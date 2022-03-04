Рада дозволила почати експропріацію власності РФ в Україні
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Верховна Рада дозволила почати процес Рада дозволила почати процес експропріації власності Російської Федерації на території України.
Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал партії "Слуга народу".
Як наголосила Марія Мезенцева, примусове вилучення в Україні майна і коштів РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їхньої вартості.
"Законопроєкт визначає:
📢 Принципи примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
📢 Підстави та порядок примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
📢 Правовий режим примусово вилучених в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - йдеться у повідомленні.
Рішення про примусове вилучення власності РФ буде приймати Рада національної безпеки та оборони, а вводити в дію - президент своїм указом.
Будь ласка, зачекайте...
відсилай за русскім воєнним корабльом
І мали йти на ганебні умови
це зараз ЗСУ сильне, тоді велику війну могли б не пережити
...
Касаби?
Vам...піZда.
...
Слава нації
Смерть москалям.
але прокидаються потроху
з під варти щур утік але хоч позабирайте в паскуди майно
До начала военных действий на Украине Леонид Федун занимал 16-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием 11,1 млрд долларов. Он потерял почти весь свой капитал из-за обвала акций «Лукойла».
«Глядя на материальный ущерб, нанесенный Украине страной-агрессором (РФ) и ее союзницей (РБ); а самое главное учитывая тысячи невинных жертв, убитых захватчиками… весь подвижный состав, грузы и другое не будут возвращаться странам-оккупантам!», - сообщил в фейсбуке заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализниця» Валерий Ткачев.
Война ещё не закончилась, а репарации уже начались. Более того, сегодня, на фоне «автомобильных» санкций Запада, нагрузка на железные дороги России и Беларуси будет только расти. Так что недооценивать последствий решения украинских железнодорожников не стоит
от і побачимо як швидко обидва впораються
Извиняюсь, продать за 100$.