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Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу

Туреччина запропонувала провести зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на полях дипломатичного форуму в Анталії. Турецька сторона вважає, що може допомогти налагодити контакт між країнами.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Туреччина - одна з небагатьох країн, здатних налагодити діалог з обома сторонами. Ще до початку війни ми планували зібрати обох міністрів закордонних справ на дипломатичному форумі в Анталії, але це було до війни. Ми хочемо звести українську та російську сторони на міністерському рівні. Але я не знаю, чи може за цих умов приїхати глава МЗС України", - заявив Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Блінкен обговорили потреби України у сфері безпеки, - Держдеп

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Топ коментарі
+13
Який сенс? Лавров неадекватний, можна зустрітися с горилою в зоопарку з таким самим результатом.
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04.03.2022 15:25
+6
Я гадаю, Кулеба зможе НАБИТИ МОРДУ Лаврову!!!
Він помолодше та жвавіший.
Хм...
Перемовини?
Ні, це не мае сенсу!
А ось хоч набити морду, то можна!
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04.03.2022 15:26
+6
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04.03.2022 15:28
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Петиция по закрытию неба над Украиной

Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

God bless Ukraine
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04.03.2022 15:23 Відповісти
Куда уже жать то?? 110 процентов от требуемых подписей...1 100 000
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04.03.2022 15:31 Відповісти
Больше лучше!!! Это психология
есть 5 дней, похер на 1 миллион , больше просим больше шансов хоть что-то получить для защиты, подход надо менять это жизни наших людей
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04.03.2022 16:28 Відповісти
к сожалению это все до задницы. Проголосовал давно, и лям набрали, но...это как достучаться до кацапов что их войска мародеры, так и до НАТО не достучаться что нужно помогать.
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Зачем у лошади шоры на глазах.
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04.03.2022 15:25 Відповісти
Який сенс? Лавров неадекватний, можна зустрітися с горилою в зоопарку з таким самим результатом.
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04.03.2022 15:25 Відповісти
Влучнiша аналогiя - зустрiтися в зоопарку с конем Пржевальского.
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04.03.2022 15:44 Відповісти
Який "контакт" зі смертельним ворогом? Перемовини вовка з зайцем.
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04.03.2022 16:06 Відповісти
Я гадаю, Кулеба зможе НАБИТИ МОРДУ Лаврову!!!
Він помолодше та жвавіший.
Хм...
Перемовини?
Ні, це не мае сенсу!
А ось хоч набити морду, то можна!
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04.03.2022 15:26 Відповісти
Тільки не на території Білорусі, бо...
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Про що їз цими брехунами можно розмовляти? Вони брешуть дивлячись у очі. Він в тебе ножа вітнке, буду прокручувати, і казати, що на його руках немає крови
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04.03.2022 15:27 Відповісти
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04.03.2022 15:28 Відповісти
А про що з цією лошад'ю можна розмовляти? Та ще й перекладач спеціфічний потрібен, бо хто ж розбере їх лашадіный йіазыг "йигогогогого!".
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04.03.2022 15:32 Відповісти
инфа сотка - зассут. еще 5% шанс что Лавров оказавшись за границей скажет что больше в рашку не вернется и сдаст всю контору в обмен на иммунитет от США и гарантии безопасности
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04.03.2022 15:34 Відповісти
Нафиг Турцию , Польшу лучше - свинособаки захотят запрета поставок БК к Байрактарам
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04.03.2022 15:39 Відповісти
Я категорически против! Кулеба активно борется на дипломатическом фронте, каждая его минута дорога. Сводить его с ********** конем - это украсть у него несколько дней.
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04.03.2022 15:40 Відповісти
Йому платять не за "менуту", а за місяць.
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04.03.2022 16:12 Відповісти
Иди *****, русский троль!
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04.03.2022 20:03 Відповісти
Кулеба сам не потянет, надо в помощь Климкина подключать.
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04.03.2022 15:44 Відповісти
меня подключите, я сделаю из лошади человека
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04.03.2022 15:48 Відповісти
 
 