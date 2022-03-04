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вірус (366) програмне забезпечення (20)

CERT-UA попереджає про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення

Новини Цензор.НЕТ Технології

CERT-UA попереджає про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення

Урядова команда реагування на надзвичайні події CERT-UA попереджає про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на електронні поштові адреси українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  CERT-UA на сторінці у Facebook.

Наразі спостерігаються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на імейли працівників державних органів та громадян України.

"Було виявлено розсилання е-листів з ящика [email protected] з темою листа "Лист", в якому міститься вкладення "лист справедливості.xlsx", який при відкритті завантажує шкідливе програмне забезпечення FormBook. Вказаний файл вперше був помічений ще 28 лютого 2022 року", – повідомили у CERT-UA.

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В урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити це поштою [email protected]

"Радимо заблокувати з ваших мереж доступ до перерахованих в ІОС IP-адрес та доменів", – йдеться в повідомленні.

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я не спец... но даже в мирной время - как можно додуматься открывать какой-то мусор в почте - ты же с земли не поднимешь окурок (не хутин)... хотя, знаю такие кадры, которые открывали и вест комп летел в тар тарары.
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04.03.2022 17:00 Відповісти
Адреса - стрьомна.
Тема - стрьомна.
Вкладення - стрьомне.
Хто взагалі відкриває таки листи?!!
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04.03.2022 17:01 Відповісти
"Путин сдох"..
Ну хіба таке не відкриєш?
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04.03.2022 17:09 Відповісти
***, вот сколько говорил - переходите, люди на опенсорсное ПО. Но нет. Игрушечки нужны всякие поиграться. С 2009-года даже антивирусника на своей машинке не имею.
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04.03.2022 17:51 Відповісти
Я просто не понимаю, какая проблема была нанять нормального айтишника, который умеет включать спамфильтры, и антивирус на почтовом сервере? Только финансовая?
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04.03.2022 18:13 Відповісти
 
 