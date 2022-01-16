Microsoft після кібератаки на Україну знайшов віруси на урядових сайтах
Фахівці компанії Microsoft Corp знайшли шкідливий софт на декількох українських урядових сайтах та сайтах організацій, пов’язаних з урядом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов’язані з критичними відгалуженнями влади, зокрема з медичною службою. Зламані були й сторінки компанії, яка займається розробкою вебсайтів для уряду. Microsoft не уточнив, про яку IT-компанію йдеться.
У заяві технологічного гіганта підкреслюється, що хакери не змогли скористатися даними з жодних продуктів та сервісів Microsoft під час кібератаки на українські урядові сайти. Окрім цього, в компанії заявили, що на урядових сайтах знайшли так звані програми-шантажисти, які могли активуватися згодом, коли їх приведуть у дію хакери. У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
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За хакерскую атаку ответственна (https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-suspects-group-linked-belarus-intelligence-over-cyberattack-2022-01-15/)группа, известная как UNC1151. Она была прикрытием для более разрушительных действий за кулисами.
Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, которое использовала группа, связанная с разведкой РФ.
«Последствия атаки мы ощутим в ближайшем будущем», - заявил заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Демедюк.
В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она «положила» ряд правительственных сайтов, а также портал госуслуг. https://t.me/charter97_org/59582 https://t.me/charter97_org/59582
и что там поломали? или до сих пор никто не знает?
Так може і внас теж кроти бігають. Хоча не може скоріш за все.
Почему специалисты сторонней организации сразу нашли вредоносный код, а всякие гребаные специалисты Держспецз'вязку нихрена увидеть не могут? Нафига понабирали этих рукожопых, для которых единственным экзаменом при приеме на работу было вільне володіння українською мовою?
Фахівці компанії Microsoft Corp ... - якраз і зовсім не сторонні - на їхній операційній системі і працює більшість ПК . На офіційних - з налепками та оригінальними кодами ..., чи піратських інша справа...
Так , звичайно , і наші специалісти мають бути ...
Але , Слава Богу , що американці не тільки триндять , а і дали своїх розробників для огляду ПЗ наших державних компів . І це є реальна технічна допомога !
Те , виявлять ще купку "лівих ОС та Офісів" - до гадалки не ходи .
Так це коштує ... І на державних компах мають стояти офіційні системи !
Ще б можна і про приватні ... але я ліпше промовчу