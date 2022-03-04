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Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі процесу перемовин, - Арахамія
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Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі переговорного процесу.
Про це представник української делегації – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми одразу як приїхали, на першій же зустрічі домовилися, що працюємо жорстко офрекордс. Ніяких повідомлень у пресі. Фотографуємо початок, потім всі покидають місце переговорів. І після того, наприкінці раунду, робимо невелике комюніке. Окрім цього, жодних коментарів", - сказав Арахамія.
Він також зазначив, що нікому не давали дозволу висловлювати будь-яку позицію стосовно переговорного процесу.
Топ коментарі
+66 Claudia Smith
показати весь коментар04.03.2022 16:15
+36 Мирон Левицький
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+25 Александр Карин
показати весь коментар04.03.2022 16:17
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Будь ласка, зачекайте...
2 ч
В деревне Тёткино, Курская область, взорвался склад боеприпасов. Случайно...
можливо саме тому арахамія занервував
Мене вражає інше - це ж якими тупими довбнями треба бути, щоб не розуміти цього раніше.......
"Нам пох ваши договоры, если вы не идете нах, мы идемо в наступ!"
І потім будуть (якщо вже не почали) ШАНТАЖУВАТИ оприлюдненням ціх записів учасників перемовин.
тече річка Дніпро, з однії сторони сидять менгрел,єврей,грек, а з другої сторони два рузге та манкурт з Лубен. И ПОСПОРИЛИ СЛАВЯНЕ КОМУ ПРАВИТЬ НА РУСІ.
І чого від цієї гопкомпанії чекати. Невже образять Миколу Платоновича Патрушева.
Як українська делегація їм потискала руки і посміхалась.
Але як на мене, це суто моя думка, нас готують таки до нейтрального статусу. НАТО прямо вже таких уйобків з себе демоснтрує, щоб ми самі відмовились бо вони сцикуни і імпотенти.
З іншого боку, ми хотіли в НАТО, щоб Путін не напав. Що нам теперь боятись?
Стаття 111. Державна зрада
Но народ не должен знать о чём?
окружение зеленского - это предатели Украины и надежда фашиста кабаева..
вы посмотрите видео, где эти скоты пожимают кровавые руки кацапофашистам, чуть ли не задницу им целуют..
теперь у подоляков, арахамий и проч скотов - лапы тоже в крови украинцев..
Зеленский должен опереться на украинских воинов, и выгнать дерьмаков-арахамий, которые заигрывают с кацапофашистами