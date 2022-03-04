Visa тимчасово скасовує транзакційні комісії в Україні
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Visa заявила, що підтримує бізнес в Україні та тимчасово скасовує транзакційні комісії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"Ми розділяємо зусилля уряду України щодо забезпечення стабільності та безпеки платіжної інфраструктури та використання цифрових платежів, і підтримуючи це, Visa скасує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року", - йдеться в офіційній заяві компанії.
Крім того, Visa тимчасово скасує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року.
"Ці заходи спрямовані на підтримку наших клієнтів торгівельно-сервісних підприємств, а також на забезпечення функціонування електронних платежів в цей складний час", - зазначають у Visa.
"Команда Visa абсолютно шокована ганебним вторгненням в Україну російськими військовими силами, якому немає виправдання", - заявила Віра Платонова, старша віцепрезидентка, директорка з регіонального розвитку Visa в Україні, Грузії, та країнах Кавказу, Центральної Азії і Південно-Східної Європи.
За її словами, перераховані кроки погоджені з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та першим заступником глави ОП Ростиславом Шурмою.
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