚡️Крупнейший банк Грузии обязал граждан России и Беларуси подписывать форму с осуждением российской агрессии против Украины и Грузии перед открытием счёта.
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04.03.2022 14:13 Відповісти
❗️НАТО може підтримати закриття неба над Україною, заявив глава МЗС Іспанії.

Переговори розпочнуться вже сьогодні.
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Хоча б над Західною Україною. Вже б легше було.
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04.03.2022 14:16 Відповісти
це кридор постачання..з Західних країн..це тилова база..інакше гаплик
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04.03.2022 14:18 Відповісти
нашим детям тяжело объяснить что такое стационарный телефон, как переключать каналы плоскогубцами и зачем красить пол яйца блендамедом)))) но зато им не надо объяснять что "руцкий корабль идет *****!" - это не маты... это наша жизнь !
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04.03.2022 14:14 Відповісти
А як депер сутулий буде розмовляти з Мішою Фрідманом, га ? Не здивуючь, як банк Міши та Гені Хана і Петюші Авена купялять саме оточення сутулого. В них вже все пророблено.
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04.03.2022 14:29 Відповісти
Садовий якийсь при ...ок, то обісрався і почав кричати і своїм і чужим про десантників(які виявились українськими) ,то тепер про телефони і пошкоджену вежу виє. Є ж мобільний зв'язок чого кіпішуєш чорт? Позвони в Укртелеком, взай що до чого і сиди чекай поки зроблять.
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04.03.2022 14:29 Відповісти
Запобіжник перегорів...
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Я як чую цього ДУРБЕНИКА САДОВОГО цілий час дивуюся...!!!
На вулиці 21 століття війна з москалями вже йде 8 рік, а цей дурбеник так і не зміг за 8 років запровадити мобільні номири телефонів у ЛМР, а далі клеє з себе ДУРБЕНИКА з усякими СМУЗІ ФЕЙКАМИ...!!! 100% ДЕБІЛ...!!!
Чиновники ЛМР та усі їхні служби знаходяться у ГЛИБОКОМУ підпільному спротиві до ГРОМАДИ ЛЬВОВА і УНИКАЮТЬ спілкування з ГРОМАДОЮ а на чергуванні стоїть ЛИШЕ перевантажена горяча-лінія 15-80 з затримкою і ТУФТОЛОГІЄЮ на 3-5 хв. на котру безперервно скаржуться мешканці ЛЬВОВА на бездіяльність КОМУНАЛЬНИХ служб Львова, ПЕРЕВІЗНИКІВ-маршруток та порушення їх соціальних та комунальних прав...!!!
Але ця ПАДЛЮКА не забуває виписувати собі і своєму ТУПОМУ оточенню, яке його оточує і лиже дупу, зарплати з сплачених коштів ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ в казну міста, від 25000-50000 грн. щомісяця та квартальні премії по 100000,0 гривень за бездіяльність і повний саботаж покладених на них обовязків згідно чинного Законодавства України...!!!
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04.03.2022 14:37 Відповісти
яка важлива новина
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04.03.2022 15:03 Відповісти
 
 