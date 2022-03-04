З моменту вторгнення російських окупантів Україну покинули 1,2 мільйона жителів

Після початку вторгнення Російської Федерації в Україну держави ЄС почали приймати біженців з нашої країни. Скільки саме наших громадян вже виїхало за кордон, стало відомо завдяки оновленим даним на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".

Спеціальні центри для розміщення біженців були створені в Польщі, Румунії, Чехії та інших частинах Європи. А у Великій Британії українців планують селити у конфіскованих особняках російських олігархів.

Станом на 4 березня Україну покинуло 1 мільйон 210 тисяч осіб. З них майже 650 тис. виїхало до Польщі, яка намагається всіляко підтримувати нас у важку хвилину. На другому місці Угорщина з показником 144,7 тис. біженців. А замикає першу трійку Молдова, куди відправилося 103 тисячі українських громадян. Нагадаємо, що чоловікам від 18 до 60 років виїзд з нашої країни заборонений. Покинути межі держави можуть жінки, діти і люди похилого віку.

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