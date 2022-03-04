У Львові не працюють стаціонарні телефони, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявляє про проблеми із роботою стаціонарних телефонів у місті.

Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами", - написав Садовий.

Тим часом у компанії "Укртелеком" заявили, що стаціонарний зв'язок у Львові працює з обмеженнями через пошкодження мережі, вже розпочато роботу щодо усунення пошкодження.

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"Через пошкодження мережі частина (приблизно 50%) міських телефонів не працює. Інші працюють у межах міста. Бригада вже виїхала. Сподіваємося оперативно відновити", – зазначили у компанії.