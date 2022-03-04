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Рада дозволила почати експропріацію власності РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада дозволила почати експропріацію власності РФ в Україні

Верховна Рада дозволила почати процес Рада дозволила почати процес експропріації власності Російської Федерації на території України.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал партії "Слуга народу".

Як наголосила Марія Мезенцева, примусове вилучення в Україні майна і коштів РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їхньої вартості.

"Законопроєкт визначає:

📢 Принципи примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

📢 Підстави та порядок примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

📢 Правовий режим примусово вилучених в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - йдеться у повідомленні.

Рішення про примусове вилучення власності РФ буде приймати Рада національної безпеки та оборони, а вводити в дію - президент своїм указом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+22
У кацапському посольстві у Києві потрібно зробити військовий шпиталь для ЗСУ імені Степана Бандери.
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04.03.2022 16:34
+18
А в 2014 это, что, нельзя было сделать?
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04.03.2022 16:29
+15
за альфа банк незабудьте
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04.03.2022 16:32
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А в 2014 это, что, нельзя было сделать?
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04.03.2022 16:29 Відповісти
Покидьок то ти, придурку кацапський.
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04.03.2022 16:40 Відповісти
не годуй троля
відсилай за русскім воєнним корабльом
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Ти уйобок просто.
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04.03.2022 16:48 Відповісти
Тато мій вже душою на небесах, а ти "уїбан натуральний", коли в скрутну годину починаєш розв'язувати склоки серед нас.
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04.03.2022 16:54 Відповісти
Так всеж таки чому не в 2014-му?
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04.03.2022 16:39 Відповісти
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Вам ідіотам зеленим як, на пальцях пояснювати? Чи вам ті пояснення нахрен потрібн, бо вам срач тупо потрібен.
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04.03.2022 16:42 Відповісти
Зрозуміло. Прийшов, усіх обгавкав, полетів...А на відповідь так і не спромігся. Чого тоді гавкати?
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Хватит - сейчас не время. Потом всех будем поносить...
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04.03.2022 16:41 Відповісти
Мені здається в 14 було б дуже погано, тоді дипломатія була єдиним варінтом
І мали йти на ганебні умови
це зараз ЗСУ сильне, тоді велику війну могли б не пережити
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04.03.2022 17:11 Відповісти
за альфа банк незабудьте
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04.03.2022 16:32 Відповісти
а що саме на нашій території є власністю Мордора ?
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04.03.2022 16:32 Відповісти
Так там не тільки мордора но і резидентів.
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04.03.2022 16:37 Відповісти
У нас дофига заводов пароходов кацапских . Даже еще и банки есть
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04.03.2022 16:39 Відповісти
Миколаївський глиноземний, Сандора.
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04.03.2022 16:49 Відповісти
Сандору давно вже Пепсі купили
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04.03.2022 17:16 Відповісти
У кацапському посольстві у Києві потрібно зробити військовий шпиталь для ЗСУ імені Степана Бандери.
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04.03.2022 16:34 Відповісти
зараз появиться карабас
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04.03.2022 16:34 Відповісти
скільки це приблизно в доларовому еквиваленті
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04.03.2022 16:36 Відповісти
Коротко.
...
Касаби?
Vам...піZда.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 16:37 Відповісти
⚡️ Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил что EPAM закрывает российский офис, перестает обслуживать российских клиентов и выделяет $100 миллионов для украинских сотрудников и их семей.
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04.03.2022 16:38 Відповісти
Яка власність Єрефії на території України?Це все було УКРАЇНСЬКИМ,доки КуЧМО з Янудрілом не повіддавали його лапотним за хабарі і просто за поцілунки з ******.
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04.03.2022 16:40 Відповісти
всё делается с опозданием на пару месяцев минимум..(
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04.03.2022 16:40 Відповісти
не тільки ойропа спала задовго
але прокидаються потроху
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04.03.2022 16:55 Відповісти
виявилося бомбардування по площах YouTube дуже ефективними. :D Заходити з чистого облікового запису на фіктивне ім'я і скидати в коментарях інфу про війну якої хочете поділитися з кацапами. Не обов'язково у видосиках про полонених. На розважальних порталах як Comedy Club, StandUp, ... навіть краще заходить. Кацап зайшов розслабитись... але напружився. Це важливо. Там мобілізація на носі, а кацапня вже у дикій паніці
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04.03.2022 16:42 Відповісти
Багато є що в них вже мають украінський паспорт як : новинський ,хмельницький та інші ,а що до колоборанта медвечука теж треба все забрати.хоч майже всі олігархи не є украінськими Украіну вони тільки грабують всякі (бені ,ахметки ,фірташ,пінчук ,суркіси та інші може вони чимось допомогли нашим ЗС ? ні ці виродки ім байдуже яка краіна головне в них гроші.
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04.03.2022 16:44 Відповісти
Та ви хоч активи Сбербанку і Альфабанку заберіть - он Укроборонпром гроші просить
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04.03.2022 16:48 Відповісти
Начать с собственности медведчука
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04.03.2022 16:45 Відповісти
люто плюсую
з під варти щур утік але хоч позабирайте в паскуди майно
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04.03.2022 16:56 Відповісти
Необхідно ОПЗЖ заборонити, а членів партії заарештувати.
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04.03.2022 16:47 Відповісти
Начать экспроприацию стоит со зданий посольств и консульств свинособак.
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04.03.2022 16:53 Відповісти
Начать нужно с московского патриархата.
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04.03.2022 16:55 Відповісти
оприлюднюйте повний список майна. Нікого не пропускайте. Рашистского духу не повинно бути в Україні.
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04.03.2022 17:00 Відповісти
⚡️Google больше не продаёт рекламу на рынке России - Reuters
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04.03.2022 17:12 Відповісти
Крупнейший разработчик ПО по строительству и машиностроению Autodesk из-за агрессии также прекращает работу в РФ.
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04.03.2022 17:12 Відповісти
А московський патріархат знову пропустили?Та там стільки бабла,що можна відбудувати весь Київ
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04.03.2022 17:14 Відповісти
❗️ «Яндекс» предупредил о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами.
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04.03.2022 17:15 Відповісти
Рубрика «им плевать на санкции». Санкции, которые сейчас вводят против России, можно сравнить только с Третьей мировой, пожаловался спикер ГД Вячеслав Володин.
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04.03.2022 17:15 Відповісти
Продолжение рубрики «им плевать на санкции»: российский миллиардер, вице-президент «Лукойла» и глава совета директоров московского ФК «Спартак» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.

До начала военных действий на Украине Леонид Федун занимал 16-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием 11,1 млрд долларов. Он потерял почти весь свой капитал из-за обвала акций «Лукойла».
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04.03.2022 17:16 Відповісти
⚡️Porsche остановила поставки автомобилей в Россию, сообщил Коммерсант.
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04.03.2022 17:19 Відповісти
⚡️AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Беларусь
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04.03.2022 17:20 Відповісти
Ну хоть какие то хорошие новости.
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04.03.2022 17:21 Відповісти
Украина конфискует беларуские и российские вагоны, которые сейчас находятся на территории страны

«Глядя на материальный ущерб, нанесенный Украине страной-агрессором (РФ) и ее союзницей (РБ); а самое главное учитывая тысячи невинных жертв, убитых захватчиками… весь подвижный состав, грузы и другое не будут возвращаться странам-оккупантам!», - сообщил в фейсбуке заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализниця» Валерий Ткачев.

Война ещё не закончилась, а репарации уже начались. Более того, сегодня, на фоне «автомобильных» санкций Запада, нагрузка на железные дороги России и Беларуси будет только расти. Так что недооценивать последствий решения украинских железнодорожников не стоит
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04.03.2022 17:22 Відповісти
Российская S7 отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Египет, Таиланд и Южную Корею.
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Рішення про примусове вилучення власності РФ буде приймати Рада національної безпеки та оборони, а вводити в дію - президент своїм указом. Джерело: https://censor.net/ua/n3321507

от і побачимо як швидко обидва впораються
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Экспроприировать и отдать Коломойше?
Извиняюсь, продать за 100$.
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04.03.2022 17:37 Відповісти
Давно пора. А шо Коломойша? Потрясут Беню или где он спрятался? Коломойшу если потрясти, то можна 2 Харькова назад отстроить лучше прежнего
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04.03.2022 20:14 Відповісти
 
 