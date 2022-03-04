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Microsoft зупиняє всі продажі в РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Microsoft зупиняє всі продажі в РФ

Техногігант Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну.

Про це компанія заявила в офіційній позиції на сайті.

"Як решта світу ми відчуваємо жах, злість та сум через звістки про війну в Україні та засуджуємо це невиправдане, незаконне та безпричинне вторгнення, скоєне Росією", - пише компанія.

Microsoft заявляє, що внаслідок цього відсьогодні зупиняє всі продажі своїх продуктів та сервісів у Росії.

Крім того, зазначає компанія, ведеться співпраця з урядами США, країн ЄС та Британії, аби зупинити багато напрямів своєї роботи на виконання запроваджених проти агресора санкцій.

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Компанія наголошує, що має найбільший вплив у сфері кібербезпеки та продовжує активно допомагати українським відомствам захищатися від російських кібератак, зокрема — на українські телеканали, цивільні сайти тощо.

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Топ коментарі
+8
Краще грохніть їм усю інфу, що зберігається на хмарах мікрософта.
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04.03.2022 17:11
+7
Росія у відповідь заявляє, шо розробить своє ПЗ. Буде називатися МаленькийМягкий.
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04.03.2022 17:10
+4
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04.03.2022 17:31
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Росія у відповідь заявляє, шо розробить своє ПЗ. Буде називатися МаленькийМягкий.
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04.03.2022 17:10 Відповісти
взагалi-то скрєпний bolgenos. хай дістають, самий час

а взагалі подивимось як у мордорі з кількістю ліцензованих серверів та продуктів від майок.

вангую собаче виття на якомусь умовному хабрі
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04.03.2022 17:15 Відповісти
У них такое есть, на обложке Шарли Эбдо нарисовано даже.
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04.03.2022 18:05 Відповісти
Вялый одним словом.
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Краще грохніть їм усю інфу, що зберігається на хмарах мікрософта.
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04.03.2022 17:11 Відповісти
да в том то и дело что вся важная , стратегическая информация находиться на серверах мордора - они **** давно готовились
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Краще заблокувати Вінду по усім расєйськім ip.
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04.03.2022 19:56 Відповісти
На Волков коммандер будут работать?
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04.03.2022 17:20 Відповісти
Під DOS 3.0
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04.03.2022 17:31 Відповісти
знову про продажі і гроші..
треба покласти у рашці всі віндові серваки..
одночасно
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04.03.2022 17:28 Відповісти
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04.03.2022 17:31 Відповісти
А у них не принято покупать ПО.
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04.03.2022 17:36 Відповісти
В конце 90-х в одну российскую контору немецкие партнёры приезжали:
- Богатая у вас контора, на каждом компьютере Виндовс. Мы себе такого позволить не можем...
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04.03.2022 17:51 Відповісти
Факт , ще з 90-х ...
На російських сайтах тафайлообмінниках - купа програмного забезпечення , яке працює і без авторизації
Та влада РФ це і так прекрасно знає та не заперечує - типа "а нащо кормити америкосів" .
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04.03.2022 18:32 Відповісти
За компьютерными гаджетами рассеяне идут на Хуавэй.
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04.03.2022 18:35 Відповісти
Microsoft повинен забрати усе арендоване РФ програмне забезпечення.
Неодмінно
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04.03.2022 18:51 Відповісти
 
 