Рада дозволила почати експропріацію власності РФ в Україні

Верховна Рада дозволила почати процес Рада дозволила почати процес експропріації власності Російської Федерації на території України.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал партії "Слуга народу".

Як наголосила Марія Мезенцева, примусове вилучення в Україні майна і коштів РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їхньої вартості.

"Законопроєкт визначає:

📢 Принципи примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

📢 Підстави та порядок примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

📢 Правовий режим примусово вилучених в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - йдеться у повідомленні.

Рішення про примусове вилучення власності РФ буде приймати Рада національної безпеки та оборони, а вводити в дію - президент своїм указом.

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