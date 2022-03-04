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Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі процесу перемовин, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі процесу перемовин, - Арахамія

Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі переговорного процесу.

Про це представник української делегації – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми одразу як приїхали, на першій же зустрічі домовилися, що працюємо жорстко офрекордс. Ніяких повідомлень у пресі. Фотографуємо початок, потім всі покидають місце переговорів. І після того, наприкінці раунду, робимо невелике комюніке. Окрім цього, жодних коментарів", - сказав Арахамія.

Він також зазначив, що нікому не давали дозволу висловлювати будь-яку позицію стосовно переговорного процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини із РФ йтимуть важко. Позиція України дуже сильна, на принизливі поступки ми не підемо, - Подоляк

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Топ коментарі
+66
я цій арахамії не довіряю. ще за нашими спинами домовляться про якусь зраду.
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04.03.2022 16:15
+36
Щоб народ не збунтувався і вас підорів не повісив.
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04.03.2022 16:15
+25
Це ще що за шури-мури з ворогом за спиною українців!? Ви там не охуїли!?
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04.03.2022 16:17
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я цій арахамії не довіряю. ще за нашими спинами домовляться про якусь зраду.
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Та то москалі на камеру капітуляцію підписувать не хочуть
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04.03.2022 16:17 Відповісти
Так може, через ці секретні перемовини нам і літаків не дають, та небо не закривають? Західна розвідка знає все...
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04.03.2022 16:18 Відповісти
Арахамия, ты прежде всего скажи ему , чтобы его сраная армия выходила и сражалась с ВСУ, а не прячась в городах , расстреливало гражданское население.
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04.03.2022 16:21 Відповісти
ІнфоВійська України/[email protected]_army_org

2 ч



В деревне Тёткино, Курская область, взорвался склад боеприпасов. Случайно...
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04.03.2022 16:23 Відповісти
Проходимец Арахамия и его гопкомпания, что-то замышляют
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04.03.2022 16:55 Відповісти
До роздумів:"У Росії опублікували власне бачення підсумків переговорів з українською стороною. Без особливих деталей, але з цікавими формулюваннями. Наприклад, помічник президента РФ, голова російської делегації Володимир Мединський та голова комітету Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький заявили, що деякі домовленості з Україною треба буде закріплювати через національні ратифікації. Про це написали російські ЗМІ."Російський ворог опублікував своє бачення результатів переговорів

можливо саме тому арахамія занервував
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04.03.2022 16:56 Відповісти
На зраду у него нет полномочий. Это как если бы два солдата в поле про зраду домовились.
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04.03.2022 17:22 Відповісти
Почалося, один ліпецький гетьман вже напідписував мінських угод, до тепер розхльобуєм.
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04.03.2022 19:17 Відповісти
*****?!...хламидия сливной бачек ?
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Якщо є мізки - то не залишається місця для сумніву...
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04.03.2022 16:25 Відповісти
⚡️Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
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04.03.2022 16:15 Відповісти
перевірте хто є в нього в абхазіі?
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Вони там зовсім оху***ли?
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Знову договорняки пішли та "неофіційна частина договору"
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04.03.2022 19:14 Відповісти
Щоб народ не збунтувався і вас підорів не повісив.
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04.03.2022 16:15 Відповісти
шо за херня?!
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04.03.2022 16:16 Відповісти
"Новини з Сумщини, орки приїхали на бензовозі, обікрасти магазин. Поки були в магазині - ми вкрали бензовоз"
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04.03.2022 16:16 Відповісти
Надо было бензовоз замиировать и подорвать когда бы орки выехали им за город
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04.03.2022 16:30 Відповісти
а партизанам на чём кататсо и ЗСУ
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Це ще що за шури-мури з ворогом за спиною українців!? Ви там не ******!?
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04.03.2022 16:17 Відповісти
Та ніколи такого не було, і ось знову?

Мене вражає інше - це ж якими тупими довбнями треба бути, щоб не розуміти цього раніше.......
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Метод Парасюка против подобных шур-мур хорошо известен.
"Нам пох ваши договоры, если вы не идете нах, мы идемо в наступ!"
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04.03.2022 17:24 Відповісти
Парасюк https://kray.biz.ua/editor8/99285/
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04.03.2022 18:43 Відповісти
Навіщо ховатись, якщо немає чого приховувати?
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04.03.2022 16:17 Відповісти
Тоді йди воювати, хламідія.
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04.03.2022 16:17 Відповісти
та ты шо...ну надо же .это шоб твой вертолет самооборона при возвращении не приземлила жестко?
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04.03.2022 16:17 Відповісти
Що і від кого ця Аранамія приховує.? Не бачу жодних причин, щось приховувати від українського суспілства
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04.03.2022 16:18 Відповісти
Ось побачите, вони напідписують скоро що "раіся абязуєцца бєзапасіть нєйтральную Україну". І подадуть потім цю бомагу як від імені наріду України.
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04.03.2022 16:21 Відповісти
з Києва не втичуть.
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04.03.2022 16:41 Відповісти
Украина выдвинула ультиматум о полной дедебилизации РФ ?
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04.03.2022 16:18 Відповісти
Місія неможлива
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04.03.2022 22:07 Відповісти
Это хороший признак ,вата в **** от потерь будет отползать ...
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04.03.2022 16:18 Відповісти
СЕКРЕТНІ ДОМОВЛЕНОСТІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ЛЕГІТИМНИМИ!!!
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04.03.2022 16:19 Відповісти
Отож.
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04.03.2022 17:24 Відповісти
П'ятірні не забудьте потиснути, міцно, сердечно! І улибочки до всіх без винятку членів делегації мордора. І тільки на русскам язикє з ними, ніякої української мови за переговорним столом. Холопи ібо.
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04.03.2022 16:19 Відповісти
вони і своєї рідної не знають, а українська мова для них це мова "страни пребивания"
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04.03.2022 16:27 Відповісти
гыгыгыгы https://twitter.com/i/status/1499745298234626050
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04.03.2022 16:19 Відповісти
От воно, важке озброення. Но нафіга їм міномет.
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04.03.2022 16:22 Відповісти
нам отдадут
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04.03.2022 16:23 Відповісти
Офрекордс??? Агрохимия-убейся об стенку.
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04.03.2022 16:20 Відповісти
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04.03.2022 16:20 Відповісти
почалось, пілять...
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04.03.2022 16:20 Відповісти
Взасос еще поцелуйтесь с лаптеногими на переговорах, а не только рукопожатием. Если согласились не раскрывать деталей значит врагу способствуете распространять фейки.
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04.03.2022 16:21 Відповісти
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04.03.2022 16:21 Відповісти
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04.03.2022 16:21 Відповісти
До речи, я на 100500% впевнений, що кацапи ретельно ЗАПИСУЮТЬ весь хід перемовин.
І потім будуть (якщо вже не почали) ШАНТАЖУВАТИ оприлюдненням ціх записів учасників перемовин.
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04.03.2022 16:22 Відповісти
Можуть тихенько домовитися і поставити перед фактом. Нема віри цим арахаміям і єрмакам....
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04.03.2022 16:22 Відповісти
это-то и настораживает
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04.03.2022 16:23 Відповісти
А може ще з Вітюшою Ростовським зустрічались, він десь там в Мінську ошивається, просто так, "на всяк випадок". А які переговорники, земляк Лаврентія Берії ( той теж хотів у 1942 році вести с епаратні переговори з Гітлером) якийсь пройдисвіт Арахамія, прес-секретар донецької ОПГ Юри Єнакієвського і його корифана Януковича, особистий друг та соплемінник Юстаса Єрмака.

тече річка Дніпро, з однії сторони сидять менгрел,єврей,грек, а з другої сторони два рузге та манкурт з Лубен. И ПОСПОРИЛИ СЛАВЯНЕ КОМУ ПРАВИТЬ НА РУСІ.

І чого від цієї гопкомпанії чекати. Невже образять Миколу Платоновича Патрушева.
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04.03.2022 16:25 Відповісти
Подивіться відео на ютубі Россия-Украина: Переговоры в аду. Чего хотят и чего могут добиться стороны
Як українська делегація їм потискала руки і посміхалась.
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04.03.2022 16:25 Відповісти
Не влаштовуйте паніку. Це могли бути умови русні. Вони ж всюди "перемагають" буде незручно якщо на перемовинах будуть скиглити і це почує ватне бидло.

Але як на мене, це суто моя думка, нас готують таки до нейтрального статусу. НАТО прямо вже таких уйобків з себе демоснтрує, щоб ми самі відмовились бо вони сцикуни і імпотенти.
З іншого боку, ми хотіли в НАТО, щоб Путін не напав. Що нам теперь боятись?
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04.03.2022 16:26 Відповісти
Так, нейтральний статус, ліквідація ЗСУ, без Криму і Луганщини/Донеччини (а цілком можливо й без усього півдня з Одесою включно), "фтарой гасударствєнний" і "фєдєралізація". Це для кацапів програма-мінімум. А максимум -- винищення нації до останнього українця.
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04.03.2022 16:33 Відповісти
Як зручно для обох сторін, зважаючи на те, який непотріб представляє на цих переговорах Україну.
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04.03.2022 16:26 Відповісти
абсолютна правда. всі сто а не 99.9
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04.03.2022 16:30 Відповісти
так краще здавати Україну
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04.03.2022 16:28 Відповісти
Тоб-то боротися та визволяти і помирати нам за Україну дозволено а результат переговорів народу якого вбивають знати не положено.Щось тут не те,нічого поганого про владу казати не хочу але про щось за спинами народу домовлятись,а тим паче із ворогом,рахую паскудством влади.
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04.03.2022 16:30 Відповісти
Це не просто паскудство. Це державна зрада.
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04.03.2022 16:40 Відповісти
Украинцы имеют право только погибать а знать о чем там переговариваются с окупантами мы не должны?
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Хто виживе, потрібно буде делегацію та родню до 10 коліна під ніж.
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04.03.2022 16:32 Відповісти
На камеры открыто Арахамия только руки убийцам жмет
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04.03.2022 16:32 Відповісти
шот я не понял, а с хера бы "не оприлюднювати"?
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04.03.2022 16:33 Відповісти
Ця Агрохімія - це підгрунтя для вкидання фейків від козломордих !!!
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04.03.2022 16:34 Відповісти
виявилося бомбардування по площах YouTube дуже ефективними. :D Заходити з чистого облікового запису на фіктивне ім'я і скидати в коментарях інфу про війну якої хочете поділитися з кацапами. Не обов'язково у видосиках про полонених. На розважальних порталах як Comedy Club, StandUp, ... навіть краще заходить. Кацап зайшов розслабитись... але напружився. Це важливо. Там мобілізація на носі, а кацапня вже у дикій паніці
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04.03.2022 16:39 Відповісти
як вони позорно тягнули руки до кацапів.., в особистості Резніков.. Фу, гидота !!!
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04.03.2022 16:44 Відповісти
Кока-колу пьють і гроші ив конвертах отримують?
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04.03.2022 16:51 Відповісти
А если нам сделать так - согласиться со всем, что хочет Хло, подписать бумагу. Хло отведёт войска. А мы насрём на этот договор, как Хйло всегда и делает.
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04.03.2022 17:02 Відповісти
не слышали арестович сказал нужно деокупировать крым и донбасс а арахамия заявил что арестовичу таких полномочий никто не давал, вот и полюбуйтесь
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04.03.2022 17:36 Відповісти
переговори з ворогом мають відкритими! а інакше
Стаття 111. Державна зрада
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04.03.2022 17:36 Відповісти
Якого хріна. У нас народна держава. Арахамія-міхломідія перепутав щось.
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04.03.2022 17:42 Відповісти
Договариваются от имени народа Украины.
Но народ не должен знать о чём?
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04.03.2022 17:43 Відповісти
как предатель арахамия - может представлять Украину?? он такой же, как и шуфрич..
окружение зеленского - это предатели Украины и надежда фашиста кабаева..
вы посмотрите видео, где эти скоты пожимают кровавые руки кацапофашистам, чуть ли не задницу им целуют..
теперь у подоляков, арахамий и проч скотов - лапы тоже в крови украинцев..
Зеленский должен опереться на украинских воинов, и выгнать дерьмаков-арахамий, которые заигрывают с кацапофашистами
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04.03.2022 18:31 Відповісти
 
 