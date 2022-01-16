Microsoft після кібератаки на Україну знайшов віруси на урядових сайтах

Фахівці компанії Microsoft Corp знайшли шкідливий софт на декількох українських урядових сайтах та сайтах організацій, пов’язаних з урядом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов’язані з критичними відгалуженнями влади, зокрема з медичною службою. Зламані були й сторінки компанії, яка займається розробкою вебсайтів для уряду. Microsoft не уточнив, про яку IT-компанію йдеться.

У заяві технологічного гіганта підкреслюється, що хакери не змогли скористатися даними з жодних продуктів та сервісів Microsoft під час кібератаки на українські урядові сайти. Окрім цього, в компанії заявили, що на урядових сайтах знайшли так звані програми-шантажисти, які могли активуватися згодом, коли їх приведуть у дію хакери. У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.