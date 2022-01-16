УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11974 відвідувача онлайн
Новини
6 192 21

Microsoft після кібератаки на Україну знайшов віруси на урядових сайтах

Microsoft після кібератаки на Україну знайшов віруси на урядових сайтах

Фахівці компанії Microsoft Corp знайшли шкідливий софт на декількох українських урядових сайтах та сайтах організацій, пов’язаних з урядом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов’язані з критичними відгалуженнями влади, зокрема з медичною службою. Зламані були й сторінки компанії, яка займається розробкою вебсайтів для уряду. Microsoft не уточнив, про яку IT-компанію йдеться.

У заяві технологічного гіганта підкреслюється, що хакери не змогли скористатися даними з жодних продуктів та сервісів Microsoft під час кібератаки на українські урядові сайти. Окрім цього, в компанії заявили, що на урядових сайтах знайшли так звані програми-шантажисти, які могли активуватися згодом, коли їх приведуть у дію хакери. У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

Автор: 

вірус (820) кіберзлочин (810) Microsoft (279) кібербезпека (1166)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Іноземні розвідки путінські війська на наших кордонах знаходять. Microsoft віруси на урядових порталах... А в нас взагалі-то хоч хтось за щось в тій державі відповідає, пілять?! Державний апарат в нас о-го-го! Зарплати в них крутіше американських, а крім відосіків, гулянок і лижних покатульок більше ніфіга? А нафіга вони нам такі?
показати весь коментар
16.01.2022 13:27
+8
Да ну, госструктуры же. Хотя 99% персоналок в госах на пиратках. Да ещё и с антивирусом касперского.
показати весь коментар
16.01.2022 12:31
+7
Еще 2.5 года назад, федоров разогнал всех спецов по безопасности, ведь в безмозглой башке дегенерата зеленского война давно закончилась и нужно пирестать стрилять.
показати весь коментар
16.01.2022 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За кибератакой на Украину стоят связанные с белорусской разведкой хакеры.

За хакерскую атаку ответственна (https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-suspects-group-linked-belarus-intelligence-over-cyberattack-2022-01-15/)группа, известная как UNC1151. Она была прикрытием для более разрушительных действий за кулисами.
Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, которое использовала группа, связанная с разведкой РФ.

«Последствия атаки мы ощутим в ближайшем будущем», - заявил заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Демедюк.

В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она «положила» ряд правительственных сайтов, а также портал госуслуг. https://t.me/charter97_org/59582 https://t.me/charter97_org/59582

показати весь коментар
16.01.2022 12:17 Відповісти
красиво звучит "крупнейшая атака"!! насколько я понял, сломали один сайт из-за какой-то невовремя обновленной говноцмс, попали на провайдера, где находятся ВСЕ (сломанные) гос.сайты и заменили у них стартовую страницу
показати весь коментар
16.01.2022 12:28 Відповісти
Нет. А это неполный список сломанного в этот день

показати весь коментар
16.01.2022 14:37 Відповісти
выглядит как часть реестров с апи для дии и какие-то сайты-визитки.
и что там поломали? или до сих пор никто не знает?
показати весь коментар
16.01.2022 15:56 Відповісти
Не "дія" ли у него название?
показати весь коментар
16.01.2022 12:17 Відповісти
"Братній нарід" Донбасу-параші вкотре показує власну сущність, так само як зелено-кацапська влада знищує Україну.
показати весь коментар
16.01.2022 12:19 Відповісти
Софт був не ліцензійний?
показати весь коментар
16.01.2022 12:23 Відповісти
Да ну, госструктуры же. Хотя 99% персоналок в госах на пиратках. Да ещё и с антивирусом касперского.
показати весь коментар
16.01.2022 12:31 Відповісти
Админ скорее безответственный, вовремя не обновился, а может, как платят, так и работает, если он вообще там есть. Это же не секретарша 20 лет с опытом работы.
показати весь коментар
16.01.2022 12:35 Відповісти
Давно бачив ролик на ютубі. Так там в США десь в середині двух тисячних, спів робітник однієї з компаній в айті галузі. Спеціально уві вірус в мережу компанії. Неладив з руководством компанії і збирався звільнятися. І коли він звільнився з компанії, вірус сам запустився. Короче був майже головним по цьому питанні в компанії по айті. Збитки були величезні. І компанія процювала на оборонку.
Так може і внас теж кроти бігають. Хоча не може скоріш за все.
показати весь коментар
16.01.2022 14:32 Відповісти
Это общее отношение зеленых "спецов" к этому вопросу

показати весь коментар
16.01.2022 14:39 Відповісти
Все простіше.https://twitter.com/dedushkaa/status/1482418499914027012
показати весь коментар
16.01.2022 13:34 Відповісти
код на картинке - говно
показати весь коментар
16.01.2022 12:27 Відповісти
А де там той федоров?????? Що язик в ..опу зсунув!!!!!! То воно повинно заплатити цій групі один млн.гр. як обіцяв!!!!! дією користуватися тепер небезпечно!!!!!
показати весь коментар
16.01.2022 12:28 Відповісти
як має бути, обістявся і стоїть, зєміністр.
показати весь коментар
16.01.2022 14:52 Відповісти
Фахівці компанії Microsoft Corp знайшли шкідливий софт на декількох українських урядових сайтах...

Почему специалисты сторонней организации сразу нашли вредоносный код, а всякие гребаные специалисты Держспецз'вязку нихрена увидеть не могут? Нафига понабирали этих рукожопых, для которых единственным экзаменом при приеме на работу было вільне володіння українською мовою?
показати весь коментар
16.01.2022 12:41 Відповісти
специалисты сторонней организации сразу нашли вредоносный код,

Фахівці компанії Microsoft Corp ... - якраз і зовсім не сторонні - на їхній операційній системі і працює більшість ПК . На офіційних - з налепками та оригінальними кодами ..., чи піратських інша справа...
Так , звичайно , і наші специалісти мають бути ...
Але , Слава Богу , що американці не тільки триндять , а і дали своїх розробників для огляду ПЗ наших державних компів . І це є реальна технічна допомога !
Те , виявлять ще купку "лівих ОС та Офісів" - до гадалки не ходи .
Так це коштує ... І на державних компах мають стояти офіційні системи !
Ще б можна і про приватні ... але я ліпше промовчу
показати весь коментар
16.01.2022 14:39 Відповісти
Держсецзв'язок - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Их прямая обязанность защищать информацию госорганов Украины. Их, а не Microsoft. У них может быть заключен договор с Microsoft о техподдержке, но техподдержка не должна искать кто разместил вредоносный код и как противодействовать подобным действиям. Специалисты Microsoft могли проделать эту работу разве что по просьбе. А это только подтверждает, в этой организации специалистов по "захисту інформації" нет и более-менее нетривиальная проблема требует привлечения сторонних спецов. Вопрос остается открытым - нахрена они такие красивые нужны, если не в состоянии выполнять свои непосредственные обязанности, за которые они еще получают хорошие зарплаты с отличными премиями.
показати весь коментар
16.01.2022 15:25 Відповісти
80% всього ПО навіть у державних установах піратські. Про що можна далі говорити... Це ж Майкрософт перевіряв тільки офіційні сервери та ПК які залишили включеними, а хто перевіряв ті помп'ютери де ще стоять сьомаки піратські, а вони знаходятьс в одній локальній мережі з офіційними...
показати весь коментар
16.01.2022 13:06 Відповісти
Еще 2.5 года назад, федоров разогнал всех спецов по безопасности, ведь в безмозглой башке дегенерата зеленского война давно закончилась и нужно пирестать стрилять.
показати весь коментар
16.01.2022 13:07 Відповісти
Іноземні розвідки путінські війська на наших кордонах знаходять. Microsoft віруси на урядових порталах... А в нас взагалі-то хоч хтось за щось в тій державі відповідає, пілять?! Державний апарат в нас о-го-го! Зарплати в них крутіше американських, а крім відосіків, гулянок і лижних покатульок більше ніфіга? А нафіга вони нам такі?
показати весь коментар
16.01.2022 13:27 Відповісти
 
 