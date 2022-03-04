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З моменту вторгнення російських окупантів Україну покинули 1,2 мільйона жителів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З моменту вторгнення російських окупантів Україну покинули 1,2 мільйона жителів

Після початку вторгнення Російської Федерації в Україну держави ЄС почали приймати біженців з нашої країни. Скільки саме наших громадян вже виїхало за кордон, стало відомо завдяки оновленим даним на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із  посиланням на "Уніан".

Спеціальні центри для розміщення біженців були створені в Польщі, Румунії, Чехії та інших частинах Європи. А у Великій Британії українців планують селити у конфіскованих особняках російських олігархів.

Станом на 4 березня Україну покинуло 1 мільйон 210 тисяч осіб. З них майже 650 тис. виїхало до Польщі, яка намагається всіляко підтримувати нас у важку хвилину. На другому місці Угорщина з показником 144,7 тис. біженців. А замикає першу трійку Молдова, куди відправилося 103 тисячі українських громадян. Нагадаємо, що чоловікам від 18 до 60 років виїзд з нашої країни заборонений. Покинути межі держави можуть жінки, діти і люди похилого віку.

Читайте також: Велика Британія може конфіскувати нерухомість російських олігархів і розмістити там біженців з України, - Рааб

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Топ коментарі
+6
⚡️На страницах ресторанов Москвы в Google Maps начали появляться комментарии с фотографиями убитых в Украине россиян.
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04.03.2022 15:16
+4
Невестка сказала - они во Франции 20 лет живут. И еще глава МИД Испании тоже выступил на эту тему. Держим кулаки и ждем решение хурала НАТО.
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04.03.2022 15:33
+3
мало, добре вивезти усіх жінок і дітей, а потім рознести москалів в труху разом з москвою. Все таки цивільні сковують нас, але зовсім не сковують тих підарасів.
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04.03.2022 15:37
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Освободили мать его!
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04.03.2022 15:15 Відповісти
⚡️На страницах ресторанов Москвы в Google Maps начали появляться комментарии с фотографиями убитых в Украине россиян.
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04.03.2022 15:16 Відповісти
Было обращение Макрона к народу и насколько я поняла, говорил о том, что нужно закрывать небо над Украиной.
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04.03.2022 15:17 Відповісти
Не помнишь, где смотрела?
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04.03.2022 15:22 Відповісти
Невестка сказала - они во Франции 20 лет живут. И еще глава МИД Испании тоже выступил на эту тему. Держим кулаки и ждем решение хурала НАТО.
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Перший дозрів. То добре. Черга за іншими.
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04.03.2022 15:33 Відповісти
+ МИД Испании.
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04.03.2022 15:34 Відповісти
мало, добре вивезти усіх жінок і дітей, а потім рознести москалів в труху разом з москвою. Все таки цивільні сковують нас, але зовсім не сковують тих підарасів.
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04.03.2022 15:37 Відповісти
ЄС вигідно отримати дешеву робочу силу, рабів, чим більше виїде, тим краще для них,
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04.03.2022 15:39 Відповісти
ostavliu drugim tebia v musorku otpravitj, gebniavyj...
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04.03.2022 17:27 Відповісти
Т.е. 5 000 арабов прорывавшихся из Белоруси были "цветочками".
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04.03.2022 15:51 Відповісти
I k vam tež rvalisia? U nas na granice včora očerednuju šaiku troxi nemytyx "bialorusov" poviazali.
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04.03.2022 17:28 Відповісти
 
 