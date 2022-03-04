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Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Туреччина запропонувала провести зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на полях дипломатичного форуму в Анталії. Турецька сторона вважає, що може допомогти налагодити контакт між країнами.
Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Туреччина - одна з небагатьох країн, здатних налагодити діалог з обома сторонами. Ще до початку війни ми планували зібрати обох міністрів закордонних справ на дипломатичному форумі в Анталії, але це було до війни. Ми хочемо звести українську та російську сторони на міністерському рівні. Але я не знаю, чи може за цих умов приїхати глава МЗС України", - заявив Чавушоглу.
Топ коментарі
+13 Игорь Рыбалка 05625755
показати весь коментар04.03.2022 15:25
+6 Small Jerboa
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+6 Павло ШОвте
показати весь коментар04.03.2022 15:28
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Петиция по закрытию неба над Украиной
Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
God bless Ukraine
есть 5 дней, похер на 1 миллион , больше просим больше шансов хоть что-то получить для защиты, подход надо менять это жизни наших людей
Він помолодше та жвавіший.
Хм...
Перемовини?
Ні, це не мае сенсу!
А ось хоч набити морду, то можна!